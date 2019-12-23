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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جائزة البحرين الكبرى 2019

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معرض صور: جائزة البحرين الكبرى 2019
23-12-2019

نُواصل معكم مراجعة جولات موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال معارض صور وهذه المرّة مع الجولة الثانية في البحرين.

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الأطفال

الأطفال
1/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

الأجواء

الأجواء
2/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

غروب الشمس

غروب الشمس
3/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

البرج في المساء

البرج في المساء
4/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

مقر ضيافة بيريللي

مقر ضيافة بيريللي
5/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
6/52

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
7/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ميكانيكي فريق مرسيدس

ميكانيكي فريق مرسيدس
8/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
9/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
10/52

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
11/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
12/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري
13/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

روبرت كوبتسا، ويليامز

روبرت كوبتسا، ويليامز
14/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
15/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

دانييل كفيات، تورو روسو

دانييل كفيات، تورو روسو
16/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
17/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
18/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

روبرت كوبتسا، ويليامز

روبرت كوبتسا، ويليامز
19/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
20/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
21/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
22/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
23/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
24/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
25/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
26/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
27/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
28/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
29/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

قبل السباق

قبل السباق
30/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

اطفال المضمار

اطفال المضمار
31/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
32/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس
33/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس
34/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكيفن ماغنوسن، هاس
35/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
36/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
37/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
38/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
39/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
40/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
41/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
42/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
43/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
44/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
45/52

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
46/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
47/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
48/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
49/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
50/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس وآندي كاول، مدير قسم المحرّكات في مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس وآندي كاول، مدير قسم المحرّكات في مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
51/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس وآندي كاول، مدير قسم المحرّكات في مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس وآندي كاول، مدير قسم المحرّكات في مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
52/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

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منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
10:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
14:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
11:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
14:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
14:10
17:10
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