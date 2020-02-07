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فورمولا 1 / الكشف عن ألوان سيارة هاس / الأكثر تشويقاً

معرض صور: جميع سيارات هاس في الفورمولا واحد منذ 2016

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معرض صور: جميع سيارات هاس في الفورمولا واحد منذ 2016
07-02-2020

انضم الفريق الأمريكي الذي تأسس على يد جين هاس إلى الفورمولا واحد في 2016 بشراكة تقنية مع فيراري، تابعوا معنا صور جميع سيارات الفريق حتى الآن!

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هاس-فيراري أف.في-16: 2016

هاس-فيراري أف.في-16: 2016
1/10

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: رومان غروجان، إستيبان غوتيريز

هاس-فيراري في.أف-17: 2017

هاس-فيراري في.أف-17: 2017
2/10

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

السائقان: رومان غروجان، كيفن ماغنوسن

هاس-فيراري في.أف-18: 2018

هاس-فيراري في.أف-18: 2018
3/10

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

السائقان: رومان غروجان، كيفن ماغنوسن

سيارة هاس "أف في-19": 2019

سيارة هاس "أف في-19": 2019
4/10

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

السائقان: رومان غروجان، كيفن ماغنوسن

هاس في.أف-20

هاس في.أف-20
5/10

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.أف-20"

هاس "في.أف-20"
6/10

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.أف-20"

هاس "في.أف-20"
7/10

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.أف-20"

هاس "في.أف-20"
8/10

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس في.أف-20

هاس في.أف-20
9/10

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس في.أف-20

هاس في.أف-20
10/10

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

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السلاسل فورمولا 1
الحدث الكشف عن ألوان سيارة هاس
قائمة السائقين إستيبان غوتيريز تسوق الآن , كيفن ماغنوسن , رومان غروجان تسوق الآن
قائمة الفرق فريق هاس اف1

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