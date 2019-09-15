معرض صور: جميع انتصارات فيتيل في الفورمولا واحد
يستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" جميع انتصارات سيباستيان فيتيل الـ 52 في الفورمولا واحد التي جمعها بين فرق تورو روسو، وريد بُل وفيراري.
2008 - جائزة إيطاليا الكبرى
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
2009 - جائزة الصين الكبرى
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
2009 - جائزة بريطانيا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2009 - جائزة اليابان الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2009 - جائزة أبوظبي الكبرى
الصورة من قبل: صور لات
2010 - جائزة ماليزيا الكبرى
الصورة من قبل: هازرين يبمان شاه
2010 - جائزة أوروبا الكبرى
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
2010 - جائزة اليابان الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2010 - جائزة البرازيل الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2010 - جائزة أبوظبي الكبرى
الصورة من قبل: أكس بي بي Images
2011 - جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2011 - جائزة ماليزيا الكبرى
الصورة من قبل: هازرين يبمان شاه
2011 - جائزة تركيا الكبرى
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
2011 - جائزة إسبانيا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2011 - جائزة موناكو الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2011 - جائزة أوروبا الكبرى
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
2011 - جائزة بلجيكا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2011 - جائزة إيطاليا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2011 - جائزة سنغافورة الكبرى
الصورة من قبل: صور لات
2011 - جائزة سنغافورة الكبرى
الصورة من قبل: جيمس موي
2011 - جائزة الهند الكبرى
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
2012 - جائزة البحرين الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2012 - جائزة سنغافورة الكبرى
الصورة من قبل: صور لات
2012 - جائزة اليابان الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2012 - جائزة كوريا الكبرى
الصورة من قبل: أكس بي بي Images
2012 - جائزة الهند الكبرى
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
2013 - جائزة ماليزيا الكبرى
الصورة من قبل: صور لات
2013 - جائزة البحرين الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة كندا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة ألمانيا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة بلجيكا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة إيطاليا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة سنغافورة الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة كوريا الكبرى
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
2013 - جائزة اليابان الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة الهند الكبرى
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
2013 - جائزة أبوظبي الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
2013 - جائزة البرازيل الكبرى
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
2015 - جائزة ماليزيا الكبرى
الصورة من قبل: إركول كولومبو
2015 - جائزة المجر الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2015 - جائزة سنغافورة الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2017 - جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: صور لات
2017 - جائزة البحرين الكبرى
الصورة من قبل: فيراري
2017 - جائزة موناكو الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2017 - جائزة المجر الكبرى
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
2017 - جائزة البرازيل الكبرى
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
2018 - جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: صور ساتون
2018 - جائزة البحرين الكبرى
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
2018 - جائزة كندا الكبرى
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
2018 - جائزة بريطانيا الكبرى
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
2018 - جائزة بلجيكا الكبرى
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
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|فورمولا 1
معرض صور: جميع انتصارات فيتيل في الفورمولا واحد
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|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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04:00
13:00
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|التجارب الحرّة الثانية
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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08:00
17:00
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|التجارب الحرّة الثالثة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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05:00
14:00
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|التجارب التأهيليّة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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08:00
17:00
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الأحد ١ ديسمبر
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