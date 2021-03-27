معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
انضموا إلينا في هذه الصور الحصرية لموقعنا لنطلعكم على آخر وأبرز التحديثات التقنية لفرق البطولة في جولة الإفتتاحية لموسم 2021 لبطولة العالم للفورمولا 1.
علبة إدخال الهواء إلى وحدة طاقة سيارة مرسيدس “دبليو12”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل سيارة مرسيدس “دبليو12”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل سيارة أستون مارتن “آي.ام.آر21”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل خلفية سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل نظام الكبح الأمامي في سيارة فيراري “اس.اف21”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل التبريد على سيارة مرسيدس “دبليو12”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل قناة "أس" الخاصة بفيراري على سيارتها “اس.اف21”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل أرضية سيارة ألفا روميو “سي41”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
سيارة مرسيدس ”دبليو12” من دون غطاء المحرّك
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة مرسيدس “دبليو12”
الصورة من قبل: من دون حقوق
ناشر سيارة مرسيدس “دبليو12”
الصورة من قبل: من دون حقوق
سيارة ريد بُل “آر.بي16بي”
الصورة من قبل: من دون حقوق
جناح مرسيدس الخلفي “دبليو12”
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل جانب سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل أرضية سيارة مرسيدس “دبليو12”
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
تفاصيل سيارة مكلارين “ام.سي.ال35ام”
الصورة من قبل: من دون حقوق
يكشف توضيب المكابح الأمامية في سيارة مكلارين “ام.سي.ال35ام” كيفية إجبار بعض الهواء على التدفق إلى أسفل التجميعة لإدخال الهواء البارد إلى فكّي المكابح.
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة مكلارين "أم.سي.آل35أم"
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو12
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة هاس في.اف-21
الصورة من قبل: من دون حقوق
نظام التعليق والمكابح الخلفيّة لسيارة ألبين”آي521”
الصورة من قبل: من دون حقوق
الألواح الجانبيّة ومحرّف الهواء على سيارة مرسيدس “دبليو12”
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة فيراري اس.اف21
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو12
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة ألبين ايه521
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل علبة مكابح سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر21"
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة ألبين ايه521
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة ألفا روميو سي41
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
الصورة من قبل: من دون حقوق
سيارة ويليامز اف.دبليو43بي
الصورة من قبل: من دون حقوق
تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
الصورة من قبل: من دون حقوق
سيارة ويليامز اف.دبليو43بي
الصورة من قبل: من دون حقوق
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