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معرض صور: جميع سيارات ريد بُل في الفورمولا واحد منذ 2005

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معرض صور: جميع سيارات ريد بُل في الفورمولا واحد منذ 2005
15-02-2020

بالرغم من البداية المتواضعة لفريق عملاق مشروبات الطاقة عقب شراء فريق جاغوار من فورد، انطلقت ريد بُل لتحرز أربعة ألقاب متتالية محافظة على موقعها القويّ كمنافس على الانتصارات حتى الآن. تابعوا معنا جميع سياراتها!

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ريد بُل كوزوورث آر.بي1: 2005

ريد بُل كوزوورث آر.بي1: 2005
1/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: دايفيد كولتارد، كريستيان كلين، فيتانتونيو لويزي

ريد بُل فيراري آر.بي2: 2006

ريد بُل فيراري آر.بي2: 2006
2/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: دايفيد كولتارد، روبرت دورنبوس، كريستيان كلين

ريد بُل رينو آر.بي3: 2007

ريد بُل رينو آر.بي3: 2007
3/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: دايفيد كولتاد، مارك ويبر

ريد بُل رينو آر.بي4: 2008

ريد بُل رينو آر.بي4: 2008
4/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: دايفيد كولتارد، مارك ويبر

ريد بُل رينو آر.بي5: 2009

ريد بُل رينو آر.بي5: 2009
5/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر

ريد بُل رينو آر.بي6: 2010

ريد بُل رينو آر.بي6: 2010
6/16

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر

ريد بُل رينو آر.بي7: 2011

ريد بُل رينو آر.بي7: 2011
7/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر

ريد بُل رينو آر.بي8: 2012

ريد بُل رينو آر.بي8: 2012
8/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر

ريد بُل رينو آر.بي9: 2013

ريد بُل رينو آر.بي9: 2013
9/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر

ريد بُل رينو آر.بي10: 2014

ريد بُل رينو آر.بي10: 2014
10/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: دانيال ريكاردو، سيباستيان فيتيل

ريد بُل رينو آر.بي11: 2016

ريد بُل رينو آر.بي11: 2016
11/16

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقان: دانييل كفيات، دانيال ريكاردو

ريد بُل رينو آر.بي12: 2016

ريد بُل رينو آر.بي12: 2016
12/16

السائقون: دانييل كفيات، دانيال ريكاردو، ماكس فيرشتابن

ريد بُل رينو آر.بي13: 2017

ريد بُل رينو آر.بي13: 2017
13/16

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

السائقان: دانيال ريكاردو، ماكس فيرشتابن

ريد بُل تاغ هوير آر.بي14: 2018

ريد بُل تاغ هوير آر.بي14: 2018
14/16

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

السائقان: دانيال ريكاردو، ماكس فيرشتابن

2019: سيارة ريد بُل "آر.بي15"

2019: سيارة ريد بُل "آر.بي15"
15/16

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

السائقان: ماكس فيرشتابن، بيير غاسلي

سيارة ريد بُل آر.بي16

سيارة ريد بُل آر.بي16
16/16

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

السائقان ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون

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قائمة السائقين كريستيان كلين , دانيال ريكاردو تسوق الآن , دانييل كفيات تسوق الآن , دايفيد كولتارد , مارك ويبر , ماكس فيرشتابن تسوق الآن , سيباستيان فيتيل تسوق الآن , فيتانتونيو ليوزي
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