معرض صور: أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد

تفوق لوكلير الذي بات السائق رقم 108 الذي يحرز الفوز بسباق فورمولا واحد، على فرناندو ألونسو، بروس مكلارين ولويس هاميلتون ضمن ترتيب أصغر السائقين الذي أحرزوا الانتصارات في البطولة، والذي يتصدره ماكس فيرشتابن حين أحرز الفوز لصالح ريد بُل في برشلونة 2016.

بات لوكلير أصغر سائق فيراري يحرز الفوز بسباق، أمام جاكي إكس.

تابعوا مجموعة من أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد. (العمر بالسنوات، الأشهر، الأيام).