موتورسبورت.كوم "برايم"
معرض صور: جميع انتصارات كيمي رايكونن في الفورمولا واحد
أعلن كيمي رايكونن اعتزاله منافسات الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري بعد 19 موسماً في البطولة. لنلقِ نظرةً بالصور على انتصاراته الـ 21 على مدار العشرين عاماً الماضية!
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