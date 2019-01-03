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معرض صور: جميع انتصارات مايكل شوماخر الـ 91 في الفورمولا واحد

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معرض صور: جميع انتصارات مايكل شوماخر الـ 91 في الفورمولا واحد
03-01-2019

يعتبر مايكل شوماخر وفقاً للإحصائيات البطل الأعظم في تاريخ الفورمولا واحد، تابعوا معنا كامل انتصاراته الـ 91 في الفئة الملكة!

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جائزة بلجيكا الكبرى 1992

جائزة بلجيكا الكبرى 1992
1/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة البرتغال الكبرى 1993

جائزة البرتغال الكبرى 1993
2/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة البرازيل الكبرى 1994

جائزة البرازيل الكبرى 1994
3/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة الباسيفيك الكبرى 1994

جائزة الباسيفيك الكبرى 1994
4/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة سان مارينو الكبرى 1994

جائزة سان مارينو الكبرى 1994
5/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة موناكو الكبرى 1994

جائزة موناكو الكبرى 1994
6/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة كندا الكبرى 1994

جائزة كندا الكبرى 1994
7/91

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

جائزة فرنسا الكبرى 1994

جائزة فرنسا الكبرى 1994
8/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة المجر الكبرى 1994

جائزة المجر الكبرى 1994
9/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة أوروبا الكبرى 1994

جائزة أوروبا الكبرى 1994
10/91

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

جائزة البرازيل الكبرى 1995

جائزة البرازيل الكبرى 1995
11/91

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

جائزة إسبانيا الكبرى 1995

جائزة إسبانيا الكبرى 1995
12/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة موناكو الكبرى 1995

جائزة موناكو الكبرى 1995
13/91

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

جائزة فرنسا الكبرى 1995

جائزة فرنسا الكبرى 1995
14/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة ألمانيا الكبرى 1995

جائزة ألمانيا الكبرى 1995
15/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة بلجيكا الكبرى 1995

جائزة بلجيكا الكبرى 1995
16/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة أوروبا الكبرى 1995

جائزة أوروبا الكبرى 1995
17/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة الباسيفيك الكبرى 1995

جائزة الباسيفيك الكبرى 1995
18/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة اليابان الكبرى 1995

جائزة اليابان الكبرى 1995
19/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة إسبانيا الكبرى 1996

جائزة إسبانيا الكبرى 1996
20/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة بلجيكا الكبرى 1996

جائزة بلجيكا الكبرى 1996
21/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة إيطاليا الكبرى 1996

جائزة إيطاليا الكبرى 1996
22/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة موناكو الكبرى 1997

جائزة موناكو الكبرى 1997
23/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة كندا الكبرى 1997

جائزة كندا الكبرى 1997
24/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة فرنسا الكبرى 1997

جائزة فرنسا الكبرى 1997
25/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة بلجيكا الكبرى 1997

جائزة بلجيكا الكبرى 1997
26/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة اليابان الكبرى 1997

جائزة اليابان الكبرى 1997
27/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة الأرجنتين الكبرى 1998

جائزة الأرجنتين الكبرى 1998
28/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة كندا الكبرى 1998

جائزة كندا الكبرى 1998
29/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة فرنسا الكبرى 1998

جائزة فرنسا الكبرى 1998
30/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة بريطانيا الكبرى 1998

جائزة بريطانيا الكبرى 1998
31/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة المجر الكبرى 1998

جائزة المجر الكبرى 1998
32/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة إيطاليا الكبرى 1998

جائزة إيطاليا الكبرى 1998
33/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة سان مارينو الكبرى 1999

جائزة سان مارينو الكبرى 1999
34/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة موناكو الكبرى 1999

جائزة موناكو الكبرى 1999
35/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة أستراليا الكبرى 2000

جائزة أستراليا الكبرى 2000
36/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة البرازيل الكبرى 2000

جائزة البرازيل الكبرى 2000
37/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة سان مارينو الكبرى 2000

جائزة سان مارينو الكبرى 2000
38/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة أوروبا الكبرى 2000

جائزة أوروبا الكبرى 2000
39/91

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

جائزة كندا الكبرى 2000

جائزة كندا الكبرى 2000
40/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة إيطاليا الكبرى 2000

جائزة إيطاليا الكبرى 2000
41/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2000

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2000
42/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة اليابان الكبرى 2000

جائزة اليابان الكبرى 2000
43/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة ماليزيا الكبرى 2000

جائزة ماليزيا الكبرى 2000
44/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة أستراليا الكبرى 2001

جائزة أستراليا الكبرى 2001
45/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة ماليزيا الكبرى 2001

جائزة ماليزيا الكبرى 2001
46/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة إسبانيا الكبرى 2001

جائزة إسبانيا الكبرى 2001
47/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة موناكو الكبرى 2001

جائزة موناكو الكبرى 2001
48/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة أوروبا الكبرى 2001

جائزة أوروبا الكبرى 2001
49/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة فرنسا الكبرى 2001

جائزة فرنسا الكبرى 2001
50/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة المجر الكبرى 2001

جائزة المجر الكبرى 2001
51/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة بلجيكا الكبرى 2001

جائزة بلجيكا الكبرى 2001
52/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة اليابان الكبرى 2001

جائزة اليابان الكبرى 2001
53/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة أستراليا الكبرى 2002

جائزة أستراليا الكبرى 2002
54/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة البرازيل الكبرى 2002

جائزة البرازيل الكبرى 2002
55/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة سان مارينو الكبرى 2002

جائزة سان مارينو الكبرى 2002
56/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة إسبانيا الكبرى 2002

جائزة إسبانيا الكبرى 2002
57/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة النمسا الكبرى 2002

جائزة النمسا الكبرى 2002
58/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة كندا الكبرى 2002

جائزة كندا الكبرى 2002
59/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة بريطانيا الكبرى 2002

جائزة بريطانيا الكبرى 2002
60/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة فرنسا الكبرى 2002

جائزة فرنسا الكبرى 2002
61/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة ألمانيا الكبرى 2002

جائزة ألمانيا الكبرى 2002
62/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة بلجيكا الكبرى 2002

جائزة بلجيكا الكبرى 2002
63/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة اليابان الكبرى 2002

جائزة اليابان الكبرى 2002
64/91

الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي

جائزة سان مارينو الكبرى 2003

جائزة سان مارينو الكبرى 2003
65/91

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

جائزة إسبانيا الكبرى 2003

جائزة إسبانيا الكبرى 2003
66/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة النمسا الكبرى 2003

جائزة النمسا الكبرى 2003
67/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة كندا الكبرى 2003

جائزة كندا الكبرى 2003
68/91

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

جائزة إيطاليا الكبرى 2003

جائزة إيطاليا الكبرى 2003
69/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2003

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2003
70/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة أستراليا الكبرى 2004

جائزة أستراليا الكبرى 2004
71/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة ماليزيا الكبرى 2004

جائزة ماليزيا الكبرى 2004
72/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة البحرين الكبرى 2004

جائزة البحرين الكبرى 2004
73/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة سان مارينو الكبرى 2004

جائزة سان مارينو الكبرى 2004
74/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة إسبانيا الكبرى 2004

جائزة إسبانيا الكبرى 2004
75/91

الصورة من قبل: بيتر سبيني صور لات

جائزة أوروبا الكبرى 2004

جائزة أوروبا الكبرى 2004
76/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة كندا الكبرى 2004

جائزة كندا الكبرى 2004
77/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2004

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2004
78/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة فرنسا الكبرى 2004

جائزة فرنسا الكبرى 2004
79/91

الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي

جائزة بريطانيا الكبرى 2004

جائزة بريطانيا الكبرى 2004
80/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة ألمانيا الكبرى 2004

جائزة ألمانيا الكبرى 2004
81/91

الصورة من قبل: لورينزو بيلانكا / صور لات

جائزة المجر الكبرى 2004

جائزة المجر الكبرى 2004
82/91

الصورة من قبل: لورينزو بيلانكا / صور لات

جائزة اليابان الكبرى 2004

جائزة اليابان الكبرى 2004
83/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2005

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2005
84/91

الصورة من قبل: صور لات

جائزة أوروبا الكبرى 2006

جائزة أوروبا الكبرى 2006
85/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

جائزة سان مارينو الكبرى 2006

جائزة سان مارينو الكبرى 2006
86/91

الصورة من قبل: مايكل كوبر / صور لات

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2006

جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2006
87/91

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

جائزة فرنسا الكبرى 2006

جائزة فرنسا الكبرى 2006
88/91

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

جائزة ألمانيا الكبرى 2006

جائزة ألمانيا الكبرى 2006
89/91

الصورة من قبل: إركول كولومبو

جائزة إيطاليا الكبرى 2006

جائزة إيطاليا الكبرى 2006
90/91

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة الصين الكبرى 2006

جائزة الصين الكبرى 2006
91/91

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

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منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى الانطلاقة خلال
17 ساعات
:
35 دقيقة
:
00 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
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