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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

معرض صور: حادثة جو غوانيو المروّعة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

تعرض جو غوانيو سائق ألفا روميو إلى حادثة عنيفة للغاية مع انطلاقة سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون.

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
1/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
2/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
3/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
4/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
5/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
6/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
7/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
8/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
9/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
10/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
11/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
12/30

الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
13/30

الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
14/30

الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
15/30

الصورة من قبل: صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
16/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
17/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
18/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
19/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
20/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
21/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
22/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
23/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
24/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
25/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
26/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
27/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
28/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

سيارة أليكسندر ألبون، ويليامز المتضررة
سيارة أليكسندر ألبون، ويليامز المتضررة
29/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
حادثة غوانيو جو، ألفا روميو، جورج راسل، مرسيدس في بداية السباق
30/30

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

شملت الحادثة كلاً من جو غوانيو وجورج راسل سائق مرسيدس مع انطلاقة السباق.

وتلقت سيارة جو ضربة قوية من سيارة جورج راسل ما أدى لانقلابها رأساً على عقب خارج المسار.

ونُقل الصيني إلى المركز الطبي لإجراء ما يلزم من فحوصات قبل التأكيد لاحقاً على أنه بصحة جيدة.

يشار أن راسل وكذلك أليكسندر ألبون سائق ويليامز انسحبا من السباق كجزء من سلسلة الارتطامات التي حصلت في اللفة الأولى، حيث نُقل الأخير إلى المستشفى لإكمال الفحوصات الطبية.

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