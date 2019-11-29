فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى الآن . . .
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي

المشاركات
التعليقات
معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي
29-11-2019

يستعرض عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" تفاصيل سيارات الفورمولا واحد في خطّ الحظائر في أبوظبي.

شريط التمرير
القائمة

عادم سيارة ألفا روميو سي38

عادم سيارة ألفا روميو سي38
1/11

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة ألفا روميو "سي38"

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة ألفا روميو "سي38"
2/11

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

تفاصيل مشغّل نظام "دي آر اس" على الجناح الخلفيّ لسيارة ألفا روميو.

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ألفا روميو "سي38"

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ألفا روميو "سي38"
3/11

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

واصل فريق ألفا روميو استخدام جنيّحات الأنف في المنطقة الانتقاليّة، ويهدف من خلالها إلى إنشاء وجهة جديدة للتيارات الهوائيّة، كونها قد تُصبح مجرّد اضطرابات لولا ذلك.

قمرة قيادة سيارة فيراري "اس.اف90"

قمرة قيادة سيارة فيراري "اس.اف90"
4/11

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يستخدم فريق فيراري إحدى أضخم أدوات التبريد للإبقاء على حرارة وحدة الطاقة ضمن المجال المناسب في ظلّ تجهيز السيارة للمنافسات. وتعمل تلك الأداة على ضخّ الهواء في فتحة تغذية الهواء والتبريد أعلى سيارة "اس.اف90".

تفاصيل سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي19"

تفاصيل سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي19"
5/11

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

زوّد فريق ريسينغ بوينت أرضيّة سيارته بمجموعة من أنظمة استشعار ضغط الهواء أمام الإطار الخلفيّ من أجل الحصول على بيانات حول سلوك التيارات الهوائيّة في تلك المنطقة خلال مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

جانب سيارة ريد بُل "آر.بي15"

جانب سيارة ريد بُل "آر.بي15"
6/11

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

زوّدت ريد بُل سيارتها بكاميرات حراريّة إضافيّة في واجهة الجانب من أجل مراقبة أداء الإطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع وتجارب ما بعد الموسم.

جانب سيارة ريد بُل "آر.بي15"

جانب سيارة ريد بُل "آر.بي15"
7/11

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وإليكم صورة الجانب الآخر. ستؤثّر هذه الكاميرات الإضافيّة على الأداء قليلًا، لكنّ المكاسب التي يُمكن أن توفّرها البيانات منها للعام المقبل تجعل تلك التضحية منطقيّة.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10"
8/11

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ستختبر مرسيدس جناحًا أماميًا معدّلًا في أبوظبي في ظلّ سعيها لتقييم وجهة التصميم لموسم 2020. إذ أنّ التصميم الجديد يشهد تقليص عرض أعلى رفرفتَين عند الحافة الخارجيّة، حيث يُقيّم الفريق فوائد خفض الحمل مثلما فعلت فيراري طوال الموسم.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10"
9/11

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ومن أجل المقارنة، إليكم الخصائص الاعتياديّة لسيارة مرسيدس التي يمتدّ فيها عرض آخر رفرفتين بشكلٍ طبيعي إلى الخلف.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف90"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف90"
10/11

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

ولإظهار الفارق، إليكنم تصميم جناح فيراري الأمامي الأقلّ حملًا الذي استخدمه الفريق طوال موسم 2019.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10"
11/11

الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

وهذا تصميم مرسيدس الذي استخدمته حتّى الآن والذي يستغلّ كامل الغرض المتاح.

المقال التالي
هلكنبرغ: "قلبي كان يدمي" عندما شاهدت سباق البرازيل 2012 واقترابي من الفوز

المقال السابق

هلكنبرغ: "قلبي كان يدمي" عندما شاهدت سباق البرازيل 2012 واقترابي من الفوز
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى الآن
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2019

2
فورمولا 1

هاميلتون: مشاكل البرازيل مهمّة بعد اختباري القيادة "من دون قفازات"

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2019

4
فورمولا 1

منافسو رينو محبطون من تساهل عقوبة ساينز

5
فورمولا 1

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي

43د

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي
F1

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي

هلكنبرغ: "قلبي كان يدمي" عندما شاهدت سباق البرازيل 2012 واقترابي من الفوز
F1

هلكنبرغ: "قلبي كان يدمي" عندما شاهدت سباق البرازيل 2012 واقترابي من الفوز

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2019
F1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2019

فرق الفورمولا واحد منزعجة من ضبابيّة خصائص إطارات 2020
F1

فرق الفورمولا واحد منزعجة من ضبابيّة خصائص إطارات 2020

غروجان يعود لاستخدام أرضية التجارب الشتوية على سيارته هاس في أبوظبي
F1

غروجان يعود لاستخدام أرضية التجارب الشتوية على سيارته هاس في أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.