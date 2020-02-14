معرض صور: جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد منذ 1950

فيراري 125: 1950 1 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: ألبيرتو أسكاري، جيوفاني براتشو، رايموند سومر، لويجي فيوريزي، بيتر وايتهيد

فيراري 375: 1950-1951 2 / 72 الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي السائقون: ألبيرتو أسكاري، دورينو سيرافيني، لويجي فيوريزي، بييرو تاروفي، خوسيه فرويلان غونزاليس، شيكو لاندي

فيراري 500: 1952-1953 3 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: ألبيرتو أسكاري، غوسيبي فارينا، مايك هاوثورن، أندريه سيمون، بييرو تاروفي، لويجي فيوريزي

فيراري 553 سكوالو: 1953-1954 4 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: بييرو كاريني، غوسيبي فارينا، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، روبيرتو مانزون

فيراري 625: 1954-1955 5 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: ألبيرتو أسكاري، يوجينيو كاستيللوتي، غوسيبي فارينا، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، بييرو تاروفي، موريس ترينتيغنانت

فيراري 555 سوبرسكوالو: 1955-1956 6 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، غوسيبي فارينا، بول فرير، أوليفييه جينديبيان، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، هاري شيل، بييرو تاروفي، موريس ترينتيغنانت

لانسيا-فيراري دي50: 1956-1957 7 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، ألفونسو دي بورتاغو، خوان مانويل فانجيو، بول فرير، أوليفييه جينديبيان، مايك هاوثورن، لويجي موسو، أندريه بيليتي، فولفغانغ فون تريبس

لانسيا-فيراري 801: 1957 8 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، ألفونسو دي بورتاغو، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، لويجي موسو، سيزار بيرديزا، موريس ترينتيغنانت، فولفغانغ فون تريبس

فيراري 246: 1958-1960 9 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: كليف أليسون، توني بروكس، بيتر كولينز، أولفييه جينديبيان، خوسيه فرويلان غونزاليس، دان غروني، مايك هاوثورن، فيل هيل، ويلي ميريس، لويجي موسو، فولفغانغ فون تريبس

فيراري 246بي: 1960 10 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائق: ريتشي غينثر

فيراري 156: 1961-1962 11 / 72 الصورة من قبل: صور ساتون السائقون: جيانكارلو باغيتي، لورينزو بانديني، أوليفييه جينديبيان، ريتشي غينثر، ويلي ميريس، بيدرو رودريغيز، ريكاردو غونزاليس، فولفغانغ فون تريس

فيراري 156/63: 1963 12 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: لورينزو بانديني، ويلي ميريس، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس

فيراري 158: 1954-1965 13 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: لورينزو بانديني، جون سورتيس، نينو فاتشاريلا

فيراري 1512: 1964-1965 14 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: لورينزو بانديني، بيدرو رودريغيز، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس

فيراري 246/66: 1966 15 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: جيانكارلو باغيتي، لورينزو بانديني، لودوفيكو سكارفيوتي

فيراري 312: 1966-1967 16 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: لورينزو بانديني، مايك باركيز، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس

فيراري 312/67: 1968 17 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: كريس آمون، لورينزو بانديني، ديريك بيل، أندريا دي أداميش، جاكي إكس، لودوفيكو سكارفيوتي، جوناثان ويليامز

فيراري 312/68: 1968-1969 18 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: ديريك بيل، جاكي إكس، بيدرو رودريغيز

فيراري 312/69: 1969 19 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: كريس آمون، تينو برامبيلا، بيدرو رودريغيز

فيراري 312بي: 1969-1971 20 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: كريس آمون، ماريو أندريتي، إيغناسيو غيونتي، جاكي إكس،كلاي ريغازيوني

فيراري 312بي/2: 1971-1973 21 / 72 الصورة من قبل: لوشيان هارميغنيز السائقون: ماريو أندريتي، ناني غالي، جاكي إكس، أرتورو ميرزاريو، كلاي ريغازيوني

فيراري 312بي3-73: 1973 22 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جاكي إكس، أرتورو ميرزاريو

فيراري 312بي3-74: 1975 23 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني

فيراري 312تي: 1975-1976 24 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني

فيراري 312تي2: 1976-1978 25 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني، كارلوس روتمان، جيل فيلنوف

فيراري 312تي3: 1978-1979 26 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: كارلوس روتمان، جودي شيكتر، جيل فيلنوف

فيراري 312تي4: 1979 27 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جودي شيكتر، جيل فيلنوف

فيراري 312تي5: 1980 28 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جودي شيكتر، جيل فيلنوف

فيراري 126سي.كيه: 1981 29 / 72 الصورة من قبل: إركول كولومبو السائقان: ديدييه بيروني، جيل فيلنوف

فيراري 126سي2: 1982 30 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: ماريو أندريتي، ديدييه بيروني، باتريك تامباي، جيل فيلنوف

فيراري 126سي2بي: 1983 31 / 72 الصورة من قبل: إركول كولومبو السائقان: رينيه آرنو، باتريك تامباي

فيراري 126سي3: 1983 32 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: رينيه آرنو، باتريك تامباي

فيراري 126سي4: 1984 33 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: ميشيل ألبيرتو، رينيه آرنو

فيراري 156/85: 1985 34 / 72 الصورة من قبل: صور لات ميشيل ألبوريتو، رينيه آرنو، ستيفان جوهانسون

فيراري 156/58: 1986 35 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: ميشيل ألبوريتو، ستيفان جوهانسون

فيراري أف1-87: 1987 36 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: ميشيل ألبوريتو، غيرهارد بيرغر

فيراري أف1-87/88سي: 1988 37 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: ميشيل ألبويتو، غيرهارد بيرغر

فيراري 640: 1989 38 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: غيرهارد بيرغر، نايجل مانسل

فيراري 641: 1990 39 / 72 الصورة من قبل: صور ساتون السائقان: نايجل مانسل، آلان بروست

فيراري 642: 1991 40 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جان أليزي، آلان بروست

فيراري 643: 1991 41 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: جان أليزي، جياني موربيديللي، آلان بروست

فيراري أف92إيه: 1992 42 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: جان أليزي، إيفان كابيللي، نيكولا لاريني

فيراري أف92إيه.تي: 1992 43 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جان أليزي، إيفان كابيللي

فيراري أف93لإيه: 1993 44 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر

فيراري 412تي1: 1994 45 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقون: جان أليزي، غيرهارد بيرغر، نيكولا لاريني

فيراري 412تي1بي: 1994 46 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر

فيراري 412تي2: 1995 47 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر

فيراري أف310: 1996 48 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر

فيراري أف310بي: 1997 49 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر

فيراري أف300: 1998 50 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر

فيراري أف399: 1999 51 / 72 الصورة من قبل: صور ساتون السائقون: إيدي إيرفاين، ميكا سالو، مايكل شوماخر

فيراري أف1-2000: 2000 52 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2001: 2001-2002 53 / 72 الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2002: 2002-2003 54 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2003-جيه.إيه: 2003 55 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2004: 2004 56 / 72 الصورة من قبل: شركة بريدجستون السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري أف2005: 2005 57 / 72 الصورة من قبل: صور لات السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر

فيراري 248أف1: 2006 58 / 72 الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات السائقان: فيليبي ماسا، مايكل شوماخر

فيراري أف2007: 2007 59 / 72 الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات السائقان: فيليبي ماسا، كيمي رايكونن

فيراري أف2008: 2008 60 / 72 الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات السائقان: فيليبي ماسا، كيمي رايكونن

فيراري أف60: 2009 61 / 72 الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات السائقون: لوكا بادوير، جيانكارلو فيزيكيلا، فيليبي ماسا، كيمي رايكونن

فيراري أف10: 2010 62 / 72 الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف150: 2011 63 / 72 الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف2012: 2012 64 / 72 الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف138: 2013 65 / 72 الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا

فيراري أف14 تي: 2014 66 / 72 الصورة من قبل: راينر إيهرهارد السائقان: فرناندو ألونسو، كيمي رايكونن

فيراري أس.أف-15تي: 2015 67 / 72 الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

فيراري أس.أف16-أتش: 2016 68 / 72 الصورة من قبل: بيريللي بيريللي السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

فيراري أس.أف70أتش: 2017 69 / 72 الصورة من قبل: صور ساتون السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

فيراري أس.أف71أتش: 2018 70 / 72 الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل

2019: سيارة فيراري اس.اف90 71 / 72 الصورة من قبل: فيراري السائقان: سيباستيان فيتيل، شارل لوكلير