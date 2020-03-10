معرض صور: تحضيرات فرق الفورمولا واحد في ملبورن
بدأت قوافل فرق بطولة العالم للفورمولا واحد في الوصول إلى حلبة ألبرت بارك في أستراليا في ظلّ تحضّر الجميع للجائزة الكبرى الافتتاحيّة في ملبورن.
صور السائقين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
صور السائقين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
عروض توضح تاريخ الفورمولا 1
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شحن فريق ريد بُل
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لانس سترول، ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
مسئولي فريق فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
وصول شحن الفرق
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة أستراليا الكبرى
معرض صور: تحضيرات فرق الفورمولا واحد في ملبورن
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
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|المحتوى
|التجارب الحرة الأولى
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الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
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18:00
12:00
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|التجارب الحرة الثانية
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الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
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22:00
16:00
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|التجارب الحرة الثالثة
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الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
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20:00
14:00
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|التجارب التأهيلية
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الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
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23:00
17:00
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|السباق
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السبت ١٤ مارس
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