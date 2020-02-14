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معرض صور: جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد منذ 1950

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معرض صور: جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد منذ 1950
14-02-2020

فيراري هي الفريق الأطول مشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. تأسست على يد الراحل إنزو فيراري، ونافست السكوديريا في جميع مواسم البطولة منذ إنشائها عام 1950. تابعوا معنا صور جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد بالترتيب!

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القائمة

فيراري 125: 1950

فيراري 125: 1950
1/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: ألبيرتو أسكاري، جيوفاني براتشو، رايموند سومر، لويجي فيوريزي، بيتر وايتهيد

فيراري 375: 1950-1951

فيراري 375: 1950-1951
2/72

الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي

السائقون: ألبيرتو أسكاري، دورينو سيرافيني، لويجي فيوريزي، بييرو تاروفي، خوسيه فرويلان غونزاليس، شيكو لاندي

فيراري 500: 1952-1953

فيراري 500: 1952-1953
3/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: ألبيرتو أسكاري، غوسيبي فارينا، مايك هاوثورن، أندريه سيمون، بييرو تاروفي، لويجي فيوريزي

فيراري 553 سكوالو: 1953-1954

فيراري 553 سكوالو: 1953-1954
4/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: بييرو كاريني، غوسيبي فارينا، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، روبيرتو مانزون

فيراري 625: 1954-1955

فيراري 625: 1954-1955
5/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: ألبيرتو أسكاري، يوجينيو كاستيللوتي، غوسيبي فارينا، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، بييرو تاروفي، موريس ترينتيغنانت

فيراري 555 سوبرسكوالو: 1955-1956

فيراري 555 سوبرسكوالو: 1955-1956
6/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، غوسيبي فارينا، بول فرير، أوليفييه جينديبيان، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، هاري شيل، بييرو تاروفي، موريس ترينتيغنانت

لانسيا-فيراري دي50: 1956-1957

لانسيا-فيراري دي50: 1956-1957
7/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، ألفونسو دي بورتاغو، خوان مانويل فانجيو، بول فرير، أوليفييه جينديبيان، مايك هاوثورن، لويجي موسو، أندريه بيليتي، فولفغانغ فون تريبس

لانسيا-فيراري 801: 1957

لانسيا-فيراري 801: 1957
8/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، ألفونسو دي بورتاغو، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، لويجي موسو، سيزار بيرديزا، موريس ترينتيغنانت، فولفغانغ فون تريبس

فيراري 246: 1958-1960

فيراري 246: 1958-1960
9/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: كليف أليسون، توني بروكس، بيتر كولينز، أولفييه جينديبيان، خوسيه فرويلان غونزاليس، دان غروني، مايك هاوثورن، فيل هيل، ويلي ميريس، لويجي موسو، فولفغانغ فون تريبس

فيراري 246بي: 1960

فيراري 246بي: 1960
10/72

الصورة من قبل: صور لات

السائق: ريتشي غينثر

فيراري 156: 1961-1962

فيراري 156: 1961-1962
11/72

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: جيانكارلو باغيتي، لورينزو بانديني، أوليفييه جينديبيان، ريتشي غينثر، ويلي ميريس، بيدرو رودريغيز، ريكاردو غونزاليس، فولفغانغ فون تريس

فيراري 156/63: 1963

فيراري 156/63: 1963
12/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: لورينزو بانديني، ويلي ميريس، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس

فيراري 158: 1954-1965

فيراري 158: 1954-1965
13/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: لورينزو بانديني، جون سورتيس، نينو فاتشاريلا

فيراري 1512: 1964-1965

فيراري 1512: 1964-1965
14/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: لورينزو بانديني، بيدرو رودريغيز، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس

فيراري 246/66: 1966

فيراري 246/66: 1966
15/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: جيانكارلو باغيتي، لورينزو بانديني، لودوفيكو سكارفيوتي

فيراري 312: 1966-1967

فيراري 312: 1966-1967
16/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: لورينزو بانديني، مايك باركيز، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس

فيراري 312/67: 1968

فيراري 312/67: 1968
17/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: كريس آمون، لورينزو بانديني، ديريك بيل، أندريا دي أداميش، جاكي إكس، لودوفيكو سكارفيوتي، جوناثان ويليامز

فيراري 312/68: 1968-1969

فيراري 312/68: 1968-1969
18/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: ديريك بيل، جاكي إكس، بيدرو رودريغيز

فيراري 312/69: 1969

فيراري 312/69: 1969
19/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: كريس آمون، تينو برامبيلا، بيدرو رودريغيز

فيراري 312بي: 1969-1971

فيراري 312بي: 1969-1971
20/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: كريس آمون، ماريو أندريتي، إيغناسيو غيونتي، جاكي إكس،كلاي ريغازيوني

فيراري 312بي/2: 1971-1973

فيراري 312بي/2: 1971-1973
21/72

الصورة من قبل: لوشيان هارميغنيز

السائقون: ماريو أندريتي، ناني غالي، جاكي إكس، أرتورو ميرزاريو، كلاي ريغازيوني

فيراري 312بي3-73: 1973

فيراري 312بي3-73: 1973
22/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جاكي إكس، أرتورو ميرزاريو

فيراري 312بي3-74: 1975

فيراري 312بي3-74: 1975
23/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني

فيراري 312تي: 1975-1976

فيراري 312تي: 1975-1976
24/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني

فيراري 312تي2: 1976-1978

فيراري 312تي2: 1976-1978
25/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني، كارلوس روتمان، جيل فيلنوف

فيراري 312تي3: 1978-1979

فيراري 312تي3: 1978-1979
26/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: كارلوس روتمان، جودي شيكتر، جيل فيلنوف

فيراري 312تي4: 1979

فيراري 312تي4: 1979
27/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جودي شيكتر، جيل فيلنوف

فيراري 312تي5: 1980

فيراري 312تي5: 1980
28/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جودي شيكتر، جيل فيلنوف

فيراري 126سي.كيه: 1981

فيراري 126سي.كيه: 1981
29/72

الصورة من قبل: إركول كولومبو

السائقان: ديدييه بيروني، جيل فيلنوف

فيراري 126سي2: 1982

فيراري 126سي2: 1982
30/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: ماريو أندريتي، ديدييه بيروني، باتريك تامباي، جيل فيلنوف

فيراري 126سي2بي: 1983

فيراري 126سي2بي: 1983
31/72

الصورة من قبل: إركول كولومبو

السائقان: رينيه آرنو، باتريك تامباي

فيراري 126سي3: 1983

فيراري 126سي3: 1983
32/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: رينيه آرنو، باتريك تامباي

فيراري 126سي4: 1984

فيراري 126سي4: 1984
33/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميشيل ألبيرتو، رينيه آرنو

فيراري 156/85: 1985

فيراري 156/85: 1985
34/72

الصورة من قبل: صور لات

ميشيل ألبوريتو، رينيه آرنو، ستيفان جوهانسون

فيراري 156/58: 1986

فيراري 156/58: 1986
35/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميشيل ألبوريتو، ستيفان جوهانسون

فيراري أف1-87: 1987

فيراري أف1-87: 1987
36/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميشيل ألبوريتو، غيرهارد بيرغر

فيراري أف1-87/88سي: 1988

فيراري أف1-87/88سي: 1988
37/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: ميشيل ألبويتو، غيرهارد بيرغر

فيراري 640: 1989

فيراري 640: 1989
38/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: غيرهارد بيرغر، نايجل مانسل

فيراري 641: 1990

فيراري 641: 1990
39/72

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: نايجل مانسل، آلان بروست

فيراري 642: 1991

فيراري 642: 1991
40/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جان أليزي، آلان بروست

فيراري 643: 1991

فيراري 643: 1991
41/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: جان أليزي، جياني موربيديللي، آلان بروست

فيراري أف92إيه: 1992

فيراري أف92إيه: 1992
42/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: جان أليزي، إيفان كابيللي، نيكولا لاريني

فيراري أف92إيه.تي: 1992

فيراري أف92إيه.تي: 1992
43/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جان أليزي، إيفان كابيللي

فيراري أف93لإيه: 1993

فيراري أف93لإيه: 1993
44/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر

فيراري 412تي1: 1994

فيراري 412تي1: 1994
45/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقون: جان أليزي، غيرهارد بيرغر، نيكولا لاريني

فيراري 412تي1بي: 1994

فيراري 412تي1بي: 1994
46/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر

فيراري 412تي2: 1995

فيراري 412تي2: 1995
47/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر

فيراري أف310: 1996

فيراري أف310: 1996
48/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر

فيراري أف310بي: 1997

فيراري أف310بي: 1997
49/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر

فيراري أف300: 1998

فيراري أف300: 1998
50/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر

فيراري أف399: 1999

فيراري أف399: 1999
51/72

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: إيدي إيرفاين، ميكا سالو، مايكل شوماخر

فيراري أف1-2000: 2000

فيراري أف1-2000: 2000
52/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2001: 2001-2002

فيراري أف2001: 2001-2002
53/72

الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي

السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2002: 2002-2003

فيراري أف2002: 2002-2003
54/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2003-جيه.إيه: 2003

فيراري أف2003-جيه.إيه: 2003
55/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2004: 2004

فيراري أف2004: 2004
56/72

الصورة من قبل: شركة بريدجستون

السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2005: 2005

فيراري أف2005: 2005
57/72

الصورة من قبل: صور لات

السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري 248أف1: 2006

فيراري 248أف1: 2006
58/72

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

السائقان: فيليبي ماسا، مايكل شوماخر

فيراري أف2007: 2007

فيراري أف2007: 2007
59/72

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

السائقان: فيليبي ماسا، كيمي رايكونن

فيراري أف2008: 2008

فيراري أف2008: 2008
60/72

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

السائقان: فيليبي ماسا، كيمي رايكونن

فيراري أف60: 2009

فيراري أف60: 2009
61/72

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

السائقون: لوكا بادوير، جيانكارلو فيزيكيلا، فيليبي ماسا، كيمي رايكونن

فيراري أف10: 2010

فيراري أف10: 2010
62/72

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف150: 2011

فيراري أف150: 2011
63/72

الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي

السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف2012: 2012

فيراري أف2012: 2012
64/72

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف138: 2013

فيراري أف138: 2013
65/72

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف14 تي: 2014

فيراري أف14 تي: 2014
66/72

الصورة من قبل: راينر إيهرهارد

السائقان: فرناندو ألونسو، كيمي رايكونن

فيراري أس.أف-15تي: 2015

فيراري أس.أف-15تي: 2015
67/72

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

فيراري أس.أف16-أتش: 2016

فيراري أس.أف16-أتش: 2016
68/72

الصورة من قبل: بيريللي بيريللي

السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

فيراري أس.أف70أتش: 2017

فيراري أس.أف70أتش: 2017
69/72

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

فيراري أس.أف71أتش: 2018

فيراري أس.أف71أتش: 2018
70/72

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

2019: سيارة فيراري اس.اف90

2019: سيارة فيراري اس.اف90
71/72

الصورة من قبل: فيراري

السائقان: سيباستيان فيتيل، شارل لوكلير

سيارة فيراري SF1000

سيارة فيراري SF1000
72/72

الصورة من قبل: فيراري

السائقان: سيباستيان فيتيل، شارل لوكلير

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين آلان بروست , شارل لوكلير , إدي إرفين , فيليبي ماسا تسوق الآن , فرناندو ألونسو تسوق الآن , جيل فيلنوف , جان اليزي , كيمي رايكونن تسوق الآن , مايكل شوماخر تسوق الآن , نايجل مانسل , روبنز باريكيلو , سيباستيان فيتيل تسوق الآن
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تحليل تقني: هل تزخر سيارة مكلارين بمكوّنات فريدة؟

مرسيدس لن تتّبع مقاربة "السيارة الجديدة بالكامل" للسباق الأوّل في ملبورن
F1

مرسيدس لن تتّبع مقاربة "السيارة الجديدة بالكامل" للسباق الأوّل في ملبورن

فاندورن ينضم إلى فريق مرسيدس للفورمولا واحد بدور السائق الاحتياطي
F1

فاندورن ينضم إلى فريق مرسيدس للفورمولا واحد بدور السائق الاحتياطي

ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟
F1

ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
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