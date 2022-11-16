تحليل: معايير الضبط المختلفة التي اتبعتها مرسيدس على سيارتيها في البرازيل

ترجمة وإعداد المهندس بول الجاموس

شكّلت الثنائية الرائعة التي حققتها السهام الفضية في ساو باولو دليلًا حاسمًا على مدى قوة الفريق في السعي لتعزيز أداء السيارة وتحقيق نتائج إيجابية وذلك بعد موسم صعب ومعقد للغاية على الصعيد التقني.

وعلى الرغم من وجود أوقات وجدت فيها مرسيدس نفسها في طريق مسدود على صعيد التطوير أو إيجاد النافذة الملائمة الضيقة لإعداد السيارة واستخراج أفضل وتيرة منها، إلا أنها عملت بجهد كبير للحصول على الإجابات التي تحتاجها لنقل "دبليو13" إلى الصدارة.

فرضت التحديات التقنيّة الكبيرة التي واجهتها سيارة "دبليو13" الكثير من الإرباك عند مرسيدس هذا العام لكن هذه التجربة يجب أن تضعها أيضًا في مكانة جيدة في المواسم المقبلة حيث أن الفريق لديه الآن بعض المعرفة والفهم في كيفية إيجاد الحلول والتخلص من المشاكل التقنيّة المرتبطة بتصاميم الأرضيات الجديدة لهذا الجيل من السيارات.

كان من اللافت وبصورة واضحة هذا الموسم اعتماد مرسيدس معايير ضبط انسيابيّة هوائية مختلفة على السيارتين من أجل إيجاد التوازن الذي يفضله كل سائق، الأمر الذي استمر بوتيرة ثابتة في الجولات الماضية كما كان أيضًا ظاهرًا في البرازيل منذ التجارب الحرة الأولى.

تم تجهيز سيارة لويس هاملتون بإعدادات الارتكازية المتوسطة أثناء التجارب الحرة الأولى حيث تميّز الجناح الخلفي بصفيحة علوية تحتوي على حافة خلفية متعرجة قليلًا (الصورة في الأسفل، اليسار).

مقارنة جانحي مرسيدس

تغيّر الأمر بعض الشيء مع اقتراب التصفيات حيث رأينا نفس عناصر الجناح الخلفي على السيارتين. ومع ذلك، قرر هاملتون عدم اعتماد رفرفة "غارني" التي تم تثبيتها على الجناح الخلفي لسيارة جورج راسل (الصورة الرئيسية، السهم الأزرق).

اعتمد هذا الاختيار على الأرجح تماشيًا مع الحلول المختلفة الموجودة في الزاوية العلوية للوحة الطرفية حيث استخدم راسل قطعًا تقليديًا بينما استخدم هاملتون الزاوية ذات الالتفاف الكامل.

تسلّط هذه التغييرات الضوء على النهج التصميمي الذي تتبعه مرسيدس هذا الموسم في تحديث القطع المختلفة على السيارة والذي قلّل من عدد الأجنحة التي يجب تصنيعها مما يساعد في خفض النفقات. كما أنه يقلّل الوقت عند إجراء تغييرات في إعدادات السيارة حيث يمكن تبديل الأجزاء بسهولة.

على سبيل المثال، يمكن تبديل الزاوية الخلفية للوحة الطرفية دون الحاجة إلى تغيير المجموعة بأكملها (الصورة الرئيسية، الدائرة الداخلية).

تفاصيل سيارة مرسيدس تصوير: جورجيو بيولا

تواصل مرسيدس أيضًا السعي وراء حلول مثيرة للاهتمام وجديدة غير موجودة في أي مكان آخر على شبكة الانطلاق.

كما هو ظاهر في الصورة أعلاه، يتميّز الجناح الموجود في الربع الأمامي العلوي من سياج قناة تهوية المكابح الخلفية بمكون انسيابي هوائي صغير حيث تم استحداث فتحات في سطحه بهدف السماح للتدفق الهوائي للانتقال بينها.