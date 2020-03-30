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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جميع انتصارات نيلسون بيكيه في الفورمولا واحد

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معرض صور: جميع انتصارات نيلسون بيكيه في الفورمولا واحد
30-03-2020

أحرز البرازيلي نيلسون بيكيه فوزه الأوّل في بطولة العالم للفورمولا واحد منذ 40 عامًا، وسنستعرض هنا جميع انتصاراته الـ 23 في الفئة الملكة.

شريط التمرير
القائمة

الولايات المتّحدة 1980

الولايات المتّحدة 1980
1/23

الصورة من قبل: صور لات

هولندا 1980

هولندا 1980
2/23

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

إيطاليا 1980

إيطاليا 1980
3/23

الصورة من قبل: صور لات

الأرجنتين 1981

الأرجنتين 1981
4/23

الصورة من قبل: دافيد فيليبس

سان-ماران 1981

سان-ماران 1981
5/23

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

ألمانيا 1981

ألمانيا 1981
6/23

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

كندا 1982

كندا 1982
7/23

الصورة من قبل: صور لات

البرازيل 1983

البرازيل 1983
8/23

الصورة من قبل: صور لات

إيطاليا 1983

إيطاليا 1983
9/23

الصورة من قبل: صور لات

أوروبا 1983

أوروبا 1983
10/23

الصورة من قبل: صور ساتون

كندا 1984

كندا 1984
11/23

الصورة من قبل: صور لات

الولايات المتحدة 1984

الولايات المتحدة 1984
12/23

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

فرنسا 1985

فرنسا 1985
13/23

الصورة من قبل: صور لات

البرازيل 1986

البرازيل 1986
14/23

الصورة من قبل: صور لات

ألمانيا 1986

ألمانيا 1986
15/23

الصورة من قبل: صور ساتون

المجر 1986

المجر 1986
16/23

الصورة من قبل: صور لات

إيطاليا 1986

إيطاليا 1986
17/23

الصورة من قبل: صور ساتون

ألمانيا 1987

ألمانيا 1987
18/23

الصورة من قبل: صور لات

المجر 1987

المجر 1987
19/23

الصورة من قبل: صور لات

إيطاليا 1987

إيطاليا 1987
20/23

الصورة من قبل: صور لات

اليابان 1990

اليابان 1990
21/23

الصورة من قبل: صور لات

أستراليا 1990

أستراليا 1990
22/23

الصورة من قبل: صور لات

كندا 1991

كندا 1991
23/23

الصورة من قبل: صور لات

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