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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز حلول الفرق لجائزة إيفل الكبرى

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معرض الصور التقني: أبرز حلول الفرق لجائزة إيفل الكبرى

التقطت عدسات كاميراتنا عدّة صور لتفاصيل وخبايا الحلول التقنيّة التي جلبتها فرق بطولة العالم للفورمولا واحد معها إلى جائزة إيفل الكبرى في ألمانيا، وإليكم معرضًا لأبرزه...

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تفاصيل الواجهة السفليّة للجناح الأماميّ لسيارة ريد بُل "آر.بي16"

تفاصيل الواجهة السفليّة للجناح الأماميّ لسيارة ريد بُل "آر.بي16"
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نحصل هنا على نظرة نادرة للواجهة السفليّة للجناح الأماميّ. ومن المثير للاهتمام رؤية الفريق يُحدث فتحًا في أرضيّة الصفيحة الجانبيّة من أجل تشكيل جيب للفراغ السلبيّ. ومن المثير للاهتمام تخيّل تأثير ذلك على مستويات الضغط في تلك المنطقة كذلك.

تفاصيل الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وصلت فيراري إلى ألمانيا وفي جعبتها عدّة قطعٍ جديد تنبني على الأسس الذي وضعها الفريق عبر تحديثاته في روسيا. وتضمّن هذه المكوّنات الجديدة مُحرّف هواء جانبي جديد يملك مكوّنين عموديين واضحيين يبرزان من الجنيّحات. كما تمّ تعديل اللوح الأوّل على شكل حرف "إل" وكذلك الأمر بالنسبة للدعاات التي تربط هذه الأسطح.

تفاصيل الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة من زاوية مختلفة على تصميم فيراري الجديدة، إلى جانب الحدبة التي أحدثها الفريق في الحافة الأماميّة للأرضيّة من أجل السماح للمزيد من الهواء بالعبور إلى الواجهة السفليّة للأرضيّة.

تفاصيل المكابح الأماميّة لسيارة رينو "آر.اس20"

تفاصيل المكابح الأماميّة لسيارة رينو "آر.اس20"
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة على علبة مكابح سيارة رينو، وبوسعكم ملاحظة الشفرة الخارجيّة المقوّسة التي أضافها الفريق، وهي في الحقيقة بمثابة قناة تسعى لدفع جزء من الهواء الداخل من قناة تهوية المكابح إلى الخارج من أجل تعديل شكل الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطار.

تفاصيل المكابح الأماميّة لسيارة رينو "آر.اس20"

تفاصيل المكابح الأماميّة لسيارة رينو "آر.اس20"
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وإليكم زاوية مختلفة تُظهر تلك القناة أكثر.

الجناح الأماميّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

الجناح الأماميّ لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
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الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

جلب الفريق مجموعة من الأجنحة الأماميّة المختلفة، حيث يتّبع السفليّ تصميم الأنف الجديد، بينما لا يزال الآخران في الأعلى بالتصميم القديم.

تفاصيل شفرات التوجيه على سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل شفرات التوجيه على سيارة فيراري "اس.اف1000"
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

كجزء من تحديثات الفريق في روسي، تُوفّر هذه الشفرات المقوّسة على الصفيحة السفليّة لشفرات التوجيه وجهات مختلفة للتيارات الهوائيّة التي لا تجد سبيلًا واضحًا في بعض الأحيان.

تفاصيل الجناح الخلفيّ لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الجناح الخلفيّ لسيارة فيراري "اس.اف1000"
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الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

كما تتّجه فيراري لاعتماد الجناح الخلفيّ الذي قدّمته في روسيا والذي يتبع منحى تطوير مشابه لمرسيدس.

سيارة رينو "آر.اس20"

سيارة رينو "آر.اس20"
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الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

يتمّ تجهيز سيارة دانيال ريكاردو لأحداث عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يسمح بانكشاف تفاصيل مخفيّة عادة مثل مكوّنات نظام التعليق والصفيحة الفاصلة.

أنف سيارة فيراري "اس.اف1000"

أنف سيارة فيراري "اس.اف1000"
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الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

يحمل ميكانيكيا فيراري الجناح الأمامي لسيارة "اس.اف1000" الذي تمّ تعديله خلال جائزة روسيا الكبرى.

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"
11/16

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

نظرة عامة على سيارة فيراري عند تجهيزها يوم الخميس تحضيرًا لعطلة نهاية الأسبوع.

الجناح الأمامي لسيارة رينو "آر.اس20"

الجناح الأمامي لسيارة رينو "آر.اس20"
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الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تسمح هذه الزاوية برؤية أجزاء مخفيّة عادة من الجناح الأمامي لسيارة رينو، وبوسهكم ملاحظة تصميم "الستار" الواسع على جانبي هيكل الأنف.

تفاصيل الجناح الأماميّ لسيارة ألفا تاوري "آي.تي01"

تفاصيل الجناح الأماميّ لسيارة ألفا تاوري "آي.تي01"
13/16

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

يستخدم الفريق جنيّح مقعد قرد مقوّسٍ أعلى العادم، وذلك في محاولة منه للتأثير على وجهة الغازات الصادرة.

تفاصيل المكابح الأماميّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل المكابح الأماميّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"
14/16

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

يستخدم الفريق شفرة مثلّثة في وسط العلبة (المعيار الأفقي).

تفاصيل محرّف هواء سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

تفاصيل محرّف هواء سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
15/16

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة على تصميم الألواح الجانبيّة الجديد الذي قدّمته مكلارين قبل بضعة سباقات، حيث يتضمّن جنيّحين يصلان الألواح الجانبيّة الرئيسيّة بالقول. كما تمّ تعديل التسنّنات في الحافة الأماميّة وكذلك الشفرات العموديّة من أجل تحسين تدفّق الهواء إلى الخلف.

تفاصيل ناشر سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل ناشر سيارة فيراري "اس.اف1000"
16/16

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تسمح هذه الصورة بإظهار تفاصيل الناشر من جهة، ومستوى فتحة تصريف الحرارة الخلفيّة من جهة أخرى وفق توقّعات الفريق لعطلة نهاية الأسبوع.
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