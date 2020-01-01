معرض صور: جائزة موناكو الكبرى 2019
وصل قطار بطولة العالم للفورمولا واحد إلى أحد أكثر السباقات التنافسيّة في النصف الأوّل من موسم 2019 عندما دخل كلٌ من هاميلتون وفيرشتابن وفيتيل في معركة على الفوز.
مُشجعي فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
الميناء
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
كيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
ألكسندر ألبون، تورو روسو
الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون
كيمي رايكونن ، ألفا روميو
الصورة من قبل: جان بتن/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
دانيال ريكاردو، رينو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
طوق سيارة مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
سيارة سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون
سيارة سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
السائقين يرتدون قبعة للراحل نيكي لاودا
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
السائقين تخليداً للراحل نيكي لاودا
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري ودانيال ريكاردو، رينو وكيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري ودانيال ريكاردو، رينو وكيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري ونيكو هلكنبرغ، رينو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
المارشالز
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون
إحتكاك بين ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون
الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
الفائز بالسباق لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
معرض صور: جائزة موناكو الكبرى 2019
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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17:00
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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14:00
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السبت ٣٠ نوفمبر
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