معرض صور: جميع سيارات ريد بُل في الفورمولا واحد منذ 2005
بالرغم من البداية المتواضعة لفريق عملاق مشروبات الطاقة عقب شراء فريق جاغوار من فورد، انطلقت ريد بُل لتحرز أربعة ألقاب متتالية محافظة على موقعها القويّ كمنافس على الانتصارات حتى الآن. تابعوا معنا جميع سياراتها!
ريد بُل كوزوورث آر.بي1: 2005
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقون: دايفيد كولتارد، كريستيان كلين، فيتانتونيو لويزي
ريد بُل فيراري آر.بي2: 2006
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقون: دايفيد كولتارد، روبرت دورنبوس، كريستيان كلين
ريد بُل رينو آر.بي3: 2007
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: دايفيد كولتاد، مارك ويبر
ريد بُل رينو آر.بي4: 2008
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: دايفيد كولتارد، مارك ويبر
ريد بُل رينو آر.بي5: 2009
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر
ريد بُل رينو آر.بي6: 2010
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر
ريد بُل رينو آر.بي7: 2011
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر
ريد بُل رينو آر.بي8: 2012
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر
ريد بُل رينو آر.بي9: 2013
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: سيباستيان فيتيل، مارك ويبر
ريد بُل رينو آر.بي10: 2014
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: دانيال ريكاردو، سيباستيان فيتيل
ريد بُل رينو آر.بي11: 2016
الصورة من قبل: صور ساتون
السائقان: دانييل كفيات، دانيال ريكاردو
ريد بُل رينو آر.بي12: 2016
السائقون: دانييل كفيات، دانيال ريكاردو، ماكس فيرشتابن
ريد بُل رينو آر.بي13: 2017
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
السائقان: دانيال ريكاردو، ماكس فيرشتابن
ريد بُل تاغ هوير آر.بي14: 2018
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
السائقان: دانيال ريكاردو، ماكس فيرشتابن
2019: سيارة ريد بُل "آر.بي15"
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
السائقان: ماكس فيرشتابن، بيير غاسلي
سيارة ريد بُل آر.بي16
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
السائقان ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون
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معرض صور: جميع سيارات ريد بُل في الفورمولا واحد منذ 2005
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