معرض صور: تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي18" من حدث إطلاق موسم 2022
كشفت ريد بُل اليوم الأربعاء النقاب عن سيارتها الجديدة "آر.بي18" التي ستخوض بها منافسات موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك ضمن حدث إطلاق افتراضي من مصنع الفريق في ميلتون كينز.
كشفت ريد بُل عن الكسوة اللونية الجديدة لسيارتها "آر.بي18"، ولكن مع تصميم متحفّظ رغب به الفريق الحفاظ على أسراره التقنية قُبيل انطلاق التجارب الشتوية في برشلونة في 23-25 فبراير/شباط الجاري.
كما برز على التصميم الجديد علامة أوراكل، التي باتت الراعي الرئيسي للفريق ضمن صفقة لخمس سنوات.
وتتوجّه ريد بُل لموسم 2022 بزخم كبير بعد نجاحها في الظفر ببطولة السائقين مع ماكس فيرشتابن الذي تمكّن من التفوّق على لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
ونستعرض معكم هنا من كافة الزوايا السيارة الجديدة التي أُسدل عنها الستار اليوم.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل