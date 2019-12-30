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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جائزة إسبانيا الكبرى 2019

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معرض صور: جائزة إسبانيا الكبرى 2019
30-12-2019

تصل مراجعتنا إلى الجولة الخامسة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى.

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القائمة

المضمار

المضمار
1/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

لوحة التوقيت

لوحة التوقيت
2/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
3/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
4/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

نيكو هلكنبرغ، رينو

نيكو هلكنبرغ، رينو
5/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
6/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو
7/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
8/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
9/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
10/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز
11/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
12/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت وكيفن ماغنوسن، هاس وسيباستيان فيتيل، فيراري

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت وكيفن ماغنوسن، هاس وسيباستيان فيتيل، فيراري
13/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
14/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
15/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
16/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
17/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
18/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
19/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

رومان غروجان، هاس

رومان غروجان، هاس
20/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ

بيير غاسلي، ريد بُل ريسينغ
21/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ألكسندر ألبون، تورو روسو

ألكسندر ألبون، تورو روسو
22/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
23/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
24/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
25/52

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
26/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
27/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
28/52

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
29/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
30/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
31/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
32/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
33/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

قبل السباق

قبل السباق
34/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

قبل السباق

قبل السباق
35/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

عروض جوية

عروض جوية
36/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

السائقين

السائقين
37/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

السيارات

السيارات
38/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
39/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
40/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
41/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
42/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيارة لاندو نوريس، مكلارين

سيارة لاندو نوريس، مكلارين
43/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
44/52

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري

شارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري
45/52

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وروبرت كوبتسا، ويليامز

لويس هاميلتون، مرسيدس وروبرت كوبتسا، ويليامز
46/52

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سيارة الامان أمام لويس هاميلتون، مرسيدس

سيارة الامان أمام لويس هاميلتون، مرسيدس
47/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

الفائز لويس هاميلتون، مرسيدس

الفائز لويس هاميلتون، مرسيدس
48/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

الفائز لويس هاميلتون، مرسيدس

الفائز لويس هاميلتون، مرسيدس
49/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

ديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
50/52

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

ديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ديتر زيتشه، المدير التنفيذي لشركة دايملر ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
51/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
52/52

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

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جائزة أبوظبي الكبرى

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 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الاثنين ٣٠ ديسمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثانية
الاثنين ٣٠ ديسمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة
الاثنين ٣٠ ديسمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
التجارب التأهيليّة
الاثنين ٣٠ ديسمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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