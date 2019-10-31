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فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: تصميم سيارة الفورمولا واحد الرسمي لموسم 2021

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معرض صور: تصميم سيارة الفورمولا واحد الرسمي لموسم 2021
31-10-2019

كشفت بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم بشكلٍ رسمي عمّا ستكون عليه تصاميم سيارات موسم 2021.

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قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
21/29

الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

قوانين 2021

قوانين 2021
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الصورة من قبل: فورمولا 1

سيارة 2021

سيارة 2021
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الصورة من قبل: ديفولغاكاو

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