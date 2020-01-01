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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جائزة موناكو الكبرى 2019

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معرض صور: جائزة موناكو الكبرى 2019
01-01-2020

وصل قطار بطولة العالم للفورمولا واحد إلى أحد أكثر السباقات التنافسيّة في النصف الأوّل من موسم 2019 عندما دخل كلٌ من هاميلتون وفيرشتابن وفيتيل في معركة على الفوز.

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القائمة

مُشجعي فيراري

مُشجعي فيراري
1/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

الميناء

الميناء
2/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
3/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
4/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
5/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
6/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
7/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
8/54

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
9/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
10/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
11/54

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس
12/54

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
13/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
14/54

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
15/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

ألكسندر ألبون، تورو روسو

ألكسندر ألبون، تورو روسو
16/54

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

كيمي رايكونن ، ألفا روميو

كيمي رايكونن ، ألفا روميو
17/54

الصورة من قبل: جان بتن/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
18/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

دانيال ريكاردو، رينو

دانيال ريكاردو، رينو
19/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
20/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

طوق سيارة مرسيدس

طوق سيارة مرسيدس
21/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

سيارة سيباستيان فيتيل، فيراري

سيارة سيباستيان فيتيل، فيراري
22/54

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

سيارة سيباستيان فيتيل، فيراري

سيارة سيباستيان فيتيل، فيراري
23/54

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
24/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
25/54

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
26/54

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
27/54

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
28/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
29/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
30/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
31/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
32/54

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
33/54

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
34/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
35/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

السائقين يرتدون قبعة للراحل نيكي لاودا

السائقين يرتدون قبعة للراحل نيكي لاودا
36/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

السائقين تخليداً للراحل نيكي لاودا

السائقين تخليداً للراحل نيكي لاودا
37/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري ودانيال ريكاردو، رينو وكيفن ماغنوسن، هاس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري ودانيال ريكاردو، رينو وكيفن ماغنوسن، هاس
38/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري ودانيال ريكاردو، رينو وكيفن ماغنوسن، هاس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري ودانيال ريكاردو، رينو وكيفن ماغنوسن، هاس
39/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري
40/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
41/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
42/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري ونيكو هلكنبرغ، رينو

شارل لوكلير، فيراري ونيكو هلكنبرغ، رينو
43/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
44/54

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

المارشالز

المارشالز
45/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
46/54

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس
47/54

الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس
48/54

الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون

إحتكاك بين ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

إحتكاك بين ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس
49/54

الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون

الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس

الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس
50/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس

الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس
51/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس

الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس
52/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
53/54

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
54/54

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

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جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
10:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
14:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
11:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
14:00
17:00
السباق
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