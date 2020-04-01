معاناة ويليامز لا تنبع من عدم تقليدها لتصميم مرسيدس

أنهت ويليامز بالمركز الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلال آخر موسمين، بينما كان 2019 أسوأ موسم لها على الإطلاق في الفورمولا واحد مع نقطة وحيدة يتيمة.

ويبدو أن فرق الوسط مثل هاس وريسينغ بوينت بدأت تعزز من أدائها عن طريق شراء القطع المسموحة من فرق مثل فيراري ومرسيدس.

إذ تبدو سيارة ريسينغ بوينت 2020 نسخة عن سيارة مرسيدس 2019 حتى أن البعض وصفها بأنها سيارة مرسيدس زهرية اللون.

لكن كلير ويليامز نائبة مدير الفريق، شددت على أنها لا تتبع مثل هذه المقاربة، وذلك لإبقاء الفريق مستقلاً قدر الإمكان.

حيث قالت: "لطالما كنت واضحة للغاية في موقف ويليامز لناحية المصنّع المستقل، وكم نحن فخورون بهذا. نحن في هذه الرياضة بناء على ما نقوم به".

وأكملت: "لكن، عندما نخطئ فتلك مسؤوليتنا. وعندما نسير في طريق صحيح، حينها يمكننا القول بأننا ناجحون. وذلك يمثل قيمة هائلة لما يتمحور حوله فريقنا".

وتابعت: "لقد كنا ناجحين للغاية في نموذج الأعمال خلال المواسم السابقة. لقد كنا ناجحين للغاية في 2014، 2015، 2016 و2017. لكن المشكلة بدأت في آخر موسمين".

واستكملت: "ذلك ليس لأننا لسنا سيارة مرسيدس بكسوة مختلفة".

من جهة أخرى، كان أندرو غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت قد عبر عن تفاجؤه من عدم سير الفرق الأخرى على مثل هذا النهج في شراء كل ما تسمح به القوانين من الفرق المصنعية المتصدرة.

لكن ويليامز بالمقابل ترى أن ذلك مقبول طالما أنه لا يخرق القوانين، وذلك لا يعني أن كل فريق سيتبع نفس النهج.

حيث قالت: "ذلك خيارهم الخاص. لديهم إعدادات مختلفة تماماً عما لدينا".

وأكملت: "لدينا قسم تصنيع وعمليات كامل ضمن الفريق، وليست لدي نية لتغيير ذلك".

وتابعت: "إنهم لا يمتلكون القدرة على ذلك، ولا الاستطاعة. لذا، من المنطقي اتباعهم لذلك النموذج (شراء القطع)".

واختتمت: "جميعنا لدينا نماذج مختلفة للأعمال، ولكل منا خياراته المستقلة والمختلفة".