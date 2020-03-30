معرض صور: جميع انتصارات نيلسون بيكيه في الفورمولا واحد
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30-03-2020
أحرز البرازيلي نيلسون بيكيه فوزه الأوّل في بطولة العالم للفورمولا واحد منذ 40 عامًا، وسنستعرض هنا جميع انتصاراته الـ 23 في الفئة الملكة.
شريط التمرير
القائمة
الولايات المتّحدة 1980
1/23
الصورة من قبل: صور لات
هولندا 1980
2/23
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
إيطاليا 1980
3/23
الصورة من قبل: صور لات
الأرجنتين 1981
4/23
الصورة من قبل: دافيد فيليبس
سان-ماران 1981
5/23
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
ألمانيا 1981
6/23
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
كندا 1982
7/23
الصورة من قبل: صور لات
البرازيل 1983
8/23
الصورة من قبل: صور لات
إيطاليا 1983
9/23
الصورة من قبل: صور لات
أوروبا 1983
10/23
الصورة من قبل: صور ساتون
كندا 1984
11/23
الصورة من قبل: صور لات
الولايات المتحدة 1984
12/23
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
فرنسا 1985
13/23
الصورة من قبل: صور لات
البرازيل 1986
14/23
الصورة من قبل: صور لات
ألمانيا 1986
15/23
الصورة من قبل: صور ساتون
المجر 1986
16/23
الصورة من قبل: صور لات
إيطاليا 1986
17/23
الصورة من قبل: صور ساتون
ألمانيا 1987
18/23
الصورة من قبل: صور لات
المجر 1987
19/23
الصورة من قبل: صور لات
إيطاليا 1987
20/23
الصورة من قبل: صور لات
اليابان 1990
21/23
الصورة من قبل: صور لات
أستراليا 1990
22/23
الصورة من قبل: صور لات
كندا 1991
23/23
الصورة من قبل: صور لات
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|فورمولا 1
معرض صور: جميع انتصارات نيلسون بيكيه في الفورمولا واحد
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