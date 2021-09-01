معرض صور: جميع سيارات رايكونن في الفورمولا واحد حتّى اعتزاله

ساوبر "سي20" بمحرّك بيتروناس (2001) 1 / 20 الصورة من قبل: ساوبر بيتروناس 17 جائزة كبرى، المركز العاشر في البطولة، 6 نقاط

مكلارين 'ام.بي4-17" بمحرّك مرسيدس (2002) 2 / 20 الصورة من قبل: دايملر كرايزلر 17 جائزة كبرى، المركز السادس في البطولة، 4 منصّات تتويج، 24 نقطة

مكلارين "ام.بي4-17دي" بمحرّك مرسيدس (2003) 3 / 20 الصورة من قبل: مايكل كيم 16 جائزة كبرى، المركز الثاني في البطولة، انتصار و10 منصّات تتويج، 91 نقطة

مكلارين "ام.بي4-19" بمحرّك مرسيدس (2004) 4 / 20 الصورة من قبل: دايملر كرايزلر 9 جوائز كبرى، 8 نقاط

مكلارين 'ام.بي4-19بي" بمحرّك مرسيدس (2004) 5 / 20 الصورة من قبل: دايملر كرايزلر 9 جوائز كبرى، المركز السابع في البطولة، انتصار و4 منصات تتويج، 37 نقطة

مكلارين "ام.بي4-20" بمحرّك مرسيدس (2005) 6 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 18 جائزة كبرى، المركز الثاني في البطولة، 7 انتصارات، 12 منصّة تتويج، 112 نقطة

مكلارين "ام.بي4-21" بمحرّك مرسيدس (2006) 7 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 18 جائزة كبرى، المركز الخامس في البطولة، ستّ منصّات تتويج، 65 نقطة

فيراري "اف2007" (2007) 8 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 18 جائزة كبرى، البطل، ستّة انتصارات، 12 منصّة تتويج، 110 نقاط

فيراري "اف2008" (2008) 9 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 18 جائزة كبرى، المركز الثالث في البطولة، انتصاران و9 منصّات تتويج، 75 نقطة

فيراري "اف60" (2009) 10 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 17 جائزة كبرى، المركز السادس في البطولة، انتصار وخمس منصّات تتويج، 48 نقطة

لوتس "إي20" بمحرّك رينو (2012) 11 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 20 جائزة كبرى، المركز الثالث في البطولة، انتصار و7 منصّات تتويج، 207 نقاط

لوتس "إي21" بمحرّك رينو (2013) 12 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 17 جائزة كبرى، المركز الخامس في البطولة، انتصار و8 منصّات تتويج، 183 نقطة

فيراري "اف14-تي" (2014) 13 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 19 جائزة كبرى، المركز الـ 12 في البطولة، 55 نقطة

فيراري "اس.اف15-تي" (2015) 14 / 20 الصورة من قبل: فيراري 19 جائزة كبرى، المركز الرابع في البطولة، ثلاث منصّات تتويج، 150 نقطة

فيراري "اس.اف16-اتش" (2016) 15 / 20 الصورة من قبل: أكس بي بي Images 21 جائزة كبرى، المركز السادس في البطولة، 4 منصّات تتويج، 186 نقطة

فيراري "اس.اف70اتش" (2017) 16 / 20 الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات 20 جائزة كبرى، المركز الرابع في البطولة، سبع منصّات تتويج، 205 نقطة

فيراري "اس.اف71اتش" (2018) 17 / 20 الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات 21 جائزة كبرى، المركز الثالث في البطولة، انتصار و12 منصّة تتويج، 251 نقطة

ألفا روميو "سي32" بمحرّك فيراري (2019) 18 / 20 الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون 21 جائزة كبرى، المركز الـ 12 في البطولة، 43 نقطة

ألفا روميو "سي39" بمحرّك فيراري (2020) 19 / 20 الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات 17 جائزة كبرى، المركز الـ 16 في البطولة، 4 نقاط