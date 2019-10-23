فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى / الأكثر تشويقاً

معرض صور: جميع الفائزين بسباق المكسيك منذ 1963

المشاركات
التعليقات
شريط التمرير
القائمة

جيم كلارك، لوتس 1963

جيم كلارك، لوتس 1963
1/19

الصورة من قبل: صور لات

دان غورني، برابهام 1964

دان غورني، برابهام 1964
2/19

الصورة من قبل: صور لات

ريتشي غينتر، هوندا 1965

ريتشي غينتر، هوندا 1965
3/19

الصورة من قبل: صور لات

جون سورتيز، كوبر 1966

جون سورتيز، كوبر 1966
4/19

الصورة من قبل: دافيد فيليبس

جيم كلارك، لوتس 1967

جيم كلارك، لوتس 1967
5/19

الصورة من قبل: دافيد فيليبس

غراهام هيل، لوتس 1968

غراهام هيل، لوتس 1968
6/19

الصورة من قبل: صور ساتون

ديني هولم، مكلارين 1969

ديني هولم، مكلارين 1969
7/19

الصورة من قبل: صور لات

جاكي إكس، فيراري 1970

جاكي إكس، فيراري 1970
8/19

الصورة من قبل: صور ساتون

غيرهارد بيرغر، بينيتون 1986

غيرهارد بيرغر، بينيتون 1986
9/19

الصورة من قبل: صور لات

نايجل مانسل، ويليامز 1987

نايجل مانسل، ويليامز 1987
10/19

الصورة من قبل: صور لات

آلان بروست، مكلارين 1988

آلان بروست، مكلارين 1988
11/19

الصورة من قبل: صور ساتون

إيرتون سينا، مكلارين 1989

إيرتون سينا، مكلارين 1989
12/19

الصورة من قبل: صور ساتون

آلان بروست، فيراري 1990

آلان بروست، فيراري 1990
13/19

الصورة من قبل: صور ساتون

ريكاردو باتريز، ويليامز 1991

ريكاردو باتريز، ويليامز 1991
14/19

الصورة من قبل: ويليامز أف1

نايجل مانسل، ويليامز 1992

نايجل مانسل، ويليامز 1992
15/19

الصورة من قبل: ويليامز أف1

نيكو روزبرغ، مرسيدس 2015

نيكو روزبرغ، مرسيدس 2015
16/19

الصورة من قبل: صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس 2016

لويس هاميلتون، مرسيدس 2016
17/19

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل 2017

ماكس فيرشتابن، ريد بُل 2017
18/19

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل 2018

ماكس فيرشتابن، ريد بُل 2018
19/19

الصورة من قبل: مانويل غوريا / صور ساتون

23-10-2019

جمعنا لكم مجموعة صور لجميع الفائزين بسباق جائزة المكسيك الكبرى منذ موسم 1963 في الفورمولا واحد وحتى الآن!

المقال التالي
مكلارين ستواصل جلب التحديثات لسيارة 2019

المقال السابق

مكلارين ستواصل جلب التحديثات لسيارة 2019

المقال التالي

ريد بُل: نبني زخمًا لموسم أفضل في 2020

ريد بُل: نبني زخمًا لموسم أفضل في 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المكسيك الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

2
دبليو آر سي

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

3
فورمولا 1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.