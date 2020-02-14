معرض صور: جميع سيارات مرسيدس في الفورمولا واحد منذ 1954
بعد مشاركتها القوية في سباقات الجائزة الكبرى لموسم 1954، أدت كارثة سباق لومان 24 ساعة إلى غياب طال 55 عاماً لمرسيديس-بنز عن بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. تابعوا معنا جميع سيارات السهام الفضية!
مرسيدس دبليو196 آر: 1954
الصورة من قبل: دايملر أيه جي
السائقون: خوان مانويل فانجيو، هانز هيرمان، كارل كلينغ، هيرمان لانغ
مرسيس دبليو196 آر: 1954
الصورة من قبل: دايملر أيه جي
ملاحظة: شاركت "دبليو196 آر" في نسختين. هنا يمكنكم رؤية النسخة ذات العجلات المغطاة
مرسيدس دبليو196 آر: 1955
الصورة من قبل: دايملر أيه جي
السائقون: خوان مانويل فانجيو، هانز هيرمان، كارل كلينغ، ستيرلينغ موس، لويجي موسو، بييرو تاروفي
مرسيدس جي.بي دبليو01: 2010
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
السائقان: نيكو روزبرغ، مايكل شوماخر
مرسيدس أم.جي.بي دبليو 02: 2011
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
السائقان: نيكو روزبرغ، مايكل شوماخر
مرسيدس أف1 دبليو03: 2012
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
السائقان: نيكو روزبرغ، مايكل شوماخر
مرسيدس أف دبليو04: 2013
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ
مرسيدس أف1 دبليو05 الهجينة: 2014
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ
مرسيدس أف دبليو06 الهجينة: 2015
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ
مرسيدس أف1 دبليو07 الهجينة: 2016
الصورة من قبل: أكس بي بي Images
السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ
مرسيدس أف1 دبليو08 إي.كيو باور: 2017
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: فالتيري بوتاس، لويس هاميلتون
مرسيدس أف1 دبليو09 إي.كيو باور: 2018
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
السائقان: فالتيري بوتاس، لويس هاميلتون
2019: مرسيدس "دبليو10"
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
السائقان: لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس
سيارة مرسيدس دبليو 11
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
السائقان: لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس
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معرض صور: جميع سيارات مرسيدس في الفورمولا واحد منذ 1954
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