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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز التحديثات التقنيّة لسيارات الفورمولا واحد في النمسا

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معرض الصور التقني: أبرز التحديثات التقنيّة لسيارات الفورمولا واحد في النمسا
04-07-2020

بعد أشهر من السكون، عاد هدير محرّكات الفورمولا واحد مجدّدًا من خلال جائزة النمسا الكبرى التي باتت باكورة جولات موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وكانت كاميراتنا حاضرة لمتابعة آخر الجوانب التقنيّة.

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تفاصيل محرّف هواء سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"

تفاصيل محرّف هواء سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"
1/20

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

استخدم الفريق الهيكل الخارجيّ الجديد الذي جلبه في أستراليا ولم يتمكّن من استخدامه. يُعدّ التصميم المحدّث مشابهًا للغاية للآخر الذي كان حاضرًا على سيارة مرسيدس خلال جائزة اليابان الكبرى في 2019.

الألواح الجانبيّة لسيارة مرسيدس في جائزة اليابان الكبرى

الألواح الجانبيّة لسيارة مرسيدس في جائزة اليابان الكبرى
2/20

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ومن أجل المقارنة إليكم رسومات محللنا جورجيو بيولا لتصميم مرسيدس الذي قدّمته لأوّل مرّة في اليابان.

تفاصيل شفرة سيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل شفرة سيارة مرسيدس "دبليو11"
3/20

الصورة من قبل: صور لات

قامت مرسيدس بإعادة تصميم شفرة الهيكل، التي باتت أعرض ومثبّتة في مستوى أعلى ومقوّسة أكثر، وجاءت كلّ تلك التعديلات من أجل تعزيز تدفّق الهواء حول جانبَي السيارة.

مقارنة سيارة "دبليو11"

مقارنة سيارة "دبليو11"
4/20

الصورة من قبل: صور لات

كما أقدم الفريق على تعديل دعامتَي المرايا كجزء من حزمة التحديثات، حيث باتتا بزاوية قائمة الآن عوضًا عن الشكل المقوّس السابق.

تفاصيل مكوّنات التبريد على سيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل مكوّنات التبريد على سيارة مرسيدس "دبليو11"
5/20

الصورة من قبل: صور لات

من أجل المساعدة على التعامل مع الهواء الخفيف على حلبة ريد بُل رينغ المرتفعة عن سطح البحر، زوّد فريق مرسيدس سيارته بلوح فتحات هرميّة على جانبَي قمرة القيادة من أجل المساعدة على تصريف الحرارة، إلى جانب تغيير الفريق لشكل اللوح في الخلف من أجل اعتماد فتحة إضافيّة. وبناءً على درجات الحرارة فقد يختار الفريق عدم استخدام التصميم بالنظر إلى أنّ درجات الحرارة أقلّ من المعتاد هذا العام.

تفاصيل الجناح الخلفيّ لسيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل الجناح الخلفيّ لسيارة مرسيدس "دبليو11"
6/20

الصورة من قبل: صور لات

لم يكتفِ الفريق باعتماد دعامة جناحٍ خلفي وحيدة فقط، بل تضمّن الجناح صفيحتَين جانبيّتين جديدتين إلى جانب شفرات معلّقة أعرض.

مقارنة الجناح الخلفيّ لسيارة مرسيدس "دبليو11"

مقارنة الجناح الخلفيّ لسيارة مرسيدس "دبليو11"
7/20

الصورة من قبل: صور لات

وإليكم صورة التصميم الجديد (اليسار) والخصائص القديمة (اليمين) من أجل المقارنة ورؤية مدى الاختلاف الجذري بينهما.

تفاصيل ناشر سيارة مرسيدس "دبليو11"

تفاصيل ناشر سيارة مرسيدس "دبليو11"
8/20

الصورة من قبل: صور لات

بالنسبة للقسم الخلفيّ من السيارة فإنّ القنوات الخارجيّة من الناشر حظيتا ببعض المراجعة من أجل تعزيز الأداء. وبوسعكم ملاحظة أنّ الفريق يُقيّم تدفّق الهواء أسفل السيارة من خلال استخدام أنابيب "بيتوت" المعلّقة.

مقارنة خصائص الجناح الأمامي لسيارة رينو "آر.اس20" بين أستراليا والنمسا

مقارنة خصائص الجناح الأمامي لسيارة رينو "آر.اس20" بين أستراليا والنمسا
9/20

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تُظهر هذه الصورة للقسم الخلفيّ من سيارة رينو "آر.اس20" حجم فتحة التبريد الخلفيّة للتعامل مع متطلّبات ارتفاع الحلبة عن سطح البحر. كما أنّ هذه الزاوية تمنحنا فكرة جيّدة حول انفصال التيارات الهوائيّة عن جناحَي الجانب وتأثير ذلك على الإطار الخلفيّ.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
10/20

الصورة من قبل: صور لات

بوسعكم ملاحظة شكل الصفيحة السفليّة من الجناح الأماميّ الذي سيعمل على تعديل شكل وسرعة الدوّامة المتشكّلة في الحافة والمختلفة عن التصميم السابق.

الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"
11/20

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

جلبت فيراري مجموعة من الأجنحة الأماميّة المتوافرة للاستخدام في نهاية الأسبوع.

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

تفاصيل سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
12/20

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

استخدمت مكلارين الطلاء الانسيابيّ على نظام التعليق الأمامي وذراع التوجيه. يملك الفريق معدّات تصوير إضافيّة مثبّتة من أجل تسجيل البيانات الحراريّة.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
13/20

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بوسعكم ملاحظة شكل الصفيحة السفليّة من الجناح الأماميّ الذي سيعمل على تعديل شكل وسرعة الدوّامة المتشكّلة في الحافة والمختلفة عن التصميم السابق.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
14/20

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وإليكم نظرة على الصفيحة السفليّة مثلما تُظهر هذه الرسوم من التجارب الشتويّة الماضية.

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"
15/20

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

يستخدم الفريق كاميرا مثبّتة على طوق الحماية من الانقلاب على الجانب الأيمن من السيارة.

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"
16/20

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

وللمقارنة فإنّ سيارة فيتيل كانت مزوّدة بعلبة كاميرا أخرى ضمّن فيها الفريق كاميرا حراريّة لمراقبة حرارة الإطارات.

تفاصيل أرضيّة سيارة رينو "آر.اس20"

تفاصيل أرضيّة سيارة رينو "آر.اس20"
17/20

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تتضمّن أرضيّة رينو الجديدة تعديلات على الشروخ الأفقيّة على حافة الأرضيّة.

تفاصيل أرضيّة سيارة ريد بُل "آر.بي16"

تفاصيل أرضيّة سيارة ريد بُل "آر.بي16"
18/20

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة على أرضيّة سيارة "آر.بي16" والفتحات المتواجدة أمام الإطار الخلفيّ والمتاخمة لحافة الأرضيّة من أجل المساعدة على تحسين الأداء الانسيابيّ عبر "غلق" الأرضيّة. كانت هذه الخصائص التي اختبرها الفريق في التجارب الشتويّة، وليس الأخرى الجديدة التي ظهرت في يوم التصوير الترويجي.

تفاصيل مكابح سيارة ريد بُل "آر.بي16"

تفاصيل مكابح سيارة ريد بُل "آر.بي16"
19/20

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة على علبة المكابح الأماميّة لسيارة ريد بُل وفتحة التهوية الضخمة التي تُساعد على جمع الهواء وإعادة توزيع جزء منه لتبريد المكابح إلى جانب الأغراض الانسيابيّة الأخرى.

تفاصيل ناشر سيارة ريد بُل "آر.بي16"

تفاصيل ناشر سيارة ريد بُل "آر.بي16"
20/20

الصورة من قبل: صور لات

نظرة على القسم الخلفي من سيارة ريد بُل وتحديدًا ملحقات الناشر.

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