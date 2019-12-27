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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: جائزة أذربيجان الكبرى 2019

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معرض صور: جائزة أذربيجان الكبرى 2019
27-12-2019

نصل إلى جائزة أذربيجان الكبرى الجولة الرابعة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد التي كانت شاهدة على بعض المفاجآت والحوادث.

شريط التمرير
القائمة

لافتة باكو

لافتة باكو
1/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

المضمار

المضمار
2/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كيفن ماغنوسن، هاس وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت ودانيال ريكاردو، رينو

كيفن ماغنوسن، هاس وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت ودانيال ريكاردو، رينو
3/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

كيمي رايكونن ، ألفا روميو

كيمي رايكونن ، ألفا روميو
4/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
5/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
6/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
7/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيارة جورج راسل، ويليامز

سيارة جورج راسل، ويليامز
8/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

سيارة جورج راسل، ويليامز

سيارة جورج راسل، ويليامز
9/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
10/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
11/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
12/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
13/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة دانييل كفيات، تورو روسو بعد الحادث

سيارة دانييل كفيات، تورو روسو بعد الحادث
14/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سيارة دانييل كفيات، تورو روسو

سيارة دانييل كفيات، تورو روسو
15/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
16/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
17/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

ألكسندر ألبون، تورو روسو

ألكسندر ألبون، تورو روسو
18/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

كيمي رايكونن ، ألفا روميو

كيمي رايكونن ، ألفا روميو
19/50

الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
20/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
21/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

ألكسندر ألبون، تورو روسو

ألكسندر ألبون، تورو روسو
22/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

روبرت كوبتسا، ويليامز

روبرت كوبتسا، ويليامز
23/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
24/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
25/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
26/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

دانيال ريكاردو، رينو وجورج راسل، ويليامز

دانيال ريكاردو، رينو وجورج راسل، ويليامز
27/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
28/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

حادث شارل لوكلير، فيراري

حادث شارل لوكلير، فيراري
29/50

الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون

حادث شارل لوكلير، فيراري

حادث شارل لوكلير، فيراري
30/50

الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون

حادث سيارة شارل لوكلير، فيراري

حادث سيارة شارل لوكلير، فيراري
31/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
32/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
33/50

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
34/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

صاحب قطب الإنطلاق الأول فالتيري بوتاس، مرسيدس، المركز الثاني لويس هاميلتون، مرسيدس

صاحب قطب الإنطلاق الأول فالتيري بوتاس، مرسيدس، المركز الثاني لويس هاميلتون، مرسيدس
35/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

تشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد

تشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد
36/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

السائقين

السائقين
37/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

قبل السباق

قبل السباق
38/50

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
39/50

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
40/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
41/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
42/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

شارل لوكلير، فيراري ولانس سترول، ريسينغ بوينت وألكسندر ألبون، تورو روسو

شارل لوكلير، فيراري ولانس سترول، ريسينغ بوينت وألكسندر ألبون، تورو روسو
43/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
44/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
45/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس

الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس
46/50

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس

سيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
47/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
48/50

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
49/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
50/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

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جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
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