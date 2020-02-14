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معرض صور: جميع سيارات مرسيدس في الفورمولا واحد منذ 1954

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معرض صور: جميع سيارات مرسيدس في الفورمولا واحد منذ 1954
14-02-2020

بعد مشاركتها القوية في سباقات الجائزة الكبرى لموسم 1954، أدت كارثة سباق لومان 24 ساعة إلى غياب طال 55 عاماً لمرسيديس-بنز عن بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. تابعوا معنا جميع سيارات السهام الفضية!

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مرسيدس دبليو196 آر: 1954

مرسيدس دبليو196 آر: 1954
1/14

الصورة من قبل: دايملر أيه جي

السائقون: خوان مانويل فانجيو، هانز هيرمان، كارل كلينغ، هيرمان لانغ

مرسيس دبليو196 آر: 1954

مرسيس دبليو196 آر: 1954
2/14

الصورة من قبل: دايملر أيه جي

ملاحظة: شاركت "دبليو196 آر" في نسختين. هنا يمكنكم رؤية النسخة ذات العجلات المغطاة

مرسيدس دبليو196 آر: 1955

مرسيدس دبليو196 آر: 1955
3/14

الصورة من قبل: دايملر أيه جي

السائقون: خوان مانويل فانجيو، هانز هيرمان، كارل كلينغ، ستيرلينغ موس، لويجي موسو، بييرو تاروفي

مرسيدس جي.بي دبليو01: 2010

مرسيدس جي.بي دبليو01: 2010
4/14

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

السائقان: نيكو روزبرغ، مايكل شوماخر

مرسيدس أم.جي.بي دبليو 02: 2011

مرسيدس أم.جي.بي دبليو 02: 2011
5/14

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

السائقان: نيكو روزبرغ، مايكل شوماخر

مرسيدس أف1 دبليو03: 2012

مرسيدس أف1 دبليو03: 2012
6/14

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

السائقان: نيكو روزبرغ، مايكل شوماخر

مرسيدس أف دبليو04: 2013

مرسيدس أف دبليو04: 2013
7/14

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ

مرسيدس أف1 دبليو05 الهجينة: 2014

مرسيدس أف1 دبليو05 الهجينة: 2014
8/14

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ

مرسيدس أف دبليو06 الهجينة: 2015

مرسيدس أف دبليو06 الهجينة: 2015
9/14

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ

مرسيدس أف1 دبليو07 الهجينة: 2016

مرسيدس أف1 دبليو07 الهجينة: 2016
10/14

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

السائقان: لويس هاميلتون، نيكو روزبرغ

مرسيدس أف1 دبليو08 إي.كيو باور: 2017

مرسيدس أف1 دبليو08 إي.كيو باور: 2017
11/14

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: فالتيري بوتاس، لويس هاميلتون

مرسيدس أف1 دبليو09 إي.كيو باور: 2018

مرسيدس أف1 دبليو09 إي.كيو باور: 2018
12/14

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

السائقان: فالتيري بوتاس، لويس هاميلتون

2019: مرسيدس "دبليو10"

2019: مرسيدس "دبليو10"
13/14

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

السائقان: لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس

سيارة مرسيدس دبليو 11

سيارة مرسيدس دبليو 11
14/14

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

السائقان: لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس

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