فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
192 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى

المشاركات
التعليقات
معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى
19-04-2020

يستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" جميع الفائزين السابقين بنسخ جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد منذ انطلاقها في 2004.

شريط التمرير
القائمة

2004 - روبنز باريكيللو، فيراري

2004 - روبنز باريكيللو، فيراري
1/16

الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي

2005 - فرناندو ألونسو، رينو

2005 - فرناندو ألونسو، رينو
2/16

الصورة من قبل: صور لات

2006 - مايكل شوماخر، فيراري

2006 - مايكل شوماخر، فيراري
3/16

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

2007 - كيمي رايكونن، فيراري

2007 - كيمي رايكونن، فيراري
4/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2008 - لويس هاميلتون، مكلارين

2008 - لويس هاميلتون، مكلارين
5/16

الصورة من قبل: صور لات

2009 - سيباستيان فيتيل، ريد بُل

2009 - سيباستيان فيتيل، ريد بُل
6/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2010 - جنسن باتون، مكلارين

2010 - جنسن باتون، مكلارين
7/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2011 - لويس هاميلتون، مكلارين

2011 - لويس هاميلتون، مكلارين
8/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2012 - نيكو روزبرغ، مرسيدس

2012 - نيكو روزبرغ، مرسيدس
9/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2013 - فرناندو ألونسو، فيراري

2013 - فرناندو ألونسو، فيراري
10/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2014 - لويس هاميلتون، مرسيدس

2014 - لويس هاميلتون، مرسيدس
11/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2015 - لويس هاميلتون، مرسيدس

2015 - لويس هاميلتون، مرسيدس
12/16

الصورة من قبل: صور ساتون

2016 - نيكو روزبرغ، مرسيدس

2016 - نيكو روزبرغ، مرسيدس
13/16

الصورة من قبل: بيريللي بيريللي

2017 - لويس هاميلتون، مرسيدس

2017 - لويس هاميلتون، مرسيدس
14/16

الصورة من قبل: صور لات

2018 - دانيال ريكاردو، ريد بُل ريسينغ

2018 - دانيال ريكاردو، ريد بُل ريسينغ
15/16

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

2019 - لويس هاميلتون، مرسيدس

2019 - لويس هاميلتون، مرسيدس
16/16

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

المقال التالي
تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟

المقال السابق

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يشتري أسهماً في أستون مارتن

2
فورمولا 1

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟

41د
3
فورمولا 1

معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى

4
فورمولا 1

ساينز: إلغاء موسم 2020 سيوجه ضربة قوية للفورمولا واحد

5
فورمولا 1

اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟

أحدث ملفات الفيديو

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967 03:51
فورمولا 1

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967

ستيرلينغ موس: حياة السباقات 03:41
فورمولا 1

ستيرلينغ موس: حياة السباقات

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس 03:14
فورمولا 1

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف 01:05
فورمولا 1

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف

أحدث الأخبار

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟
F1

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟

اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟
F1

اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟

ساينز: إلغاء موسم 2020 سيوجه ضربة قوية للفورمولا واحد
F1

ساينز: إلغاء موسم 2020 سيوجه ضربة قوية للفورمولا واحد

تحليل: لماذا يُعدّ التسريح المؤقّت ضروريًا في الفورمولا واحد على عكس البريمرليغ؟
F1

تحليل: لماذا يُعدّ التسريح المؤقّت ضروريًا في الفورمولا واحد على عكس البريمرليغ؟

سيدل: صعود مكلارين من جديد "قد يتأخّر" بسبب الاغلاق الذي فرضته أزمة كورونا
F1

سيدل: صعود مكلارين من جديد "قد يتأخّر" بسبب الاغلاق الذي فرضته أزمة كورونا

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.