معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى
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19-04-2020
يستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" جميع الفائزين السابقين بنسخ جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد منذ انطلاقها في 2004.
شريط التمرير
القائمة
2004 - روبنز باريكيللو، فيراري
1/16
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
2005 - فرناندو ألونسو، رينو
2/16
الصورة من قبل: صور لات
2006 - مايكل شوماخر، فيراري
3/16
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
2007 - كيمي رايكونن، فيراري
4/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2008 - لويس هاميلتون، مكلارين
5/16
الصورة من قبل: صور لات
2009 - سيباستيان فيتيل، ريد بُل
6/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2010 - جنسن باتون، مكلارين
7/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2011 - لويس هاميلتون، مكلارين
8/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2012 - نيكو روزبرغ، مرسيدس
9/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2013 - فرناندو ألونسو، فيراري
10/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2014 - لويس هاميلتون، مرسيدس
11/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2015 - لويس هاميلتون، مرسيدس
12/16
الصورة من قبل: صور ساتون
2016 - نيكو روزبرغ، مرسيدس
13/16
الصورة من قبل: بيريللي بيريللي
2017 - لويس هاميلتون، مرسيدس
14/16
الصورة من قبل: صور لات
2018 - دانيال ريكاردو، ريد بُل ريسينغ
15/16
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
2019 - لويس هاميلتون، مرسيدس
16/16
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
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معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى
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