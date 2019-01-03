معرض صور: جميع انتصارات مايكل شوماخر الـ 91 في الفورمولا واحد
يعتبر مايكل شوماخر وفقاً للإحصائيات البطل الأعظم في تاريخ الفورمولا واحد، تابعوا معنا كامل انتصاراته الـ 91 في الفئة الملكة!
جائزة بلجيكا الكبرى 1992
الصورة من قبل: صور لات
جائزة البرتغال الكبرى 1993
الصورة من قبل: صور لات
جائزة البرازيل الكبرى 1994
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة الباسيفيك الكبرى 1994
الصورة من قبل: صور لات
جائزة سان مارينو الكبرى 1994
الصورة من قبل: صور لات
جائزة موناكو الكبرى 1994
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة كندا الكبرى 1994
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
جائزة فرنسا الكبرى 1994
الصورة من قبل: صور لات
جائزة المجر الكبرى 1994
الصورة من قبل: صور لات
جائزة أوروبا الكبرى 1994
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
جائزة البرازيل الكبرى 1995
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
جائزة إسبانيا الكبرى 1995
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة موناكو الكبرى 1995
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
جائزة فرنسا الكبرى 1995
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة ألمانيا الكبرى 1995
الصورة من قبل: صور لات
جائزة بلجيكا الكبرى 1995
الصورة من قبل: صور لات
جائزة أوروبا الكبرى 1995
الصورة من قبل: صور لات
جائزة الباسيفيك الكبرى 1995
الصورة من قبل: صور لات
جائزة اليابان الكبرى 1995
الصورة من قبل: صور لات
جائزة إسبانيا الكبرى 1996
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة بلجيكا الكبرى 1996
الصورة من قبل: صور لات
جائزة إيطاليا الكبرى 1996
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة موناكو الكبرى 1997
الصورة من قبل: صور لات
جائزة كندا الكبرى 1997
الصورة من قبل: صور لات
جائزة فرنسا الكبرى 1997
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة بلجيكا الكبرى 1997
الصورة من قبل: صور لات
جائزة اليابان الكبرى 1997
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة الأرجنتين الكبرى 1998
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة كندا الكبرى 1998
الصورة من قبل: صور لات
جائزة فرنسا الكبرى 1998
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة بريطانيا الكبرى 1998
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة المجر الكبرى 1998
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة إيطاليا الكبرى 1998
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة سان مارينو الكبرى 1999
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة موناكو الكبرى 1999
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة أستراليا الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور لات
جائزة البرازيل الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة سان مارينو الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور لات
جائزة أوروبا الكبرى 2000
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
جائزة كندا الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة إيطاليا الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور لات
جائزة اليابان الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة ماليزيا الكبرى 2000
الصورة من قبل: صور لات
جائزة أستراليا الكبرى 2001
الصورة من قبل: صور لات
جائزة ماليزيا الكبرى 2001
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة إسبانيا الكبرى 2001
الصورة من قبل: صور لات
جائزة موناكو الكبرى 2001
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة أوروبا الكبرى 2001
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة فرنسا الكبرى 2001
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة المجر الكبرى 2001
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة بلجيكا الكبرى 2001
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة اليابان الكبرى 2001
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة أستراليا الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور لات
جائزة البرازيل الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة سان مارينو الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة إسبانيا الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة النمسا الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور لات
جائزة كندا الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة بريطانيا الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور لات
جائزة فرنسا الكبرى 2002
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة ألمانيا الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور لات
جائزة بلجيكا الكبرى 2002
الصورة من قبل: صور لات
جائزة اليابان الكبرى 2002
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
جائزة سان مارينو الكبرى 2003
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
جائزة إسبانيا الكبرى 2003
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة النمسا الكبرى 2003
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة كندا الكبرى 2003
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
جائزة إيطاليا الكبرى 2003
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2003
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة أستراليا الكبرى 2004
الصورة من قبل: صور لات
جائزة ماليزيا الكبرى 2004
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة البحرين الكبرى 2004
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة سان مارينو الكبرى 2004
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة إسبانيا الكبرى 2004
الصورة من قبل: بيتر سبيني صور لات
جائزة أوروبا الكبرى 2004
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة كندا الكبرى 2004
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2004
الصورة من قبل: صور لات
جائزة فرنسا الكبرى 2004
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
جائزة بريطانيا الكبرى 2004
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة ألمانيا الكبرى 2004
الصورة من قبل: لورينزو بيلانكا / صور لات
جائزة المجر الكبرى 2004
الصورة من قبل: لورينزو بيلانكا / صور لات
جائزة اليابان الكبرى 2004
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2005
الصورة من قبل: صور لات
جائزة أوروبا الكبرى 2006
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
جائزة سان مارينو الكبرى 2006
الصورة من قبل: مايكل كوبر / صور لات
جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2006
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
جائزة فرنسا الكبرى 2006
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
جائزة ألمانيا الكبرى 2006
الصورة من قبل: إركول كولومبو
جائزة إيطاليا الكبرى 2006
الصورة من قبل: صور ساتون
جائزة الصين الكبرى 2006
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
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معرض صور: جميع انتصارات مايكل شوماخر الـ 91 في الفورمولا واحد
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
04:00
13:00
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|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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08:00
17:00
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|التجارب الحرّة الثالثة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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05:00
14:00
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|التجارب التأهيليّة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
08:00
17:00
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|السباق
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الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
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08:10
17:10
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