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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جميع انتصارات فيتيل في الفورمولا واحد

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معرض صور: جميع انتصارات فيتيل في الفورمولا واحد
15-09-2019

يستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" جميع انتصارات سيباستيان فيتيل الـ 52 في الفورمولا واحد التي جمعها بين فرق تورو روسو، وريد بُل وفيراري.

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2008 - جائزة إيطاليا الكبرى

2008 - جائزة إيطاليا الكبرى
1/52

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

2009 - جائزة الصين الكبرى

2009 - جائزة الصين الكبرى
2/52

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

2009 - جائزة بريطانيا الكبرى

2009 - جائزة بريطانيا الكبرى
3/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2009 - جائزة اليابان الكبرى

2009 - جائزة اليابان الكبرى
4/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2009 - جائزة أبوظبي الكبرى

2009 - جائزة أبوظبي الكبرى
5/52

الصورة من قبل: صور لات

2010 - جائزة ماليزيا الكبرى

2010 - جائزة ماليزيا الكبرى
6/52

الصورة من قبل: هازرين يبمان شاه

2010 - جائزة أوروبا الكبرى

2010 - جائزة أوروبا الكبرى
7/52

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

2010 - جائزة اليابان الكبرى

2010 - جائزة اليابان الكبرى
8/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2010 - جائزة البرازيل الكبرى

2010 - جائزة البرازيل الكبرى
9/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2010 - جائزة أبوظبي الكبرى

2010 - جائزة أبوظبي الكبرى
10/52

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

2011 - جائزة أستراليا الكبرى

2011 - جائزة أستراليا الكبرى
11/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2011 - جائزة ماليزيا الكبرى

2011 - جائزة ماليزيا الكبرى
12/52

الصورة من قبل: هازرين يبمان شاه

2011 - جائزة تركيا الكبرى

2011 - جائزة تركيا الكبرى
13/52

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

2011 - جائزة إسبانيا الكبرى

2011 - جائزة إسبانيا الكبرى
14/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2011 - جائزة موناكو الكبرى

2011 - جائزة موناكو الكبرى
15/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2011 - جائزة أوروبا الكبرى

2011 - جائزة أوروبا الكبرى
16/52

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

2011 - جائزة بلجيكا الكبرى

2011 - جائزة بلجيكا الكبرى
17/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2011 - جائزة إيطاليا الكبرى

2011 - جائزة إيطاليا الكبرى
18/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2011 - جائزة سنغافورة الكبرى

2011 - جائزة سنغافورة الكبرى
19/52

الصورة من قبل: صور لات

2011 - جائزة سنغافورة الكبرى

2011 - جائزة سنغافورة الكبرى
20/52

الصورة من قبل: جيمس موي

2011 - جائزة الهند الكبرى

2011 - جائزة الهند الكبرى
21/52

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

2012 - جائزة البحرين الكبرى

2012 - جائزة البحرين الكبرى
22/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2012 - جائزة سنغافورة الكبرى

2012 - جائزة سنغافورة الكبرى
23/52

الصورة من قبل: صور لات

2012 - جائزة اليابان الكبرى

2012 - جائزة اليابان الكبرى
24/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2012 - جائزة كوريا الكبرى

2012 - جائزة كوريا الكبرى
25/52

الصورة من قبل: أكس بي بي Images

2012 - جائزة الهند الكبرى

2012 - جائزة الهند الكبرى
26/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

2013 - جائزة ماليزيا الكبرى

2013 - جائزة ماليزيا الكبرى
27/52

الصورة من قبل: صور لات

2013 - جائزة البحرين الكبرى

2013 - جائزة البحرين الكبرى
28/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة كندا الكبرى

2013 - جائزة كندا الكبرى
29/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة ألمانيا الكبرى

2013 - جائزة ألمانيا الكبرى
30/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة بلجيكا الكبرى

2013 - جائزة بلجيكا الكبرى
31/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة إيطاليا الكبرى

2013 - جائزة إيطاليا الكبرى
32/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة سنغافورة الكبرى

2013 - جائزة سنغافورة الكبرى
33/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة كوريا الكبرى

2013 - جائزة كوريا الكبرى
34/52

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

2013 - جائزة اليابان الكبرى

2013 - جائزة اليابان الكبرى
35/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة الهند الكبرى

2013 - جائزة الهند الكبرى
36/52

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

2013 - جائزة أبوظبي الكبرى

2013 - جائزة أبوظبي الكبرى
37/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

2013 - جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
38/52

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

2013 - جائزة البرازيل الكبرى

2013 - جائزة البرازيل الكبرى
39/52

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

2015 - جائزة ماليزيا الكبرى

2015 - جائزة ماليزيا الكبرى
40/52

الصورة من قبل: إركول كولومبو

2015 - جائزة المجر الكبرى

2015 - جائزة المجر الكبرى
41/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2015 - جائزة سنغافورة الكبرى

2015 - جائزة سنغافورة الكبرى
42/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2017 - جائزة أستراليا الكبرى

2017 - جائزة أستراليا الكبرى
43/52

الصورة من قبل: صور لات

2017 - جائزة البحرين الكبرى

2017 - جائزة البحرين الكبرى
44/52

الصورة من قبل: فيراري

2017 - جائزة موناكو الكبرى

2017 - جائزة موناكو الكبرى
45/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2017 - جائزة المجر الكبرى

2017 - جائزة المجر الكبرى
46/52

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

2017 - جائزة البرازيل الكبرى

2017 - جائزة البرازيل الكبرى
47/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

2018 - جائزة أستراليا الكبرى

2018 - جائزة أستراليا الكبرى
48/52

الصورة من قبل: صور ساتون

2018 - جائزة البحرين الكبرى

2018 - جائزة البحرين الكبرى
49/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

2018 - جائزة كندا الكبرى

2018 - جائزة كندا الكبرى
50/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

2018 - جائزة بريطانيا الكبرى

2018 - جائزة بريطانيا الكبرى
51/52

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

2018 - جائزة بلجيكا الكبرى

2018 - جائزة بلجيكا الكبرى
52/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

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منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الثالثة الانطلاقة خلال
00 ساعات
:
12 دقيقة
:
00 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
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