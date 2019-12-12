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معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا

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لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
1/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
2/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
3/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
4/46

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
5/46

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
6/46

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
7/46

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
8/46

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
9/46

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
10/46

الصورة من قبل: ياماها موتو جي بي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
11/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
12/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
13/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون

لويس هاميلتون
14/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
15/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
16/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
17/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
18/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
19/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
20/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
21/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
22/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1
23/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون

لويس هاميلتون
24/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
25/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
26/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
27/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
28/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
29/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
30/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
31/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
32/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
33/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
34/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
35/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
36/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
37/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
38/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
39/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون

لويس هاميلتون
40/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، فالنتينو روسي
41/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
42/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
43/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
44/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي

لويس هاميلتون، ياماها واي.زد.آر-أم1، فالنتينو روسي
45/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08

فالنتينو روسي، مرسيدس إيه.أم.جي دبليو08
46/46

الصورة من قبل: مونستر إنرجي

12-12-2019

جمعنا لكم أجمل الصور من حدث تبادل لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سيارته مرسيدس مع فالنتينو روسي بطل الموتو جي بي سبع مرّات ودرّاجته ياماها خلال حدثٍ أُقيم يوم أمس الأربعاء على حلبة فالنسيا الإسبانيّة!

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جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
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التوقيت المحلي
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 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
11:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
15:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
12:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
15:00
17:00
السباق
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