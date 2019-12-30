معرض صور: جائزة إسبانيا الكبرى 2019
تصل مراجعتنا إلى الجولة الخامسة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى.
المضمار
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
لوحة التوقيت
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
نيكو هلكنبرغ، رينو
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت وكيفن ماغنوسن، هاس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ألكسندر ألبون، تورو روسو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
قبل السباق
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
قبل السباق
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
عروض جوية
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
السائقين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
السيارات
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيارة لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وروبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سيارة الامان أمام لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
الفائز لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
الفائز لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
ديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
ديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
حول هذه المقالة
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معرض صور: جائزة إسبانيا الكبرى 2019
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