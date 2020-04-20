معرض صور: أكثر سيارات الفورمولا واحد غرابة في التاريخ
ما الذي من يجعل من سيارات الفورمولا واحد غريبة في التصميم؟ ميزات تقنية جديدة وغريبة، مثل استعمال ستّة إطارات أو مجرد شكل غريب لهيكلها: جوانح أمامية وخلفية مختلفة التصميم! أنفٌ قبيح.. جميعنا لكم 50 من أكثر سيارات الفورمولا واحد غرابة في التاريخ!
مارس2-4-0
الصورة من قبل: لات للتصوير
آروز إيه2
الصورة من قبل: صور لات
مكلارين أم.بي4-29
الصورة من قبل: صور ساتون
لوتس 49بي
الصورة من قبل: لات للتصوير
إنسيغن أن179
الصورة من قبل: صور ساتون
آروز إيه22
الصورة من قبل: صور ساتون
ألفا روميو 179
الصورة من قبل: صور لات
فورس إنديا في.جيه.أم07
الصورة من قبل: صور لات
كاتيرهام سي.تي05
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
مارس 711
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
رينو آر.أس01
الصورة من قبل: صور لات
لوتس إي22
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
لوتس 88
الصورة من قبل: فريق لوتس
برابهام بي.تي46
الصورة من قبل: جيف بلوكسام / صور لات
هوندا آر.إيه108
الصورة من قبل: صور ساتون
ليجييه جيه.أس5
الصورة من قبل: صور ساتون
فورتي كورسي أف.جي01بي
الصورة من قبل: صور لات
ويليامز أف.دبليو26
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
إيه.تي.أس أش.أس1
الصورة من قبل: صور ساتون
أيفيلاند 21
الصورة من قبل: صور لات
مكلارين أم.بي4/10بي
الصورة من قبل: صور لات
تورو روسو أس.تي.آر9
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
برابهام بي.تي26
الصورة من قبل: لات للتصوير
ويليامز أف.دبليو08بي
الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات
ألفا روميو 177
الصورة من قبل: صور لات
مكلارين أم26
الصورة من قبل: لات للتصوير
لايف أل190
الصورة من قبل: صور ساتون
برابهام بي.تي34
الصورة من قبل: راينر شليغلميلش
رينو آر29
الصورة من قبل: صور ساتون
فيرغسون بي99
الصورة من قبل: صور لات
فيراري 312 بي3
الصورة من قبل: فرانكو نجنيس
ماكي أف101إيه
الصورة من قبل: دايف داير
فيراري أف310
الصورة من قبل: صور لات
مارس 751
الصورة من قبل: صور لات
أوسيللا أف.إيه11
الصورة من قبل: صور لات
ميرزاريو إيه1
الصورة من قبل: صور لات
برابهام بي.تي55
الصورة من قبل: صور لات
تايريلل 025
الصورة من قبل: صور ساتون
تولمان تي.جي183بي
الصورة من قبل: صور لات
إيه.جي.أس جيه.أتش22
الصورة من قبل: صور لات
برابهام بي.تي42
الصورة من قبل: صور لات
زاكسبيد 861
الصورة من قبل: صور لات
فوتورك أف.إيه12
الصورة من قبل: صور لات
ليجييه جيه.أس19
الصورة من قبل: صور لات
مرسيدس-بنز دبليو196
الصورة من قبل: صور لات
لوتس 56بي
الصورة من قبل: صور لات
هيسكيث 308بي
الصورة من قبل: صور لات
كوزوروث
الصورة من قبل: دافيد فيليبس
بي أم دبليو ساوبر أف1. 09
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
تايريلل بي34
الصورة من قبل: صور لات
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معرض صور: أكثر سيارات الفورمولا واحد غرابة في التاريخ
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