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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جائزة الصين الكبرى 2019

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معرض صور: جائزة الصين الكبرى 2019
25-12-2019

نُواصل معكم سلسلة معارض صور جولات موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد ونصل هذه المرّة إلى أحداث جائزة الصين الكبرى.

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الأعلام

الأعلام
1/49

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

حلبة شنغهاي الدولية

حلبة شنغهاي الدولية
2/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لافته 1000 سباق في الفورمولا 1

لافته 1000 سباق في الفورمولا 1
3/49

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

المدرجات

المدرجات
4/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
5/49

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
6/49

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
7/49

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز
8/49

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
9/49

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
10/49

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
11/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
12/49

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
13/49

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
14/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
15/49

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
16/49

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

نيكو هلكنبرغ، رينو

نيكو هلكنبرغ، رينو
17/49

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

ألكسندر ألبون، تورو روسو

ألكسندر ألبون، تورو روسو
18/49

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

حادث ألكسندر ألبون، تورو روسو

حادث ألكسندر ألبون، تورو روسو
19/49

الصورة من قبل: فرانسو ترمبلي

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
20/49

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري ودانييل كفيات، تورو روسو

سيباستيان فيتيل، فيراري ودانييل كفيات، تورو روسو
21/49

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

مُشجعي سيباستيان فيتيل، فيراري

مُشجعي سيباستيان فيتيل، فيراري
22/49

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
23/49

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
24/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
25/49

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
26/49

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
27/49

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
28/49

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
29/49

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

جولة السائقين

جولة السائقين
30/49

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

الإحتفالات بعد السباق

الإحتفالات بعد السباق
31/49

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
32/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
33/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
34/49

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

إحتكاك دانييل كفيات، تورو روسو وكارلوس ساينز الإبن، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

إحتكاك دانييل كفيات، تورو روسو وكارلوس ساينز الإبن، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
35/49

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
36/49

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
37/49

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
38/49

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
39/49

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
40/49

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
41/49

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
42/49

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
43/49

الصورة من قبل: روبيو / صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
44/49

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
45/49

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
46/49

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
47/49

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
48/49

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر
49/49

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

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جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
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