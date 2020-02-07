معرض صور: جميع سيارات هاس في الفورمولا واحد منذ 2016
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07-02-2020
انضم الفريق الأمريكي الذي تأسس على يد جين هاس إلى الفورمولا واحد في 2016 بشراكة تقنية مع فيراري، تابعوا معنا صور جميع سيارات الفريق حتى الآن!
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هاس-فيراري أف.في-16: 2016
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الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: رومان غروجان، إستيبان غوتيريز
هاس-فيراري في.أف-17: 2017
2/10
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
السائقان: رومان غروجان، كيفن ماغنوسن
هاس-فيراري في.أف-18: 2018
3/10
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
السائقان: رومان غروجان، كيفن ماغنوسن
سيارة هاس "أف في-19": 2019
4/10
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
السائقان: رومان غروجان، كيفن ماغنوسن
هاس في.أف-20
5/10
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
هاس "في.أف-20"
6/10
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
هاس "في.أف-20"
7/10
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
هاس "في.أف-20"
8/10
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
هاس في.أف-20
9/10
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
هاس في.أف-20
10/10
الصورة من قبل: فريق هاس اف1
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معرض صور: جميع سيارات هاس في الفورمولا واحد منذ 2016
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