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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / معرض الصور

معرض صور: تحضيرات فرق الفورمولا واحد في ملبورن

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معرض صور: تحضيرات فرق الفورمولا واحد في ملبورن
10-03-2020

بدأت قوافل فرق بطولة العالم للفورمولا واحد في الوصول إلى حلبة ألبرت بارك في أستراليا في ظلّ تحضّر الجميع للجائزة الكبرى الافتتاحيّة في ملبورن.

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صور السائقين

صور السائقين
1/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

صور السائقين

صور السائقين
2/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

عروض توضح تاريخ الفورمولا 1

عروض توضح تاريخ الفورمولا 1
3/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شحن فريق ريد بُل

شحن فريق ريد بُل
4/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
5/30

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
6/30

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
7/30

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
8/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
9/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
10/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
11/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
12/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
13/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

مسئولي فريق فيراري

مسئولي فريق فيراري
14/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
15/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
16/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
17/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
18/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
19/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
20/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
21/30

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
22/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

وصول شحن الفرق

وصول شحن الفرق
23/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
24/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
25/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
26/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
27/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
28/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
29/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
30/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

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