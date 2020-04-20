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معرض صور: أكثر سيارات الفورمولا واحد غرابة في التاريخ

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معرض صور: أكثر سيارات الفورمولا واحد غرابة في التاريخ
20-04-2020

ما الذي من يجعل من سيارات الفورمولا واحد غريبة في التصميم؟ ميزات تقنية جديدة وغريبة، مثل استعمال ستّة إطارات أو مجرد شكل غريب لهيكلها: جوانح أمامية وخلفية مختلفة التصميم! أنفٌ قبيح.. جميعنا لكم 50 من أكثر سيارات الفورمولا واحد غرابة في التاريخ!

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مارس2-4-0

مارس2-4-0
1/50

الصورة من قبل: لات للتصوير

آروز إيه2

آروز إيه2
2/50

الصورة من قبل: صور لات

مكلارين أم.بي4-29

مكلارين أم.بي4-29
3/50

الصورة من قبل: صور ساتون

لوتس 49بي

لوتس 49بي
4/50

الصورة من قبل: لات للتصوير

إنسيغن أن179

إنسيغن أن179
5/50

الصورة من قبل: صور ساتون

آروز إيه22

آروز إيه22
6/50

الصورة من قبل: صور ساتون

ألفا روميو 179

ألفا روميو 179
7/50

الصورة من قبل: صور لات

فورس إنديا في.جيه.أم07

فورس إنديا في.جيه.أم07
8/50

الصورة من قبل: صور لات

كاتيرهام سي.تي05

كاتيرهام سي.تي05
9/50

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

مارس 711

مارس 711
10/50

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

رينو آر.أس01

رينو آر.أس01
11/50

الصورة من قبل: صور لات

لوتس إي22

لوتس إي22
12/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لوتس 88

لوتس 88
13/50

الصورة من قبل: فريق لوتس

برابهام بي.تي46

برابهام بي.تي46
14/50

الصورة من قبل: جيف بلوكسام / صور لات

هوندا آر.إيه108

هوندا آر.إيه108
15/50

الصورة من قبل: صور ساتون

ليجييه جيه.أس5

ليجييه جيه.أس5
16/50

الصورة من قبل: صور ساتون

فورتي كورسي أف.جي01بي

فورتي كورسي أف.جي01بي
17/50

الصورة من قبل: صور لات

ويليامز أف.دبليو26

ويليامز أف.دبليو26
18/50

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

إيه.تي.أس أش.أس1

إيه.تي.أس أش.أس1
19/50

الصورة من قبل: صور ساتون

أيفيلاند 21

أيفيلاند 21
20/50

الصورة من قبل: صور لات

مكلارين أم.بي4/10بي

مكلارين أم.بي4/10بي
21/50

الصورة من قبل: صور لات

تورو روسو أس.تي.آر9

تورو روسو أس.تي.آر9
22/50

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

برابهام بي.تي26

برابهام بي.تي26
23/50

الصورة من قبل: لات للتصوير

ويليامز أف.دبليو08بي

ويليامز أف.دبليو08بي
24/50

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

ألفا روميو 177

ألفا روميو 177
25/50

الصورة من قبل: صور لات

مكلارين أم26

مكلارين أم26
26/50

الصورة من قبل: لات للتصوير

لايف أل190

لايف أل190
27/50

الصورة من قبل: صور ساتون

برابهام بي.تي34

برابهام بي.تي34
28/50

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش

رينو آر29

رينو آر29
29/50

الصورة من قبل: صور ساتون

فيرغسون بي99

فيرغسون بي99
30/50

الصورة من قبل: صور لات

فيراري 312 بي3

فيراري 312 بي3
31/50

الصورة من قبل: فرانكو نجنيس

ماكي أف101إيه

ماكي أف101إيه
32/50

الصورة من قبل: دايف داير

فيراري أف310

فيراري أف310
33/50

الصورة من قبل: صور لات

مارس 751

مارس 751
34/50

الصورة من قبل: صور لات

أوسيللا أف.إيه11

أوسيللا أف.إيه11
35/50

الصورة من قبل: صور لات

ميرزاريو إيه1

ميرزاريو إيه1
36/50

الصورة من قبل: صور لات

برابهام بي.تي55

برابهام بي.تي55
37/50

الصورة من قبل: صور لات

تايريلل 025

تايريلل 025
38/50

الصورة من قبل: صور ساتون

تولمان تي.جي183بي

تولمان تي.جي183بي
39/50

الصورة من قبل: صور لات

إيه.جي.أس جيه.أتش22

إيه.جي.أس جيه.أتش22
40/50

الصورة من قبل: صور لات

برابهام بي.تي42

برابهام بي.تي42
41/50

الصورة من قبل: صور لات

زاكسبيد 861

زاكسبيد 861
42/50

الصورة من قبل: صور لات

فوتورك أف.إيه12

فوتورك أف.إيه12
43/50

الصورة من قبل: صور لات

ليجييه جيه.أس19

ليجييه جيه.أس19
44/50

الصورة من قبل: صور لات

مرسيدس-بنز دبليو196

مرسيدس-بنز دبليو196
45/50

الصورة من قبل: صور لات

لوتس 56بي

لوتس 56بي
46/50

الصورة من قبل: صور لات

هيسكيث 308بي

هيسكيث 308بي
47/50

الصورة من قبل: صور لات

كوزوروث

كوزوروث
48/50

الصورة من قبل: دافيد فيليبس

بي أم دبليو ساوبر أف1. 09

بي أم دبليو ساوبر أف1. 09
49/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

تايريلل بي34

تايريلل بي34
50/50

الصورة من قبل: صور لات

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