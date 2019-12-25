معرض صور: جائزة الصين الكبرى 2019
نُواصل معكم سلسلة معارض صور جولات موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد ونصل هذه المرّة إلى أحداث جائزة الصين الكبرى.
الأعلام
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
حلبة شنغهاي الدولية
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لافته 1000 سباق في الفورمولا 1
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
المدرجات
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
نيكو هلكنبرغ، رينو
الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات
ألكسندر ألبون، تورو روسو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
حادث ألكسندر ألبون، تورو روسو
الصورة من قبل: فرانسو ترمبلي
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري ودانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
مُشجعي سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
جولة السائقين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
الإحتفالات بعد السباق
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
إحتكاك دانييل كفيات، تورو روسو وكارلوس ساينز الإبن، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: روبيو / صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
معرض صور: جائزة الصين الكبرى 2019
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
04:00
13:00
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
05:00
14:00
|
|التجارب التأهيليّة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
|
08:10
17:10
|