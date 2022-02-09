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فورمولا 1 / الكشف عن سيارة ريد بُل 2022 أخبار عاجلة

معرض صور: تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي18" من حدث إطلاق موسم 2022

كشفت ريد بُل اليوم الأربعاء النقاب عن سيارتها الجديدة "آر.بي18" التي ستخوض بها منافسات موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك ضمن حدث إطلاق افتراضي من مصنع الفريق في ميلتون كينز.

معرض صور: تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي18" من حدث إطلاق موسم 2022

كشفت ريد بُل عن الكسوة اللونية الجديدة لسيارتها "آر.بي18"، ولكن مع تصميم متحفّظ رغب به الفريق الحفاظ على أسراره التقنية قُبيل انطلاق التجارب الشتوية في برشلونة في 23-25 فبراير/شباط الجاري.

كما برز على التصميم الجديد علامة أوراكل، التي باتت الراعي الرئيسي للفريق ضمن صفقة لخمس سنوات.

وتتوجّه ريد بُل لموسم 2022 بزخم كبير بعد نجاحها في الظفر ببطولة السائقين مع ماكس فيرشتابن الذي تمكّن من التفوّق على لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

ونستعرض معكم هنا من كافة الزوايا السيارة الجديدة التي أُسدل عنها الستار اليوم.

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
1/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
2/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
3/12

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
4/12

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
5/12

الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
6/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
7/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
8/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
9/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
10/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
11/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

سيارة ريد بُل آر.بي18
سيارة ريد بُل آر.بي18
12/12

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

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ريد بُل تزيح الستار عن سيارتها "آر.بي18" لموسم 2022 في الفورمولا واحد
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ريد بُل تزيح الستار عن سيارتها "آر.بي18" لموسم 2022 في الفورمولا واحد
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معرض صور: تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي18" من حدث إطلاق موسم 2022
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معرض صور: تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي18" من حدث إطلاق موسم 2022

ريد بُل تزيح الستار عن سيارتها "آر.بي18" لموسم 2022 في الفورمولا واحد
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بثّ مباشر: ريد بُل تكشف عن سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1

بثّ مباشر: ريد بُل تكشف عن سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد

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