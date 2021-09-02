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معرض صور: جميع انتصارات كيمي رايكونن في الفورمولا واحد

أعلن كيمي رايكونن اعتزاله منافسات الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري بعد 19 موسماً في البطولة. لنلقِ نظرةً بالصور على انتصاراته الـ 21 على مدار العشرين عاماً الماضية!

معرض صور: جميع انتصارات كيمي رايكونن في الفورمولا واحد

اقرأ أيضاً:

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كيمي رايكونن يجتاز خط النهاية في سباق ماليزيا 2003
كيمي رايكونن يجتاز خط النهاية في سباق ماليزيا 2003
1/22

الصورة من قبل: دايملر كرايزلر

الفائز كيمي رايكونن في جائزة بلجيكا 2004
الفائز كيمي رايكونن في جائزة بلجيكا 2004
2/22

الصورة من قبل: صور لات

جائزة إسبانيا الكبرى 2005
جائزة إسبانيا الكبرى 2005
3/22

الصورة من قبل: دايملر كرايزلر

جائزة موناكو الكبرى 2005
جائزة موناكو الكبرى 2005
4/22

الصورة من قبل: صور لات

جائزة كندا الكبرى 2005
جائزة كندا الكبرى 2005
5/22

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة المجر الكبرى 2005
جائزة المجر الكبرى 2005
6/22

الصورة من قبل: لورينزو بيلانكا / صور لات

جائزة تركيا الكبرى 2005
جائزة تركيا الكبرى 2005
7/22

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

جائزة بلجيكا الكبرى 2005
جائزة بلجيكا الكبرى 2005
8/22

الصورة من قبل: مكلارين

جائزة اليابان الكبرى 2005
جائزة اليابان الكبرى 2005
9/22

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة أستراليا الكبرى 2007
جائزة أستراليا الكبرى 2007
10/22

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

جائزة فرنسا الكبرى 2007
جائزة فرنسا الكبرى 2007
11/22

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

جائزة بريطانيا الكبرى 2007
جائزة بريطانيا الكبرى 2007
12/22

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

جائزة بلجيكا الكبرى 2007
جائزة بلجيكا الكبرى 2007
13/22

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

جائزة الصين الكبرى 2007
جائزة الصين الكبرى 2007
14/22

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

جائزة البرازيل الكبرى 2007
جائزة البرازيل الكبرى 2007
15/22

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة ماليزيا الكبرى 2008
جائزة ماليزيا الكبرى 2008
16/22

الصورة من قبل: هازرين يبمان شاه

جائزة إسبانيا الكبرى 2008
جائزة إسبانيا الكبرى 2008
17/22

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

جائزة بلجيكا الكبرى 2009
جائزة بلجيكا الكبرى 2009
18/22

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

جائزة أبوظبي الكبرى 2012
جائزة أبوظبي الكبرى 2012
19/22

الصورة من قبل: صور ساتون

جائزة أستراليا الكبرى 2013
جائزة أستراليا الكبرى 2013
20/22

الصورة من قبل: صور لات

جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2018
جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2018
21/22

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة فيراري اس.اف71اتش التي أحرز على متنها رايكونن آخر انتصاراته
سيارة فيراري اس.اف71اتش التي أحرز على متنها رايكونن آخر انتصاراته
22/22

الصورة من قبل: كاميلي دي باستياني

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