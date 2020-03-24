معرض صور: أصغر السائقين الذين حققوا قطب الانطلاق الأول
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24-03-2020
بات شارل لوكلير أصغر سائق مع فيراري يحرز قطب الانطلاق الأول في تصفيات البحرين 2019، ليحتل ثاني مركز خلف زميله سيباستيان فيتيل ضمن قائمة أصغر السائقين الذين حققوا قطب الانطلاق الأول في تاريخ الفورمولا واحد
تابعوا معنا القائمة الكاملة!
(العمر بالسنوات، الأشهر، الأيام)
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القائمة
سيباستيان فيتيل، تورو روسو، 21 02 11، إيطاليا 2008
1/10
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
شارل لوكلير 21 05 14، البحرين 2019
2/10
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
فرناندو ألونسو، رينو، 21 07 22، ماليزيا 2003
3/10
الصورة من قبل: فريق رينو
ماكس فيرشتابن، ريد بُل، 21 10 05، المجر 2019
4/10
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
روبنز باريكيللو، جوردان، 22 03 05، بلجيكا 1994
5/10
الصورة من قبل: صور ساتون
لويس هاميلتون، مكلارين، 22 05 03، كندا 2007
6/10
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
أندريا دي سيزاريس، ألفا روميو، 22 10 04، الولايات المتحدة 1982
7/10
الصورة من قبل: صور ساتون
نيكو هلكنبرغ، ويليامز، 23 02 19، البرازيل 2010
8/10
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
روبرت كوبتسا، بي أم دبليو، 23 04 00، البحرين 2008
9/10
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
جاكي إكس، فيراري، 23 07 03، ألمانيا 1968
10/10
الصورة من قبل: صور ساتون
وهنا قائمة بأصغر خمسة سائقين مع فيراري يحرزون قطب الانطلاق الأول..
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القائمة
1: Charles Leclerc, 21 05 14, Bahrain 2019
1/5
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
2: Jacky Ickx, 23 07 03, Germany 1968
2/5
الصورة من قبل: صور لات
3: Chris Amon, 24 09 22, Spain 1968
3/5
الصورة من قبل: صور لات
4: Niki Lauda, 25 01 08, South Africa 1974
4/5
الصورة من قبل: صور لات
5: Felipe Massa, 25 04 02, Turkey 2006
5/5
الصورة من قبل: صور ساتون
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معرض صور: أصغر السائقين الذين حققوا قطب الانطلاق الأول
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