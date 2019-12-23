معرض صور: جائزة البحرين الكبرى 2019
نُواصل معكم مراجعة جولات موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال معارض صور وهذه المرّة مع الجولة الثانية في البحرين.
الأطفال
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
الأجواء
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
غروب الشمس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
البرج في المساء
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
مقر ضيافة بيريللي
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ميكانيكي فريق مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
قبل السباق
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
اطفال المضمار
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس وآندي كاول، مدير قسم المحرّكات في مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس وآندي كاول، مدير قسم المحرّكات في مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
معرض صور: جائزة البحرين الكبرى 2019
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|الحصة
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|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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10:00
13:00
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|التجارب الحرّة الثانية
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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14:00
17:00
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|التجارب الحرّة الثالثة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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11:00
14:00
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|التجارب التأهيليّة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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14:00
17:00
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|السباق
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الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
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