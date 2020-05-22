معرض صور: جميع سيارات نيكي لاودا في الفورمولا واحد

لا يبرز لاودا كسائقٍ فقط، وإنّما كشخصيّة لا يُمكن تعويضها ساهمت في تشكيل الرياضة على مرّ أربعة عقود.

كان النمساوي متسابقًا في البداية لصالح فرق مارتش، وبي آر ام، وفيراري، وبرابهام، ومكلارين، قبل أن يُصبح لاحقًا مستشارًا وسفيرًا لأمثال فيراري، وجاغوار، ومرسيدس.

يصف بيولا لاودا بأنّه الشخصيّة الأعظم التي قابلها، ويصف عودته إلى الرياضة بعد ثلاثة سباقات فقط من حادثه المروّع الذي كاد يودي بحياته على أنّها شبه معجزة.

كان لاودا شخصًا صريحًا وغير مراوغ، ولم يبحث مطلقًا عن الأعذار وتعامل مع الأمور بوضوحٍ تام كالأبيض والأسود.

إذ ذكر بيولا على سبيل المثال ما حدث عندما شُطبت نتيجة سيارته مكلارين لخفّة وزنها من جائزة بلجيكا الكبرى 1982.

فعوض محاولة تبرير ما حدث مثلما يفعل أغلب السائقين، اعترف لاودا بأنّه شعر بأنّه غبيٌ لأنّه سمح لنفسه بقيادة سيارة غير قانونيّة وهو يعلم ذلك مسبقًا.

وسنسلّط الضوء هنا على سياراته الرائعة.