معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
الصورة من قبل: مونستر إنرجي
جمعنا لكم أجمل الصور من حدث تبادل لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سيارته مرسيدس مع فالنتينو روسي بطل الموتو جي بي سبع مرّات ودرّاجته ياماها خلال حدثٍ أُقيم يوم أمس الأربعاء على حلبة فالنسيا الإسبانيّة!
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|لويس هاميلتون تسوق الآن , فالنتينو روسي تسوق الآن
معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا
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