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معرض صور: أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد

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معرض صور: أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد
من قبل:
ترجمة: خلدون يونس
19-09-2019

بات شارل لوكلير ثالث أصغر سائق في التاريخ يحرز الفوز بسباق فورمولا واحد وذلك من بوابة جائزة بلجيكا الكبرى 2019، خلف ماكس فيرشتابن وسيباستيان فيتيل فقط.

تفوق لوكلير الذي بات السائق رقم 108 الذي يحرز الفوز بسباق فورمولا واحد، على فرناندو ألونسو، بروس مكلارين ولويس هاميلتون ضمن ترتيب أصغر السائقين الذي أحرزوا الانتصارات في البطولة، والذي يتصدره ماكس فيرشتابن حين أحرز الفوز لصالح ريد بُل في برشلونة 2016.

بات لوكلير أصغر سائق فيراري يحرز الفوز بسباق، أمام جاكي إكس.

تابعوا مجموعة من أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد. (العمر بالسنوات، الأشهر، الأيام).

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ماكس فيرشتابن، ريد بُل (18 07 15)، إسبانيا 2016

ماكس فيرشتابن، ريد بُل (18 07 15)، إسبانيا 2016
1/10

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

سيباستيان فيتيل، تورو روسو (21 02 11)، إيطاليا 2008

سيباستيان فيتيل، تورو روسو (21 02 11)، إيطاليا 2008
2/10

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري (21 10 16)، بلجيكا 2019

شارل لوكلير، فيراري (21 10 16)، بلجيكا 2019
3/10

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

فرناندو ألونسو، رينو (22 00 26)، المجر 2003

فرناندو ألونسو، رينو (22 00 26)، المجر 2003
4/10

الصورة من قبل: صور لات

تروي راتمان، كوزما (22 02 19)، إنديانابوليس 1952

تروي راتمان، كوزما (22 02 19)، إنديانابوليس 1952
5/10

الصورة من قبل: سلسلة إندي كار

بروس مكلارين، كوبر (22 03 12)، الولايات المتحدة الأمريكية 1959

بروس مكلارين، كوبر (22 03 12)، الولايات المتحدة الأمريكية 1959
6/10

الصورة من قبل: صور لات

لويس هاميلتون، مكلارين (22 05 03)، كندا 2007

لويس هاميلتون، مكلارين (22 05 03)، كندا 2007
7/10

الصورة من قبل: لورينزو بيلانكا / صور لات

كيمي رايكونن، مكلارين (23 05 06)، ماليزيا 2003

كيمي رايكونن، مكلارين (23 05 06)، ماليزيا 2003
8/10

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

روبرت كوبتسا، ساوبر-بي أم دبليو (23 06 01)، كندا 2008

روبرت كوبتسا، ساوبر-بي أم دبليو (23 06 01)، كندا 2008
9/10

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

جاكي إكس، فيراري (23 06 06)، فرنسا 1968

جاكي إكس، فيراري (23 06 06)، فرنسا 1968
10/10

الصورة من قبل: دافيد فيليبس

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب تشارلز برادلي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
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