معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في المكسيك

نظام التعليق الأمامي لسيارة تورو روسو "اس.تي.آر14" 1 / 10 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات نظرة على تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة تورو روسو أثناء تجهيز السيارة يوم الخميس. بوسعكم ملاحظة القنوات التي تُستخدم لنقل الهواء من نقطة التقاء الذراع العلويّة نحو علبة المكابح.

غطاء محرّك سيارة تورو روسو "اس.تي.آر14" 2 / 10 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات لن تستخدم تورو روسو فتحات تبريد أكبر فحسب في القسم الخلفي من سيارتها في المكسيك، من أجل التعامل مع متطلّبات وحدة الطاقة والارتفاع عن سطح البحر، بل أضافت جناح "تي" أكبر حجمًا.

الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف90" 3 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا صورة لتفاصيل الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري، بوسعكم ملاحظة كيفيّة استخدام الفريق للفتحات في المكوّنات العلويّة من أجل محاكاة الأخرى في الأسطح السفليّة لضمان قانونيّة التصميم.

نظام التعليق الخلفي لسيارة فيراري "اس.اف90" 4 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا عمدت الفرق إلى تطوير المنطقة المتاخمة للإطار الخلفي بشكلٍ مكثّف في الفترة الأخيرة مثلما تُظهر هذه الصورة لسيارة فيراري، حيث بوسعكم ملاحظة الفتحات والجنيّحات التي تُستخدم للتحكّم في كيفيّة تأثير التيارات الهوائيّة المنفصلة على الإطار الخلفيّ والهواء المحيط به بالتوجّه إلى الناشر. وفي حالة فيراري فإنّه من المثير للاهتمام رؤية الشرخ الطولي في الأرضيّة إلى يسار الفتحات العموديّة.

الجناح الخلفي لسيارة فيراري "اس.اف90" 5 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا نظرة على الجناح الخلفي لسيارة فيراري "اس.اف90" في المكسيك، حيث يستخدم الفريق الحزمة التي تُعتبر عادة عالية الارتكازيّة.

سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي19" 6 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا إذا ما تساءلتم مؤخّرًا عن الملحقات الكبيرة إلى جانب فتحة التهوية العلويّة على سيارة ريسينغ بوينت، فإنّها كاميرات حراريّة تُستخدم لمراقبة حرارة الإطارات أثناء تواجد السيارة على الحلبة في التجارب الحرّة لمنح المهندسين المزيد من البيانات المفيدة للتصفيات والسباق. تمّ تصميمها بهذا الشكل للتقليل من تأثيرها الانسيابيّ على بقيّة جوانب السيارة.

قمرة قيادة سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي19" 7 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا يُوفّر ذلك الملحق على شكل قطرة دعمًا لخوذة السائق عندما يتواجد في قمرة القيادة، لكنّه يُقلّل أيضاً من حركة الرأس والاضطرابات الانسيابيّة في تلك المنطقة.

جانب سيارة ريد بُل "آر.بي15" 8 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا لتعزيز مستويات التبريد على سيارتها، اختارت ريد بُل اعتماد فتحة إضافيّة خلف نقطة تثبيت الطوق.

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل "آر.بي15" 9 / 10 الصورة من قبل: جورجيو بيولا كما آثرت ريد بُل توفير أكبر فتحة خلفيّة بحوزتها في هذا الموسم، كما ينفتح المخرج أكثر عن الذراعَين العلويين لنظام التعليق.