معرض صور: جميع سيارات مكلارين في الفورمولا واحد منذ 1966
في 1966، أنشأ بروس مكلارين فريقه في الفورمولا واحد الذي أصبح أهم المنافسين على اللقب لاحقاً، مع 12 لقباً في بطولة السائقين و8 ألقاب في بطولة المصنّعين و182 انتصاراً، ما يجعل مكلارين ثاني أكثر الفرق نجاحاً في الفئة الملكة. تابعوا معنا جميع صور سياراتها!
مكلارين فورد أم2بي: 1966
الصورة من قبل: صور لات
السائق: بروس مكلارين
مكلارين-بي.آر.أم أم4بي: 1967
الصورة من قبل: صور لات
السائق: بروس مكلارين
مكلارين-بي.آر.أم أم5إيه: 1967-1968
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: بروس مكلارين، دينيس هولم
مكلارين فورد أم7إيه: 1986-1970
الصورة من قبل: صور لات
مكلارين فورد أم7سي: 1969-1971
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: بروس مكلارين، دينيس هولم
مكلارين فورد أم9إيه: 1969
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: بروس مكلارين، دينيس هولم، ديريك بيل
مكلارين ألفا روميو أم7دي: 1970
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: بروس مكلارين، دينيس هولم، دان غورني، أندريا دي أداميش
مكلارين فورد أم14دي: 1970
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: بروس مكلارين، دينيس هولم، بيتر غيثين، دان غورني، أندريا دي أداميش
مكلارين فورد أم14إيه: 1970-1971
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: دينيس هولم، بيتر غيثين، جاكي أوليفر
مكلارين فورد أم19سي: 1972-1973
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: دينيس هولم، بيتر ريفسون، بريان ريدمان، جودي شيكتر
مكلارين فورد أم23: 1973-1978
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: دينيس هولم، إيمرسون فيتيبالدي، مايك هايلوود، دايفيد هوبس، يوشين ماس، جايمس هانت، جيل فيلنوف
مكلارين فورد إم26: 1976-1979
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: جايمس هانت، باتريك تامباي، برونو جياكوميللي
مكلارين فورد أم28: 1979
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: باتريك تامباي، جون واتسون
مكلارين فورد أم29أف: 1979-1981
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جون واتسون، أندريه دي سيزاري
مكلارين أم30: 1980
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جون واتسون، آلان بروست
مكلارين فورد أم.بي4/1: 1982
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جون واتسون، أندريا دي سيزاريس
مكلارين فورد أم.بي4/1.بي: 1982
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جون واتسون، نيكي لاودا
مكلارين بورشه أم.بي4/1إي: 1983
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جون واتسون، نيكي لاودا
مكلارين بورشه أم.بي4/2: 1984
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: نيكي لاودا، آلان بروست
مكلارين فورد أم.بي4/2بي: 1985
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: نيكي لاودا، آلان بروست
مكلارين بورشه أم.بي4/2سي: 1986
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: آلان بروست، كيكي روزبرغ
مكلارين بورشه أم.بي4/3: 1987
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: آلان بروست، ستيفان جوهانسون
مكلارين هوندا أم.بي4/4: 1988
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: آلان بروست، إيرتون سينا
مكلارين هوندا أم.بي4/5: 1989
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: آلان بروست، إيرتون سينا
مكلارين هوندا أم.بي4/5بي: 1990
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر
مكلارين هوندا أم.بي4/6: 1991
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر
مكلارين هوندا أم.بي4/6بي: 1992
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر
مكلارين أم.بي4/7إيه: 1992
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: إيرتون سينا، غيرهارد بيرغر
مكلارين فورد أم.بي4/8: 1993
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقون: إيرتون سينا، مايكل أندريتي، ميكا هاكينن
مكلارين بيجو أم.بي4/9: 1994
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقون: ميكا هاكينن، مارتين برندل، فيليبي أليوت
مكلارين مرسيدس أم.بي4/10: 1995
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، مارك بلنديل
مكلارين مرسيدس أم.بي4/10بي: 1995
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: ميكا هاكينن، مارك بلنديل، نايجل مانسل، يان ماغنوسن
مكلارين مرسيدس أم.بي4/10سي: 1995
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، مارك بلنديل
مكلارين مرسيدس أم.بي4/11: 1996
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4/11بي: 1996
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4/12: 1997
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4/13: 1998
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4/14: 1999
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4/15: 2000
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4-16: 2001
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4-17: 2002-2003
الصورة من قبل: دايملر كرايزلر
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4-17دي: 2002-2003
الصورة من قبل: مايكل كيم
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4-19: 2004
الصورة من قبل: دايملر كرايزلر
السائقان: ميكا هاكينن، دايفيد كولتارد
مكلارين مرسيدس أم.بي4-20: 2005
الصورة من قبل: مكلارين
السائقان: كيمي رايكونن، خوان بابلو مونتويا
مكلارين مرسيدس أم.بي4-21: 2006
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقون: كيمي رايكونن، خوان بابلو مونتويا، بيدرو دي لا روزا
مكلارين مرسيدس أم.بي4-22: 2007
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو
مكلارين مرسيردس أم.بي4-23: 2008
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: لويس هاميلتون، هايكي كوفالاينن
مكلارين مرسيدس أم.بي4-24: 2009
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: لويس هاميلتون، هايكي كوفالاينن
مكلارين مرسيدس أم.بي4-25: 2010
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: لويس هاميلتون، جنسن باتون
مكلارين مرسيدس أم.بي4-26: 2011
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
السائقان: لويس هاميلتون، جنسن باتون
مكلارين مرسيدس أم.بي4-27: 2012
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: لويس هاميلتون، جنسن باتون
مكلارين مرسيدس أم.بي4-28: 2013
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: جنسن باتون، سيرجيو بيريز
مكلارين مرسيدس أم.بي4-29: 2014
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: جنسن باتون، كيفن ماغنوسن
مكلارين هوندا أم.بي4-30: 2015
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
السائقون: جنسن باتون، فرناندو ألونسو، كيفن ماغنوسن
مكلارين هوندا أم.بي4-31: 2016
الصورة من قبل: مكلارين
السائقون: جنسن باتون، فرناندو ألونسو، ستوفيل فاندورن
مكلارين هوندا أم.سي.أل32: 2017
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
السائقون: فرناندو ألونسو، ستوفيل فاندورن، جنسن باتون
مكلارين رينو أم.سي.أل33: 2018
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
السائقان: فرناندو ألونسو، ستوفيل فاندورن
سيارة مكلارين ام.سي.آل34
الصورة من قبل: مكلارين
السائقان: كارلوس ساينز الابن ولاندو نوريس
سيارة مكلارين إم سي إل 35
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل جانب سيارة مكلارين أم.سي.آل35
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل القسم الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.آل35
الصورة من قبل: مكلارين
سيارة مكلارين أم.سي.آل35
الصورة من قبل: مكلارين
سيارة مكلارين أم.سي.آل35
الصورة من قبل: مكلارين
سيارة مكلارين أم.سي.آل35
الصورة من قبل: مكلارين
سيارة مكلارين أم.سي.آل35
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل مقدمة سيارة مكلارين أم.سي.آل35
الصورة من قبل: مكلارين
أنف سيارة مكلارين أم.سي.أل35
الصورة من قبل: مكلارين
الجانح الأمامي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35
الصورة من قبل: مكلارين
الجانح الأمامي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35
الصورة من قبل: مكلارين
سيارة مكلارين أم.سي.أل35
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل سيارة مكلارين أم.سي.أل35
الصورة من قبل: مكلارين
مكلارين أم.سي.أل35
الصورة من قبل: مكلارين
تفاصيل القسم الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.أل35
الصورة من قبل: مكلارين
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|قائمة السائقين
|آلان بروست , إيرتون سينا تسوق الآن , كارلوس ساينز الإبن تسوق الآن , دايفيد كولتارد , فرناندو ألونسو تسوق الآن , جيمس هانت , جنسن باتون تسوق الآن , لويس هاميلتون تسوق الآن , ميكا هاكينن , ستوفيل فاندورن , لاندو نوريس
|قائمة الفرق
|مكلارين تسوق الآن
معرض صور: جميع سيارات مكلارين في الفورمولا واحد منذ 1966
منصة السباق
الأكثر شعبية
جدول
- فورمولا 1
- موتو جي بي
مقدمة من قبل
|
١٢ مارستذاكر
|
١٩ مارستذاكر
|
٢ أبريلتذاكر
|
١٦ أبريلتذاكر
|
٣٠ أبريلتذاكر
|
٧ مايوتذاكر