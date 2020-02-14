معرض صور: جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد منذ 1950
فيراري هي الفريق الأطول مشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. تأسست على يد الراحل إنزو فيراري، ونافست السكوديريا في جميع مواسم البطولة منذ إنشائها عام 1950. تابعوا معنا صور جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد بالترتيب!
فيراري 125: 1950
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: ألبيرتو أسكاري، جيوفاني براتشو، رايموند سومر، لويجي فيوريزي، بيتر وايتهيد
فيراري 375: 1950-1951
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
السائقون: ألبيرتو أسكاري، دورينو سيرافيني، لويجي فيوريزي، بييرو تاروفي، خوسيه فرويلان غونزاليس، شيكو لاندي
فيراري 500: 1952-1953
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: ألبيرتو أسكاري، غوسيبي فارينا، مايك هاوثورن، أندريه سيمون، بييرو تاروفي، لويجي فيوريزي
فيراري 553 سكوالو: 1953-1954
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: بييرو كاريني، غوسيبي فارينا، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، روبيرتو مانزون
فيراري 625: 1954-1955
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: ألبيرتو أسكاري، يوجينيو كاستيللوتي، غوسيبي فارينا، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، بييرو تاروفي، موريس ترينتيغنانت
فيراري 555 سوبرسكوالو: 1955-1956
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، غوسيبي فارينا، بول فرير، أوليفييه جينديبيان، مايك هاوثورن، أومبيرتو ماغليولي، هاري شيل، بييرو تاروفي، موريس ترينتيغنانت
لانسيا-فيراري دي50: 1956-1957
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، ألفونسو دي بورتاغو، خوان مانويل فانجيو، بول فرير، أوليفييه جينديبيان، مايك هاوثورن، لويجي موسو، أندريه بيليتي، فولفغانغ فون تريبس
لانسيا-فيراري 801: 1957
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: يوجينيو كاستيللوتي، بيتر كولينز، ألفونسو دي بورتاغو، خوسيه فرويلان غونزاليس، مايك هاوثورن، لويجي موسو، سيزار بيرديزا، موريس ترينتيغنانت، فولفغانغ فون تريبس
فيراري 246: 1958-1960
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: كليف أليسون، توني بروكس، بيتر كولينز، أولفييه جينديبيان، خوسيه فرويلان غونزاليس، دان غروني، مايك هاوثورن، فيل هيل، ويلي ميريس، لويجي موسو، فولفغانغ فون تريبس
فيراري 246بي: 1960
الصورة من قبل: صور لات
السائق: ريتشي غينثر
فيراري 156: 1961-1962
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقون: جيانكارلو باغيتي، لورينزو بانديني، أوليفييه جينديبيان، ريتشي غينثر، ويلي ميريس، بيدرو رودريغيز، ريكاردو غونزاليس، فولفغانغ فون تريس
فيراري 156/63: 1963
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: لورينزو بانديني، ويلي ميريس، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس
فيراري 158: 1954-1965
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: لورينزو بانديني، جون سورتيس، نينو فاتشاريلا
فيراري 1512: 1964-1965
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: لورينزو بانديني، بيدرو رودريغيز، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس
فيراري 246/66: 1966
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: جيانكارلو باغيتي، لورينزو بانديني، لودوفيكو سكارفيوتي
فيراري 312: 1966-1967
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: لورينزو بانديني، مايك باركيز، لودوفيكو سكارفيوتي، جون سورتيس
فيراري 312/67: 1968
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: كريس آمون، لورينزو بانديني، ديريك بيل، أندريا دي أداميش، جاكي إكس، لودوفيكو سكارفيوتي، جوناثان ويليامز
فيراري 312/68: 1968-1969
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: ديريك بيل، جاكي إكس، بيدرو رودريغيز
فيراري 312/69: 1969
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: كريس آمون، تينو برامبيلا، بيدرو رودريغيز
فيراري 312بي: 1969-1971
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: كريس آمون، ماريو أندريتي، إيغناسيو غيونتي، جاكي إكس،كلاي ريغازيوني
فيراري 312بي/2: 1971-1973
الصورة من قبل: لوشيان هارميغنيز
السائقون: ماريو أندريتي، ناني غالي، جاكي إكس، أرتورو ميرزاريو، كلاي ريغازيوني
فيراري 312بي3-73: 1973
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جاكي إكس، أرتورو ميرزاريو
فيراري 312بي3-74: 1975
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني
فيراري 312تي: 1975-1976
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني
فيراري 312تي2: 1976-1978
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: نيكي لاودا، كلاي ريغازيوني، كارلوس روتمان، جيل فيلنوف
فيراري 312تي3: 1978-1979
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: كارلوس روتمان، جودي شيكتر، جيل فيلنوف
فيراري 312تي4: 1979
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جودي شيكتر، جيل فيلنوف
فيراري 312تي5: 1980
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جودي شيكتر، جيل فيلنوف
فيراري 126سي.كيه: 1981
الصورة من قبل: إركول كولومبو
السائقان: ديدييه بيروني، جيل فيلنوف
فيراري 126سي2: 1982
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: ماريو أندريتي، ديدييه بيروني، باتريك تامباي، جيل فيلنوف
فيراري 126سي2بي: 1983
الصورة من قبل: إركول كولومبو
السائقان: رينيه آرنو، باتريك تامباي
فيراري 126سي3: 1983
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: رينيه آرنو، باتريك تامباي
فيراري 126سي4: 1984
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميشيل ألبيرتو، رينيه آرنو
فيراري 156/85: 1985
الصورة من قبل: صور لات
ميشيل ألبوريتو، رينيه آرنو، ستيفان جوهانسون
فيراري 156/58: 1986
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميشيل ألبوريتو، ستيفان جوهانسون
فيراري أف1-87: 1987
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميشيل ألبوريتو، غيرهارد بيرغر
فيراري أف1-87/88سي: 1988
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: ميشيل ألبويتو، غيرهارد بيرغر
فيراري 640: 1989
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: غيرهارد بيرغر، نايجل مانسل
فيراري 641: 1990
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: نايجل مانسل، آلان بروست
فيراري 642: 1991
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جان أليزي، آلان بروست
فيراري 643: 1991
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: جان أليزي، جياني موربيديللي، آلان بروست
فيراري أف92إيه: 1992
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: جان أليزي، إيفان كابيللي، نيكولا لاريني
فيراري أف92إيه.تي: 1992
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جان أليزي، إيفان كابيللي
فيراري أف93لإيه: 1993
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر
فيراري 412تي1: 1994
الصورة من قبل: صور لات
السائقون: جان أليزي، غيرهارد بيرغر، نيكولا لاريني
فيراري 412تي1بي: 1994
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر
فيراري 412تي2: 1995
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: جان أليزي، غيرهارد بيرغر
فيراري أف310: 1996
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر
فيراري أف310بي: 1997
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر
فيراري أف300: 1998
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: إيدي إيرفاين، مايكل شوماخر
فيراري أف399: 1999
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقون: إيدي إيرفاين، ميكا سالو، مايكل شوماخر
فيراري أف1-2000: 2000
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر
فيراري أف2001: 2001-2002
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر
فيراري أف2002: 2002-2003
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر
فيراري أف2003-جيه.إيه: 2003
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر
فيراري أف2004: 2004
الصورة من قبل: شركة بريدجستون
السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر
فيراري أف2005: 2005
الصورة من قبل: صور لات
السائقان: روبنز باريكيلو، مايكل شوماخر
فيراري 248أف1: 2006
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
السائقان: فيليبي ماسا، مايكل شوماخر
فيراري أف2007: 2007
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
السائقان: فيليبي ماسا، كيمي رايكونن
فيراري أف2008: 2008
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
السائقان: فيليبي ماسا، كيمي رايكونن
فيراري أف60: 2009
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
السائقون: لوكا بادوير، جيانكارلو فيزيكيلا، فيليبي ماسا، كيمي رايكونن
فيراري أف10: 2010
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا
فيراري أف150: 2011
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا
فيراري أف2012: 2012
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا
فيراري أف138: 2013
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
السائقان: فرناندو ألونسو، فيليبي ماسا
فيراري أف14 تي: 2014
الصورة من قبل: راينر إيهرهارد
السائقان: فرناندو ألونسو، كيمي رايكونن
فيراري أس.أف-15تي: 2015
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل
فيراري أس.أف16-أتش: 2016
الصورة من قبل: بيريللي بيريللي
السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل
فيراري أس.أف70أتش: 2017
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل
فيراري أس.أف71أتش: 2018
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
السائقان: كيمي رايكونن، سيباستيان فيتيل
2019: سيارة فيراري اس.اف90
الصورة من قبل: فيراري
السائقان: سيباستيان فيتيل، شارل لوكلير
سيارة فيراري SF1000
الصورة من قبل: فيراري
السائقان: سيباستيان فيتيل، شارل لوكلير
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معرض صور: جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد منذ 1950
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