معرض صور: جائزة أستراليا الكبرى الملغاة
بعد ساعات من الترقّب والأخذ والردّ، تقرّر في النهاية إلغاء جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد وهو ما أثار أجواءً من خيبة الأمل على جميع الأصعدة.
أعضاء من فريق مرسيدس
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
المشجّعون يصطفون في البادوك
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
صفوف المشجّعين عند البوابة 10
الصورة من قبل: أندرو فان ليوين
منطقة المشجّعين الفارغة
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مطهّر أيدي
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
أعضاء من فريق مكلارين للفورمولا 1
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
كريستيان هورنر، هيلموت ماركو وفراز توست
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
فريق ريد بُل
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
موظّف ألفا روميو يصل إلى الحلبة
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
موظّفٌ رسميٌ يتحدّث إلى وسائل الإعلام
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
ميكانيكيو ويليامز في البادوك
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
روس برون، المدير الرياضي للفورمولا واحد يصل إلى البادوك
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ميكانيكيّ ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ميكانيكيو ويليامز في البادوك
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
صحفية تتحدّث إلى المشجّعين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
ردّة فعل المشجّعين لأنباء إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
صحفي يتحدّث إلى مشجّع
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
طاقم ألفا تاوري هوندا
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
طاقم ريد بُل يجمع معدّاته
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
عضو من شركة جائزة أستراليا الكبرى يتقدّم بإعلان للمشجّعين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
طاقم ريسينغ بوينت يجمع معدّاته
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
طاقم ريسينغ بوينت يجمع معدّاته
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
طاقم ريسينغ بوينت يجمع معدّاته
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
مايكل ماسي، مدير السباق وأندرو ويستاكوت، رئيس شركة جائزة أستراليا الكبرى وتشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مايكل ماسي، مدير السباق وأندرو ويستاكوت، رئيس شركة جائزة أستراليا الكبرى وتشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مايكل ماسي، مدير السباق وأندرو ويستاكوت، رئيس شركة جائزة أستراليا الكبرى وتشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
مشجّع يستجيب لأنباء إلغاء السباق
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مرآب ألفا تاوري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
مذكّرة تحثّ على استخدام مطهّر الأيدي
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
مرآب فريق ريد بُل
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ردّة فعل المشجّعين لأنباء إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
اجتماع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي لمناقشة إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
اجتماع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي لمناقشة إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
اجتماع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي لمناقشة إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
اجتماع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي لمناقشة إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
الحواجب خارج مرآب فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
الحواجب خارج مرآب مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
المشجّعون يرتدون الكمامات الواقية
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
القسم الخلفي من مرآب مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
المارشلز يُغادرون مواقعهم إثر إعلان إلغاء السباق
الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات
حول هذه المقالة
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|جائزة أستراليا الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي
معرض صور: جائزة أستراليا الكبرى الملغاة
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