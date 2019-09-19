معرض صور: أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد
بات شارل لوكلير ثالث أصغر سائق في التاريخ يحرز الفوز بسباق فورمولا واحد وذلك من بوابة جائزة بلجيكا الكبرى 2019، خلف ماكس فيرشتابن وسيباستيان فيتيل فقط.
تفوق لوكلير الذي بات السائق رقم 108 الذي يحرز الفوز بسباق فورمولا واحد، على فرناندو ألونسو، بروس مكلارين ولويس هاميلتون ضمن ترتيب أصغر السائقين الذي أحرزوا الانتصارات في البطولة، والذي يتصدره ماكس فيرشتابن حين أحرز الفوز لصالح ريد بُل في برشلونة 2016.
بات لوكلير أصغر سائق فيراري يحرز الفوز بسباق، أمام جاكي إكس.
تابعوا مجموعة من أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد. (العمر بالسنوات، الأشهر، الأيام).
ماكس فيرشتابن، ريد بُل (18 07 15)، إسبانيا 2016
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
سيباستيان فيتيل، تورو روسو (21 02 11)، إيطاليا 2008
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
شارل لوكلير، فيراري (21 10 16)، بلجيكا 2019
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
فرناندو ألونسو، رينو (22 00 26)، المجر 2003
الصورة من قبل: صور لات
تروي راتمان، كوزما (22 02 19)، إنديانابوليس 1952
الصورة من قبل: سلسلة إندي كار
بروس مكلارين، كوبر (22 03 12)، الولايات المتحدة الأمريكية 1959
الصورة من قبل: صور لات
لويس هاميلتون، مكلارين (22 05 03)، كندا 2007
الصورة من قبل: لورينزو بيلانكا / صور لات
كيمي رايكونن، مكلارين (23 05 06)، ماليزيا 2003
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
روبرت كوبتسا، ساوبر-بي أم دبليو (23 06 01)، كندا 2008
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
جاكي إكس، فيراري (23 06 06)، فرنسا 1968
الصورة من قبل: دافيد فيليبس
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|الكاتب
|تشارلز برادلي
معرض صور: أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد
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