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السابق / رايكونن سيعتزل الفورمولا واحد بنهاية موسم 2021
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معرض صور: جميع سيارات رايكونن في الفورمولا واحد حتّى اعتزاله

بعد إعلان كيمي رايكونن اعتزاله سباقات الفورمولا واحد بنهاية العام الجاري، دعونا نكتشف جميع السيارات التي قادها طوال مسيرته في الفئة الملكة.

معرض صور: جميع سيارات رايكونن في الفورمولا واحد حتّى اعتزاله
ساوبر "سي20" بمحرّك بيتروناس (2001)
ساوبر "سي20" بمحرّك بيتروناس (2001)
1/20

الصورة من قبل: ساوبر بيتروناس

17 جائزة كبرى، المركز العاشر في البطولة، 6 نقاط
مكلارين 'ام.بي4-17" بمحرّك مرسيدس (2002)
مكلارين 'ام.بي4-17" بمحرّك مرسيدس (2002)
2/20

الصورة من قبل: دايملر كرايزلر

17 جائزة كبرى، المركز السادس في البطولة، 4 منصّات تتويج، 24 نقطة
مكلارين "ام.بي4-17دي" بمحرّك مرسيدس (2003)
مكلارين "ام.بي4-17دي" بمحرّك مرسيدس (2003)
3/20

الصورة من قبل: مايكل كيم

16 جائزة كبرى، المركز الثاني في البطولة، انتصار و10 منصّات تتويج، 91 نقطة
مكلارين "ام.بي4-19" بمحرّك مرسيدس (2004)
مكلارين "ام.بي4-19" بمحرّك مرسيدس (2004)
4/20

الصورة من قبل: دايملر كرايزلر

9 جوائز كبرى، 8 نقاط
مكلارين 'ام.بي4-19بي" بمحرّك مرسيدس (2004)
مكلارين 'ام.بي4-19بي" بمحرّك مرسيدس (2004)
5/20

الصورة من قبل: دايملر كرايزلر

9 جوائز كبرى، المركز السابع في البطولة، انتصار و4 منصات تتويج، 37 نقطة
مكلارين "ام.بي4-20" بمحرّك مرسيدس (2005)
مكلارين "ام.بي4-20" بمحرّك مرسيدس (2005)
6/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

18 جائزة كبرى، المركز الثاني في البطولة، 7 انتصارات، 12 منصّة تتويج، 112 نقطة
مكلارين "ام.بي4-21" بمحرّك مرسيدس (2006)
مكلارين "ام.بي4-21" بمحرّك مرسيدس (2006)
7/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

18 جائزة كبرى، المركز الخامس في البطولة، ستّ منصّات تتويج، 65 نقطة
فيراري "اف2007" (2007)
فيراري "اف2007" (2007)
8/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

18 جائزة كبرى، البطل، ستّة انتصارات، 12 منصّة تتويج، 110 نقاط
فيراري "اف2008" (2008)
فيراري "اف2008" (2008)
9/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

18 جائزة كبرى، المركز الثالث في البطولة، انتصاران و9 منصّات تتويج، 75 نقطة
فيراري "اف60" (2009)
فيراري "اف60" (2009)
10/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

17 جائزة كبرى، المركز السادس في البطولة، انتصار وخمس منصّات تتويج، 48 نقطة
لوتس "إي20" بمحرّك رينو (2012)
لوتس "إي20" بمحرّك رينو (2012)
11/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

20 جائزة كبرى، المركز الثالث في البطولة، انتصار و7 منصّات تتويج، 207 نقاط
لوتس "إي21" بمحرّك رينو (2013)
لوتس "إي21" بمحرّك رينو (2013)
12/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

17 جائزة كبرى، المركز الخامس في البطولة، انتصار و8 منصّات تتويج، 183 نقطة
فيراري "اف14-تي" (2014)
فيراري "اف14-تي" (2014)
13/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

19 جائزة كبرى، المركز الـ 12 في البطولة، 55 نقطة
فيراري "اس.اف15-تي" (2015)
فيراري "اس.اف15-تي" (2015)
14/20

الصورة من قبل: فيراري

19 جائزة كبرى، المركز الرابع في البطولة، ثلاث منصّات تتويج، 150 نقطة
فيراري "اس.اف16-اتش" (2016)
فيراري "اس.اف16-اتش" (2016)
15/20

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

21 جائزة كبرى، المركز السادس في البطولة، 4 منصّات تتويج، 186 نقطة
فيراري "اس.اف70اتش" (2017)
فيراري "اس.اف70اتش" (2017)
16/20

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

20 جائزة كبرى، المركز الرابع في البطولة، سبع منصّات تتويج، 205 نقطة
فيراري "اس.اف71اتش" (2018)
فيراري "اس.اف71اتش" (2018)
17/20

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

21 جائزة كبرى، المركز الثالث في البطولة، انتصار و12 منصّة تتويج، 251 نقطة
ألفا روميو "سي32" بمحرّك فيراري (2019)
ألفا روميو "سي32" بمحرّك فيراري (2019)
18/20

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

21 جائزة كبرى، المركز الـ 12 في البطولة، 43 نقطة
ألفا روميو "سي39" بمحرّك فيراري (2020)
ألفا روميو "سي39" بمحرّك فيراري (2020)
19/20

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

17 جائزة كبرى، المركز الـ 16 في البطولة، 4 نقاط
ألفا روميو "سي41" بمحرّك فيراري (2021)
ألفا روميو "سي41" بمحرّك فيراري (2021)
20/20

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

12 جائزة كبرى، نقطتان (الموسم جارٍ)
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رايكونن سيعتزل الفورمولا واحد بنهاية موسم 2021

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رايكونن سيعتزل الفورمولا واحد بنهاية موسم 2021
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