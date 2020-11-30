معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين
شهدت اللفّة الأولى من سباق جائزة البحرين الكبرى تعرّض رومان غروجان لحادثٍ مروّعٍ نجى منه بأعجوبة.
رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب بعد حادثه المروّع
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب بعد حادثه المروّع
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب إثر حادثه في اللفّة الأولى
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رجل الإطفاء يتعامل مع النار التي اشتعلت إثر حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رومان غروجان، هاس على النقالة نحو سيارة الإسعاف
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رومان غروجان، هاس على النقالة نحو سيارة الإسعاف
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
تحميل رومان غروجان، هاس في سيارة الإسعاف
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيارة الإسعاف تنقل رومان غروجان، هاس إلى المركز الطبيّ في الحلبة
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
حطام سيارة رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
حطام سيارة رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
موقع حادث رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بقايا سيارة رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
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