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معرض صور: جميع سيارات مكلارين في الفورمولا واحد منذ 1966

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معرض صور: جميع سيارات مكلارين في الفورمولا واحد منذ 1966
13-02-2020

في 1966، أنشأ بروس مكلارين فريقه في الفورمولا واحد الذي أصبح أهم المنافسين على اللقب لاحقاً، مع 12 لقباً في بطولة السائقين و8 ألقاب في بطولة المصنّعين و182 انتصاراً، ما يجعل مكلارين ثاني أكثر الفرق نجاحاً في الفئة الملكة. تابعوا معنا جميع صور سياراتها!

شريط التمرير
القائمة

مكلارين فورد أم2بي: 1966

مكلارين فورد أم2بي: 1966
1/73

الصورة من قبل: صور لات

السائق: بروس مكلارين

مكلارين-بي.آر.أم أم4بي: 1967

مكلارين-بي.آر.أم أم4بي: 1967
2/73

الصورة من قبل: صور لات

السائق: بروس مكلارين

مكلارين-بي.آر.أم أم5إيه: 1967-1968

مكلارين-بي.آر.أم أم5إيه: 1967-1968
3/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: بروس مكلارين، دينيس هولم

مكلارين فورد أم7إيه: 1986-1970

مكلارين فورد أم7إيه: 1986-1970
4/73

الصورة من قبل: صور لات

مكلارين فورد أم7سي: 1969-1971

مكلارين فورد أم7سي: 1969-1971
5/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: بروس مكلارين، دينيس هولم

مكلارين فورد أم9إيه: 1969

مكلارين فورد أم9إيه: 1969
6/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: بروس مكلارين، دينيس هولم، ديريك بيل

مكلارين ألفا روميو أم7دي: 1970

مكلارين ألفا روميو أم7دي: 1970
7/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: بروس مكلارين، دينيس هولم، دان غورني، أندريا دي أداميش

مكلارين فورد أم14دي: 1970

مكلارين فورد أم14دي: 1970
8/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: بروس مكلارين، دينيس هولم، بيتر غيثين، دان غورني، أندريا دي أداميش

مكلارين فورد أم14إيه: 1970-1971

مكلارين فورد أم14إيه: 1970-1971
9/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: دينيس هولم، بيتر غيثين، جاكي أوليفر

مكلارين فورد أم19سي: 1972-1973

مكلارين فورد أم19سي: 1972-1973
10/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: دينيس هولم، بيتر ريفسون، بريان ريدمان، جودي شيكتر

مكلارين فورد أم23: 1973-1978

مكلارين فورد أم23: 1973-1978
11/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: دينيس هولم، إيمرسون فيتيبالدي، مايك هايلوود، دايفيد هوبس، يوشين ماس، جايمس هانت، جيل فيلنوف

مكلارين فورد إم26: 1976-1979

مكلارين فورد إم26: 1976-1979
12/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: جايمس هانت، باتريك تامباي، برونو جياكوميللي

مكلارين فورد أم28: 1979

مكلارين فورد أم28: 1979
13/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: باتريك تامباي، جون واتسون

مكلارين فورد أم29أف: 1979-1981

مكلارين فورد أم29أف: 1979-1981
14/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جون واتسون، أندريه دي سيزاري

مكلارين أم30: 1980

مكلارين أم30: 1980
15/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جون واتسون، آلان بروست

مكلارين فورد أم.بي4/1: 1982

مكلارين فورد أم.بي4/1: 1982
16/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جون واتسون، أندريا دي سيزاريس

مكلارين فورد أم.بي4/1.بي: 1982

مكلارين فورد أم.بي4/1.بي: 1982
17/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جون واتسون، نيكي لاودا

مكلارين بورشه أم.بي4/1إي: 1983

مكلارين بورشه أم.بي4/1إي: 1983
18/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جون واتسون، نيكي لاودا

مكلارين بورشه أم.بي4/2: 1984

مكلارين بورشه أم.بي4/2: 1984
19/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: نيكي لاودا، آلان بروست

مكلارين فورد أم.بي4/2بي: 1985

مكلارين فورد أم.بي4/2بي: 1985
20/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: نيكي لاودا، آلان بروست

مكلارين بورشه أم.بي4/2سي: 1986

مكلارين بورشه أم.بي4/2سي: 1986
21/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: آلان بروست، كيكي روزبرغ

مكلارين بورشه أم.بي4/3: 1987

مكلارين بورشه أم.بي4/3: 1987
22/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: آلان بروست، ستيفان جوهانسون

مكلارين هوندا أم.بي4/4: 1988

مكلارين هوندا أم.بي4/4: 1988
23/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: آلان بروست، إيرتون سينا

مكلارين هوندا أم.بي4/5: 1989

مكلارين هوندا أم.بي4/5: 1989
24/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: آلان بروست، إيرتون سينا

مكلارين هوندا أم.بي4/5بي: 1990

مكلارين هوندا أم.بي4/5بي: 1990
25/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر

مكلارين هوندا أم.بي4/6: 1991

مكلارين هوندا أم.بي4/6: 1991
26/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر

مكلارين هوندا أم.بي4/6بي: 1992

مكلارين هوندا أم.بي4/6بي: 1992
27/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر

مكلارين أم.بي4/7إيه: 1992

مكلارين أم.بي4/7إيه: 1992
28/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر

مكلارين فورد أم.بي4/8: 1993

مكلارين فورد أم.بي4/8: 1993
29/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: إيرتون سينا، مايكل أندريتي، ميكا هاكينن

مكلارين بيجو أم.بي4/9: 1994

مكلارين بيجو أم.بي4/9: 1994
30/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: ميكا هاكينن، مارتين برندل، فيليبي أليوت

مكلارين مرسيدس أم.بي4/10: 1995

مكلارين مرسيدس أم.بي4/10: 1995
31/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، مارك بلنديل

مكلارين مرسيدس أم.بي4/10بي: 1995

مكلارين مرسيدس أم.بي4/10بي: 1995
32/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: ميكا هاكينن، مارك بلنديل، نايجل مانسل، يان ماغنوسن

مكلارين مرسيدس أم.بي4/10سي: 1995

مكلارين مرسيدس أم.بي4/10سي: 1995
33/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، مارك بلنديل

مكلارين مرسيدس أم.بي4/11: 1996

مكلارين مرسيدس أم.بي4/11: 1996
34/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4/11بي: 1996

مكلارين مرسيدس أم.بي4/11بي: 1996
35/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4/12: 1997

مكلارين مرسيدس أم.بي4/12: 1997
36/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4/13: 1998

مكلارين مرسيدس أم.بي4/13: 1998
37/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4/14: 1999

مكلارين مرسيدس أم.بي4/14: 1999
38/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4/15: 2000

مكلارين مرسيدس أم.بي4/15: 2000
39/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4-16: 2001

مكلارين مرسيدس أم.بي4-16: 2001
40/73

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4-17: 2002-2003

مكلارين مرسيدس أم.بي4-17: 2002-2003
41/73

الصورة من قبل: دايملر كرايزلر

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4-17دي: 2002-2003

مكلارين مرسيدس أم.بي4-17دي: 2002-2003
42/73

الصورة من قبل: مايكل كيم

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4-19: 2004

مكلارين مرسيدس أم.بي4-19: 2004
43/73

الصورة من قبل: دايملر كرايزلر

السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد

مكلارين مرسيدس أم.بي4-20: 2005

مكلارين مرسيدس أم.بي4-20: 2005
44/73

الصورة من قبل: مكلارين

السائقان: كيمي رايكونن، خوان بابلو مونتويا

مكلارين مرسيدس أم.بي4-21: 2006

مكلارين مرسيدس أم.بي4-21: 2006
45/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: كيمي رايكونن، خوان بابلو مونتويا، بيدرو دي لا روزا

مكلارين مرسيدس أم.بي4-22: 2007

مكلارين مرسيدس أم.بي4-22: 2007
46/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو

مكلارين مرسيردس أم.بي4-23: 2008

مكلارين مرسيردس أم.بي4-23: 2008
47/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: لويس هاميلتون، هايكي كوفالاينن

مكلارين مرسيدس أم.بي4-24: 2009

مكلارين مرسيدس أم.بي4-24: 2009
48/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: لويس هاميلتون، هايكي كوفالاينن

مكلارين مرسيدس أم.بي4-25: 2010

مكلارين مرسيدس أم.بي4-25: 2010
49/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: لويس هاميلتون، جنسن باتون

مكلارين مرسيدس أم.بي4-26: 2011

مكلارين مرسيدس أم.بي4-26: 2011
50/73

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

السائقان: لويس هاميلتون، جنسن باتون

مكلارين مرسيدس أم.بي4-27: 2012

مكلارين مرسيدس أم.بي4-27: 2012
51/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: لويس هاميلتون، جنسن باتون

مكلارين مرسيدس أم.بي4-28: 2013

مكلارين مرسيدس أم.بي4-28: 2013
52/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: جنسن باتون، سيرجيو بيريز

مكلارين مرسيدس أم.بي4-29: 2014

مكلارين مرسيدس أم.بي4-29: 2014
53/73

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: جنسن باتون، كيفن ماغنوسن

مكلارين هوندا أم.بي4-30: 2015

مكلارين هوندا أم.بي4-30: 2015
54/73

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

السائقون: جنسن باتون، فرناندو ألونسو، كيفن ماغنوسن

مكلارين هوندا أم.بي4-31: 2016

مكلارين هوندا أم.بي4-31: 2016
55/73

الصورة من قبل: مكلارين

السائقون: جنسن باتون، فرناندو ألونسو، ستوفيل فاندورن

مكلارين هوندا أم.سي.أل32: 2017

مكلارين هوندا أم.سي.أل32: 2017
56/73

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

السائقون: فرناندو ألونسو، ستوفيل فاندورن، جنسن باتون

مكلارين رينو أم.سي.أل33: 2018

مكلارين رينو أم.سي.أل33: 2018
57/73

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

السائقان: فرناندو ألونسو، ستوفيل فاندورن

سيارة مكلارين ام.سي.آل34

سيارة مكلارين ام.سي.آل34
58/73

الصورة من قبل: مكلارين

السائقان: كارلوس ساينز الابن ولاندو نوريس

سيارة مكلارين إم سي إل 35

سيارة مكلارين إم سي إل 35
59/73

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل جانب سيارة مكلارين أم.سي.آل35

تفاصيل جانب سيارة مكلارين أم.سي.آل35
60/73

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.آل35

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.آل35
61/73

الصورة من قبل: مكلارين

سيارة مكلارين أم.سي.آل35

سيارة مكلارين أم.سي.آل35
62/73

الصورة من قبل: مكلارين

سيارة مكلارين أم.سي.آل35

سيارة مكلارين أم.سي.آل35
63/73

الصورة من قبل: مكلارين

سيارة مكلارين أم.سي.آل35

سيارة مكلارين أم.سي.آل35
64/73

الصورة من قبل: مكلارين

سيارة مكلارين أم.سي.آل35

سيارة مكلارين أم.سي.آل35
65/73

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل مقدمة سيارة مكلارين أم.سي.آل35

تفاصيل مقدمة سيارة مكلارين أم.سي.آل35
66/73

الصورة من قبل: مكلارين

أنف سيارة مكلارين أم.سي.أل35

أنف سيارة مكلارين أم.سي.أل35
67/73

الصورة من قبل: مكلارين

الجانح الأمامي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35

الجانح الأمامي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35
68/73

الصورة من قبل: مكلارين

الجانح الأمامي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35

الجانح الأمامي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35
69/73

الصورة من قبل: مكلارين

سيارة مكلارين أم.سي.أل35

سيارة مكلارين أم.سي.أل35
70/73

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل سيارة مكلارين أم.سي.أل35

تفاصيل سيارة مكلارين أم.سي.أل35
71/73

الصورة من قبل: مكلارين

مكلارين أم.سي.أل35

مكلارين أم.سي.أل35
72/73

الصورة من قبل: مكلارين

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35
73/73

الصورة من قبل: مكلارين

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