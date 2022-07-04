معرض صور: حادثة جو غوانيو المروّعة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 1 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 2 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 3 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 4 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 5 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 6 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 7 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 8 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 9 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 10 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 11 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 12 / 30 الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 13 / 30 الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 14 / 30 الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 15 / 30 الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 16 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 17 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 18 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 19 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 20 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 21 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 22 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 23 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 24 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 25 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 26 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 27 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق 28 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

سيارة أليكسندر ألبون، ويليامز المتضررة 29 / 30 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات