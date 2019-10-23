معرض صور: جميع الفائزين بسباق المكسيك منذ 1963
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جيم كلارك، لوتس 1963
1/19
الصورة من قبل: صور لات
دان غورني، برابهام 1964
2/19
الصورة من قبل: صور لات
ريتشي غينتر، هوندا 1965
3/19
الصورة من قبل: صور لات
جون سورتيز، كوبر 1966
4/19
الصورة من قبل: دافيد فيليبس
جيم كلارك، لوتس 1967
5/19
الصورة من قبل: دافيد فيليبس
غراهام هيل، لوتس 1968
6/19
الصورة من قبل: صور ساتون
ديني هولم، مكلارين 1969
7/19
الصورة من قبل: صور لات
جاكي إكس، فيراري 1970
8/19
الصورة من قبل: صور ساتون
غيرهارد بيرغر، بينيتون 1986
9/19
الصورة من قبل: صور لات
نايجل مانسل، ويليامز 1987
10/19
الصورة من قبل: صور لات
آلان بروست، مكلارين 1988
11/19
الصورة من قبل: صور ساتون
إيرتون سينا، مكلارين 1989
12/19
الصورة من قبل: صور ساتون
آلان بروست، فيراري 1990
13/19
الصورة من قبل: صور ساتون
ريكاردو باتريز، ويليامز 1991
14/19
الصورة من قبل: ويليامز أف1
نايجل مانسل، ويليامز 1992
15/19
الصورة من قبل: ويليامز أف1
نيكو روزبرغ، مرسيدس 2015
16/19
الصورة من قبل: صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس 2016
17/19
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل 2017
18/19
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل 2018
19/19
الصورة من قبل: مانويل غوريا / صور ساتون
23-10-2019
جمعنا لكم مجموعة صور لجميع الفائزين بسباق جائزة المكسيك الكبرى منذ موسم 1963 في الفورمولا واحد وحتى الآن!
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معرض صور: جميع الفائزين بسباق المكسيك منذ 1963
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