معرض الصور التقني: أبرز تحديثات الفرق في أبوظبي

عادم سيارة ألفا روميو سي38 1 / 11 الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة ألفا روميو "سي38" 2 / 11 الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون تفاصيل مشغّل نظام "دي آر اس" على الجناح الخلفيّ لسيارة ألفا روميو.

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ألفا روميو "سي38" 3 / 11 الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون واصل فريق ألفا روميو استخدام جنيّحات الأنف في المنطقة الانتقاليّة، ويهدف من خلالها إلى إنشاء وجهة جديدة للتيارات الهوائيّة، كونها قد تُصبح مجرّد اضطرابات لولا ذلك.

قمرة قيادة سيارة فيراري "اس.اف90" 4 / 11 الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات يستخدم فريق فيراري إحدى أضخم أدوات التبريد للإبقاء على حرارة وحدة الطاقة ضمن المجال المناسب في ظلّ تجهيز السيارة للمنافسات. وتعمل تلك الأداة على ضخّ الهواء في فتحة تغذية الهواء والتبريد أعلى سيارة "اس.اف90".

تفاصيل سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي19" 5 / 11 الصورة من قبل: جورجيو بيولا زوّد فريق ريسينغ بوينت أرضيّة سيارته بمجموعة من أنظمة استشعار ضغط الهواء أمام الإطار الخلفيّ من أجل الحصول على بيانات حول سلوك التيارات الهوائيّة في تلك المنطقة خلال مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

جانب سيارة ريد بُل "آر.بي15" 6 / 11 الصورة من قبل: جورجيو بيولا زوّدت ريد بُل سيارتها بكاميرات حراريّة إضافيّة في واجهة الجانب من أجل مراقبة أداء الإطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع وتجارب ما بعد الموسم.

جانب سيارة ريد بُل "آر.بي15" 7 / 11 الصورة من قبل: جورجيو بيولا وإليكم صورة الجانب الآخر. ستؤثّر هذه الكاميرات الإضافيّة على الأداء قليلًا، لكنّ المكاسب التي يُمكن أن توفّرها البيانات منها للعام المقبل تجعل تلك التضحية منطقيّة.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10" 8 / 11 الصورة من قبل: جورجيو بيولا ستختبر مرسيدس جناحًا أماميًا معدّلًا في أبوظبي في ظلّ سعيها لتقييم وجهة التصميم لموسم 2020. إذ أنّ التصميم الجديد يشهد تقليص عرض أعلى رفرفتَين عند الحافة الخارجيّة، حيث يُقيّم الفريق فوائد خفض الحمل مثلما فعلت فيراري طوال الموسم.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10" 9 / 11 الصورة من قبل: جورجيو بيولا ومن أجل المقارنة، إليكم الخصائص الاعتياديّة لسيارة مرسيدس التي يمتدّ فيها عرض آخر رفرفتين بشكلٍ طبيعي إلى الخلف.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف90" 10 / 11 الصورة من قبل: غاريث هارفورد/ صور ساتون ولإظهار الفارق، إليكنم تصميم جناح فيراري الأمامي الأقلّ حملًا الذي استخدمه الفريق طوال موسم 2019.