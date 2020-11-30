فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين

المشاركات
التعليقات
معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين

شهدت اللفّة الأولى من سباق جائزة البحرين الكبرى تعرّض رومان غروجان لحادثٍ مروّعٍ نجى منه بأعجوبة.

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
1/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
2/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب بعد حادثه المروّع

رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب بعد حادثه المروّع
3/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب بعد حادثه المروّع

رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب بعد حادثه المروّع
4/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب إثر حادثه في اللفّة الأولى

رومان غروجان، هاس يخرج من ألسنة اللهب إثر حادثه في اللفّة الأولى
5/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس

المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس
6/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس

المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس
7/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
8/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس

رجل الإطفاء يُخمد نار حادث رومان غروجان، هاس
9/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رجل الإطفاء يتعامل مع النار التي اشتعلت إثر حادث رومان غروجان، هاس

رجل الإطفاء يتعامل مع النار التي اشتعلت إثر حادث رومان غروجان، هاس
10/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس

رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس
11/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان، هاس على النقالة نحو سيارة الإسعاف

رومان غروجان، هاس على النقالة نحو سيارة الإسعاف
12/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رومان غروجان، هاس على النقالة نحو سيارة الإسعاف

رومان غروجان، هاس على النقالة نحو سيارة الإسعاف
13/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس

المندوب الطبيّ يُساعد رومان غروجان، هاس
14/28

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

تحميل رومان غروجان، هاس في سيارة الإسعاف

تحميل رومان غروجان، هاس في سيارة الإسعاف
15/28

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

سيارة الإسعاف تنقل رومان غروجان، هاس إلى المركز الطبيّ في الحلبة

سيارة الإسعاف تنقل رومان غروجان، هاس إلى المركز الطبيّ في الحلبة
16/28

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس

رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس
17/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس

رجل إطفاء يُخمد النار بعد حادث رومان غروجان، هاس
18/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

حطام سيارة رومان غروجان، هاس

حطام سيارة رومان غروجان، هاس
19/28

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

حطام سيارة رومان غروجان، هاس

حطام سيارة رومان غروجان، هاس
20/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

موقع حادث رومان غروجان، هاس

موقع حادث رومان غروجان، هاس
21/28

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بقايا سيارة رومان غروجان، هاس

بقايا سيارة رومان غروجان، هاس
22/28

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس

مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس
23/28

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس

مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس
24/28

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى

المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى
25/28

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى

المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى
26/28

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى

المارشلز ينزعون الحطام بعد حادث رومان غروجان، هاس في اللفّة الأولى
27/28

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس

مايكل ماسي، مدير السباق في موقع الحادث القويّ الذي تعرّض له رومان غروجان، هاس
28/28

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره

المقال السابق

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين

كفيات كان غاضبًا في البداية من حركة غروجان قبل رؤية الحادث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كفيات كان غاضبًا في البداية من حركة غروجان قبل رؤية الحادث

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين

وولف: نظام تقارب المحرّكات "إهانة" للمصنّعين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: نظام تقارب المحرّكات "إهانة" للمصنّعين

هاميلتون يريد عودة الحرب بين مصنّعي الإطارات في أعقاب الانتقادات لتركيبات 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يريد عودة الحرب بين مصنّعي الإطارات في أعقاب الانتقادات لتركيبات 2021

هاميلتون يُحرز زمنًا قياسيًا جديدًا لينطلق أوّلاً في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُحرز زمنًا قياسيًا جديدًا لينطلق أوّلاً في سباق البحرين

مخاوف سائقي الفورمولا واحد حيال إطارات بيريللي الجديدة تتجاوز مجرّد الأزمنة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مخاوف سائقي الفورمولا واحد حيال إطارات بيريللي الجديدة تتجاوز مجرّد الأزمنة

أحدث الأخبار

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان

14س
2
فورمولا 1

هاميلتون يتجاوز أحداث الانطلاقة المروعة ويُحقّق الفوز في البحرين

16س
3
فورمولا 1

كفيات كان غاضبًا في البداية من حركة غروجان قبل رؤية الحادث

14س
4
فورمولا 1

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين

23س
5
فورمولا 1

وولف: نظام تقارب المحرّكات "إهانة" للمصنّعين

أحدث الأخبار

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين
فورمولا 1

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره
فورمولا 1

بيريز: حادث غروجان وضع انسحابي من سباق البحرين في إطاره

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين
فورمولا 1

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان
فورمولا 1

الدكتور إيان يشرح كيفيّة نجاة غروجان

أحدث ملفات الفيديو

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا 04:47
فورمولا 1
27-11-2020

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟ 04:18
فورمولا 1
27-11-2020

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي 00:56
فورمولا 1
27-11-2020

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟ 07:23
فورمولا 1
27-11-2020

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد 04:50
فورمولا 1
25-11-2020

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.