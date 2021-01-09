معاناة رينو السابقة كانت السبب الرئيسي وراء التقدم في 2020

أحرزت رينو ثلاث منصات تتويج العام الماضي على طريقها لتحقيق المركز الخامس ضمن بطولة المصنعين.

لكن الأداء الجيد في النصف الثاني للموسم جاء بعد صعوبات جمة عانت منها العلامة الفرنسية في بداية 2020، كما حصل في جائزة إسبانيا الكبرى حين لم يسجل دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون أية نقطة.

وتعليقاً على سعي الفريق لقلب معاناته إلى تقدم، أشار بات فراي المدير التقني لدى رينو إلى أهمية ما جمعه الفريق من معلومات خلال أصعب جولاته.

فقال: "كانت السباقات من برشلونة إلى تركيا، الأسوأ لنا طوال الموسم".

وأكمل: "لكن وبينما كنا نعاني، كنا في الحقيقة نبحث في أسباب ذلك، ونحاول فهم ما يجري وتحليل كل شيء".

وتابع: "لذا، نعم كانت سباقات محبطة، لكنني أعتقد أننا تعلمنا منها الكثير حيال تحسين حزمتنا الحالية".

وأردف: "مع الوصول إلى سبا، باتت تلك المعلومات التي جمعناها أساسية في تحقيق تقدم جيد من الناحية التطويرية".

وكان ريكاردو قد أشار إلى أن أحد أهم العوامل في تحسن أداء السيارة يتمحور حول اكتشاف طريقة جديدة مختلفة للإعدادات، لاحظها الفريق منذ سباق سيلفرستون الثاني.

لكن فراي قلل نوعاً ما من أهمية ذلك، موضحاً أن التقدم كان بسبب الحفاظ على الزخم الجيد طوال الموسم.

فقال: "من الواضح أنني لن أفصح بالضبط عن تفاصيل عملنا، لكنني أعتقد أن فهمنا للسيارة تحسن".

وتابع: "لكنني وبصراحة أعتقد أننا قادرون على استخلاص أداء أكبر بكثير مما ظهرنا به في 2020".

واختتم: "من الواضح أننا استفدنا من الإعدادات تلك بدءاً من سباق سيلفرستون الثاني. إذ كنا أقوياء للغاية في التصفيات، لكن السباق حمل المزيد من التحديات".