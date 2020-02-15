معرض صور: جميع سيارات ريد بُل في الفورمولا واحد منذ 2005

السائقون: دايفيد كولتارد، كريستيان كلين، فيتانتونيو لويزي

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السائقون: دايفيد كولتارد، روبرت دورنبوس، كريستيان كلين

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الصورة من قبل: صور ساتون

الصورة من قبل: صور ساتون

الصورة من قبل: صور ساتون

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

الصورة من قبل: صور ساتون

الصورة من قبل: صور ساتون

الصورة من قبل: صور ساتون

الصورة من قبل: صور ساتون

الصورة من قبل: صور ساتون

السائقون: دانييل كفيات، دانيال ريكاردو، ماكس فيرشتابن

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2019: سيارة ريد بُل "آر.بي15"

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الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

السائقان: ماكس فيرشتابن، بيير غاسلي