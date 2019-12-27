معرض صور: جائزة أذربيجان الكبرى 2019
نصل إلى جائزة أذربيجان الكبرى الجولة الرابعة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد التي كانت شاهدة على بعض المفاجآت والحوادث.
لافتة باكو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
المضمار
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
كيفن ماغنوسن، هاس وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت ودانيال ريكاردو، رينو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
كيمي رايكونن ، ألفا روميو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيارة جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
سيارة جورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
كارلوس ساينز الإبن، مكلارين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
سيارة دانييل كفيات، تورو روسو بعد الحادث
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سيارة دانييل كفيات، تورو روسو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
ألكسندر ألبون، تورو روسو
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
كيمي رايكونن ، ألفا روميو
الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
ألكسندر ألبون، تورو روسو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
روبرت كوبتسا، ويليامز
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
دانيال ريكاردو، رينو وجورج راسل، ويليامز
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
حادث شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون
حادث شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: حسان براتيك/ صور ساتون
حادث سيارة شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
صاحب قطب الإنطلاق الأول فالتيري بوتاس، مرسيدس، المركز الثاني لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
تشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
السائقين
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
قبل السباق
الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
شارل لوكلير، فيراري ولانس سترول، ريسينغ بوينت وألكسندر ألبون، تورو روسو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات
سيباستيان فيتيل، فيراري وفالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون
لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
معرض صور: جائزة أذربيجان الكبرى 2019
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