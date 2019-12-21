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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / معرض الصور

معرض صور: أحداث جائزة أستراليا الكبرى 2019

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معرض صور: أحداث جائزة أستراليا الكبرى 2019
21-12-2019

سيستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" ملخّصات لجولات موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد على شكل معارض صور، إذ كما نعلم فإنّ "صورة تغني عن 1000 كلمة".

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المُشجعين

المُشجعين
1/50

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

مدينة ملبورن

مدينة ملبورن
2/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

شعار جائزة استراليا الكبرى

شعار جائزة استراليا الكبرى
3/50

الصورة من قبل: إريك جونيوس

شعار 90عام لفيراري

شعار 90عام لفيراري
4/50

الصورة من قبل: إريك جونيوس

مارك ويبر وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

مارك ويبر وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
5/50

الصورة من قبل: إريك جونيوس

تشارلي وايتينغ، مدير السباقات وسيباستيان فيتيل، فيراري

تشارلي وايتينغ، مدير السباقات وسيباستيان فيتيل، فيراري
6/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
7/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
8/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
9/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
10/50

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

كيمي رايكونن ، ألفا روميو

كيمي رايكونن ، ألفا روميو
11/50

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري وماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري

شارل لوكلير، فيراري وماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري
12/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

ألكسندر ألبون، تورو روسو

ألكسندر ألبون، تورو روسو
13/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
14/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
15/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

ألكسندر ألبون، تورو روسو

ألكسندر ألبون، تورو روسو
16/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
17/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين
18/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
19/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
20/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
21/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس
22/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
23/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

صاحب قطب الإنطلاق الأول لويس هاميلتون، مرسيدس، المركز الثاني فالتيري بوتاس، مرسيدس

صاحب قطب الإنطلاق الأول لويس هاميلتون، مرسيدس، المركز الثاني فالتيري بوتاس، مرسيدس
24/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
25/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

لويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

لويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
26/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
27/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

جان تود، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وتشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد والسائقين ومدراء الفرق

جان تود، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وتشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد والسائقين ومدراء الفرق
28/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

جان تود، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وتشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد والسائقين ومدراء الفرق

جان تود، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وتشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة الفورمولا واحد والسائقين ومدراء الفرق
29/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
30/50

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كأس الفريق الفائز

كأس الفريق الفائز
31/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
32/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ودانيال ريكاردو، رينو

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ودانيال ريكاردو، رينو
33/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
34/50

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ونيكو هلكنبرغ، رينو ورومان غروجان، هاس

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ونيكو هلكنبرغ، رينو ورومان غروجان، هاس
35/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري
36/50

الصورة من قبل: ديريك كلينسميث / صور ساتون

روبرت كوبتسا، ويليامز ودانيال ريكاردو، رينو

روبرت كوبتسا، ويليامز ودانيال ريكاردو، رينو
37/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، فيراري
38/50

الصورة من قبل: ديريك كلينسميث / صور ساتون

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
39/50

الصورة من قبل: جوي بورتلوك / صور لات

كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس
40/50

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
41/50

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
42/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس

الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس
43/50

الصورة من قبل: ديريك كلينسميث / صور لات

الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس

الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس
44/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
45/50

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
46/50

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
47/50

الصورة من قبل: ديريك كلينسميث / صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
48/50

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

المنصة: الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس، المركز الثاني لويس هاميلتون، مرسيدس، المركز الثالث ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

المنصة: الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، مرسيدس، المركز الثاني لويس هاميلتون، مرسيدس، المركز الثالث ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ
49/50

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
50/50

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

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الحدث جائزة أستراليا الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
09:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
13:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
10:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
13:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
13:10
17:10
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