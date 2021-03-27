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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

انضموا إلينا في هذه الصور الحصرية لموقعنا لنطلعكم على آخر وأبرز التحديثات التقنية لفرق البطولة في جولة الإفتتاحية لموسم 2021 لبطولة العالم للفورمولا 1.

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

علبة إدخال الهواء إلى وحدة طاقة سيارة مرسيدس “دبليو12”

علبة إدخال الهواء إلى وحدة طاقة سيارة مرسيدس “دبليو12”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

إنّ النظر عن كثب تحت غطاء سيارة مرسيدس “دبليو12” يكشف لنا عن مساحة أكبر لإدخال الهواء الذي سيُغذي وحدة الطاقة لهذا العام (مشار إليها باللون الأخضر) ، الأمر الذي تسبب بانتفاخ جسم السيارة في هذه المنطقة بالمقارنة مع سيارة موسم 2020.

تفاصيل سيارة مرسيدس “دبليو12”

تفاصيل سيارة مرسيدس “دبليو12”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تفاصيل جهاز التعليق الأمامي و قناة تهوية المكابح الأماميّة في سيارة مرسيدس “دبليو12” التي تُبرز الأنابيب والفتحات الصغيرة المستخدمة للتبريد وتصريف الحرارة من جهة كما أنها تؤثر بشكل أساسي في تدفق الهواء ناحية الإطار الأمامي من جهةٍ أخرى.

تفاصيل سيارة أستون مارتن “آي.ام.آر21”

تفاصيل سيارة أستون مارتن “آي.ام.آر21”
3/37

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

صورة مُقرّبة للقسم الجانبي من هيكل سيارة أستون مارتن “آي.ام.آر21” تُظهر مدخلًا أصغر للهواء الذي يؤمن التبريد الضروري للأجهزة الإلكترونية في السيارة الموضوعة في المنطقة السفلية لجانب هيكل السيارة.

تفاصيل خلفية سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي”

تفاصيل خلفية سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تُظهر لنا هذه الصورة لخلفية هيكل سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي” كيفية توضيب الفريق لوحدة طاقة مرسيدس وتبريدها، يمكن أيضًا ملاحظة الجُنيحات الثلاثية على حافة الأرضية قبل الإطار الخلفي. في حين أن الشرائح الملتوية على نظام الكبح سوف تتعامل مع تدفق الهواء في الفراغ بينها و بين حافة عجلة الإطار الخلفي.

تفاصيل نظام الكبح الأمامي في سيارة فيراري “اس.اف21”

تفاصيل نظام الكبح الأمامي في سيارة فيراري “اس.اف21”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تحتوي قناة تهوية المكابح الأمامية في سيارة فيراري “اس.اف21” على مدخل مُربّع الشكل بصورة لافتة لموسم 2021.

تفاصيل التبريد على سيارة مرسيدس “دبليو12”

تفاصيل التبريد على سيارة مرسيدس “دبليو12”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تتمتع مرسيدس بفتحة تصريف حرارة كبيرة متواجدة على سيارتها “دبليو12” قبيل إعداد السيارة للفحص الفني. يمكن أيضًا ملاحظة الزعنفة المُثّبتة بين نظام الطوق ومدخل هواء وحدة الطاقة، والتي تستخدم لتحريف تدفق الهواء في الاتجاه الصحيح.

تفاصيل قناة "أس" الخاصة بفيراري على سيارتها “اس.اف21”

تفاصيل قناة "أس" الخاصة بفيراري على سيارتها “اس.اف21”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

أضافت فيراري حلًا جديدًا لأنف سيارتها لعام 2021 مع تضييق أعمدة الجناح الأمامي من أجل تحرير المساحة للحصول على فتحة رأسية مثبتة على جانب الجناح الأمامي. (مشار إليها بالسهم الأبيض حيث مدخل القناة).

تفاصيل أرضية سيارة ألفا روميو “سي41”

تفاصيل أرضية سيارة ألفا روميو “سي41”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

لاحظوا تفاصيل حافة أرضية ألفا روميو “سي41” مع زوج من اللوحات الجانبية المنفصلة، مثبتة على أرضية السيارة بالإضافة إلى وجود زعانف بزاوية توجيه خارجية للمساعدة في تدفق الهواء.

سيارة مرسيدس ”دبليو12” من دون غطاء المحرّك

سيارة مرسيدس ”دبليو12” من دون غطاء المحرّك
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الصورة من قبل: من دون حقوق

لقطة زاوية واسعة لسيارة مرسيدس “دبليو12” من دون الغطاء، مما يتيح لنا أن نرى تخطيط وحدة الطاقة وملحقاتها.

تفاصيل سيارة مرسيدس “دبليو12”

تفاصيل سيارة مرسيدس “دبليو12”
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الصورة من قبل: من دون حقوق

يمكن ملاحظة أنّ ترتيب قناة تهوية المكابح الأمامية الجديدة على سيارة “دبليو12” مقلوب المدخل والقسم الأوسع تم وضعه في الأسفل. بالقيام بذلك، تمكّن الفريق من إزالة الملحقات المساعدة التي كانت في مواجهة السياج في الموسم الماضي، مما يعني أن الجُنيحات الموجودة في النصف السفلي من السياج يمكن أن تكون أكبر مع إمكانية زيادة عددها.

ناشر سيارة مرسيدس “دبليو12”

ناشر سيارة مرسيدس “دبليو12”
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الصورة من قبل: من دون حقوق

لقطة جانبية من ناشر مرسيدس “دبليو12” تؤكد على تقصير أسوار الناشر بنسبة 50 ميليمترًا تماشيًا مع المتطلبات الجديدة لقوانين موسم 2021.

سيارة ريد بُل “آر.بي16بي”

سيارة ريد بُل “آر.بي16بي”
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الصورة من قبل: من دون حقوق

لقطة لسيارة ريد بُل “آر.بي16بي” من دون الغطاء توضح لنا كيفية التوضيب ناحية جانب السيارة، وتؤكد لنا من جديد استخدام ترتيب تبريد على شكل السرج أعلى وحدة الطاقة.

جناح مرسيدس الخلفي “دبليو12”

جناح مرسيدس الخلفي “دبليو12”
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الصورة من قبل: من دون حقوق

تظهر هذه اللقطة لجناح مرسيدس الخلفي “دبليو12” المُساعدات المستخدمة لخلق مساحة أكبر لعناصر الجناح وكيف يتم توجيهها إلى أشكالٍ مسننة الأطراف في الزاوية الخلفية العليا.

تفاصيل جانب سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي”

تفاصيل جانب سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تظهر لنا هذه اللقطة الجانبية لسيارة ويليامز “اف.دبليو43بي” صورة أكثر وضوحًا للطريق الذي يجب أن تسلكه التيارات الهوائيّة حول جانب السيارة، مع اختيار الفريق لتقويض هندسي صحي يساعده على ذلك مولّد عمودي آخر للتدفق مثبت ما بين الجانب ومحرّف الهواء.

تفاصيل أرضية سيارة مرسيدس “دبليو12”

تفاصيل أرضية سيارة مرسيدس “دبليو12”
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

صورة مُقرّبة للأرضية المتموّجة على سيارة مرسيدس “دبليو12”، مع جُنيح عمودي كبير مثبت فوقه للمساعدة في ضبط تدفق الهواء في هذا القسم.

تفاصيل سيارة مكلارين “ام.سي.ال35ام”

تفاصيل سيارة مكلارين “ام.سي.ال35ام”
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الصورة من قبل: من دون حقوق

صورة مُقرّبة لمُقدمة سيارة مكلارين وكيفية توضيب جهاز التعليق الأمامي.

يكشف توضيب المكابح الأمامية في سيارة مكلارين “ام.سي.ال35ام” كيفية إجبار بعض الهواء على التدفق إلى أسفل التجميعة لإدخال الهواء البارد إلى فكّي المكابح.

يكشف توضيب المكابح الأمامية في سيارة مكلارين “ام.سي.ال35ام” كيفية إجبار بعض الهواء على التدفق إلى أسفل التجميعة لإدخال الهواء البارد إلى فكّي المكابح.
17/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

تفاصيل سيارة مكلارين "أم.سي.آل35أم"

تفاصيل سيارة مكلارين "أم.سي.آل35أم"
18/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

لقطة أخرى لتوضيب الفرامل الأمامية في سيارة مكلارين “ام.سي.ال35ام” ولكنّ الملاحظ أيضًا في الخلفية أسلوب السرج الذي يستخدمه الفريق للتبريد.

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو12

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو12
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الصورة من قبل: من دون حقوق

نظرة على خلفية سيارة مرسيدس “دبليو12” مع الأغطية التي تمت إزالتها، ويُظهر ذلك مدى ضيق علبة التروس وكيفية توضيبها لعناصر نظام التعليق الخلفي لتحقيق أقصى قدر ممكن من مكاسب الانسيابيّة الهوائية.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة هاس في.اف-21

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة هاس في.اف-21
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الصورة من قبل: من دون حقوق

من الممكن ملاحظة عدائية أجزاء الجناح في التقائها مع القسم المحايد في المنتصف، مما سيساعد على ضبط دوامة "واي250".

نظام التعليق والمكابح الخلفيّة لسيارة ألبين”آي521”

نظام التعليق والمكابح الخلفيّة لسيارة ألبين”آي521”
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الصورة من قبل: من دون حقوق

تُظهر هذه الصورة قناة تهوية المكابح الخلفية ونظام التعليق الخلفي الجديد المرتفع على سيارة ألبين”آي521".

الألواح الجانبيّة ومحرّف الهواء على سيارة مرسيدس “دبليو12”

الألواح الجانبيّة ومحرّف الهواء على سيارة مرسيدس “دبليو12”
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الصورة من قبل: من دون حقوق

بقيت الألواح الجانبيّة ومحرّف الهواء على سيارة مرسيدس على حالها كما كانت خلال التجارب الشتوية.

تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21

تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21
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الصورة من قبل: من دون حقوق

تكشف هذه الصورة لسيارة استون مارتن “آي.ام.آر21” علبة التروس وتوضيب نظام التعليق الخلفي ذاته المستخدم على سيارة مرسيدس في موسم 2020.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف21

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف21
24/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

تستمر فيراري في استخدام النهج الذي تم اعتماده مع تصميم الجناح الأمامي، حيث تتسطح اللوحات قبيل المنطقة الحيادية في المنتصف، وذلك من خلال لف الأطراف بإحكام للمساعدة في تشكيل دوامة أكثر سلاسة في منطقة "واي250".

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو12

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو12
25/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

صورة لبعض أجزاء نظام التعليق الأمامي في سيارة مرسيدس”دبليو12”، كما تُظهر الصورة عدم تواجد نظام التوجيه الثنائي المحور داس

تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21

تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21
26/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

لا يتم تفريغ الجناح الأمامي لسيارة أستون مارتن “آي.ام.آر21” بنفس الأسلوب المستخدم عند فيراري لكن الفريق قد اعتمد المبدأ ذاته عند بداية رفرفات الجناح الأمامي.

تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21

تفاصيل سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21
27/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

توضح اللقطة هذه للجناح الأمامي لسيارة استون مارتن “آي.ام.آر21” كيف يتماشى القسم الخارجي من الجناح ليتلاقى مع الحواف النهائية، بينما القسم القابل للتعديل تم ضبطه بزاوية هجوم منخفضة.

تفاصيل سيارة ألبين ايه521

تفاصيل سيارة ألبين ايه521
28/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

يظهر هيكل سيارة ألبين ”آي521” كيفية توجيه الفريق لنظام التبريد على شكل السرج مع المزيد من الأنابيب التي أدت إلى المظهر المتضخم عند إرفاق الهيكل الخارجيّ للسيارة.

تفاصيل علبة مكابح سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر21"

تفاصيل علبة مكابح سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر21"
29/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

علبة المكابح الأمامية على سيارة أستون مارتن “آي.ام.آر21”. من الممكن ملاحظة الثقوب الموجودة في جرس الفرامل والتي تسمح للهواء الذي تم جمعه بواسطة المدخل الرئيسي بالهروب من الواجهة الخارجيّة للإطار.

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
30/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

تُظهر سيارة ألفا تاوري “آي.تي02” مع الغطاء المكشوف توضيب نظام التبريد على أسلوب السرج فوق وحدة الطاقة التي تتغذى بواسطة فتحة الهواء الكبيرة فوق رأس السائق.

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
31/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

صورة لمقدمة سيارة ألفا تاوري “آي.تي02” الذي باتت تتضمن الآن فتحة حيث كانت تحتوي سابقًا تجميع جهاز وأذرع التوجيه في الخارج، حيث أنها أصبحت موجودة في الداخل مثل فريق ريد بول.

تفاصيل سيارة ألبين ايه521

تفاصيل سيارة ألبين ايه521
32/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

مجموعة قنوات تهوية المكابح الأمامية أثناء تحضير سيارة ألبين”آي521”. كما بوسعكم ملاحظة القناة السفليّة التي تأخذ الهواء الذي تم تجميعه من خلال المدخل الرئيسي وتُمرّرها من خلال وجه الإطار.

تفاصيل سيارة ألفا روميو سي41

تفاصيل سيارة ألفا روميو سي41
33/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

توضيب قناة تهوية المكابح الأمامية في سيارة ألفا روميو “سي41” والذي يحتوي على قبعة بجانب قرص الفرامل للمساعدة في إدارة تدفق الهواء الذي يمر عبر مركز التجميع وبينه وبين العلبة الخارجيّة عند تثبيتها.

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
34/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

نظرة أخرى على الواجهة الأمامية لسيارة ألفا تاوري “آي.تي02” مع عناصر نظام التعليق الداخلية، كلها تفاصيل جديرة بالملاحظة أيضًا.

سيارة ويليامز اف.دبليو43بي

سيارة ويليامز اف.دبليو43بي
35/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

تحتوي أسطوانة المكابح في سيارة ويليامز “اف.دبليو43بي” على لوحة كبيرة قابلة للإزالة حتى يتمكن الفريق من إجراء تغييرات سريعة دون الحاجة إلى تفكيك الهيكل بالكامل.

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02

تفاصيل سيارة ألفا تاوري ايه.تي02
36/37

الصورة من قبل: من دون حقوق

صورة تُظهر توضيب المكابح الأمامية في سيارة ألفا تاوري “آي.تي02”.

سيارة ويليامز اف.دبليو43بي

سيارة ويليامز اف.دبليو43بي
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الصورة من قبل: من دون حقوق

المكابح الأمامية لسيارة ويليامز “اف.دبليو43بي” مفككة بالكامل.
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