معاناة راسل في ويليامز سهّلت من تأقلمه مع مرسيدس في 2022 بالمقارنة مع هاميلتون
اعترف آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس أن خبرة جورج راسل في المنافسة في آخر ترتيب الفورمولا واحد مع ويليامز ساعدته في التأقلم "بشكل أسهل" مع سيارة مرسيدس الصعبة في 2022 من زميله لويس هاميلتون.
انضم راسل إلى مرسيدس في بداية موسم 2022 بعدما أمضى خمسة مواسم ضمن برنامج الناشئين للصانع الألماني، آخر ثلاثة منها قاد فيها لصالح ويليامز في الفورمولا واحد بعدما أحرز لقبي الجي بي 3 والفورمولا 2.
لكن بداية البريطاني الشاب مع مرسيدس لم تكن مثل المتوقع بالمنافسة على الانتصارات وربما اللقب، حيث واجه الفريق مشاكل كبيرة مع الارتدادات ليخسر لقب الصانعين للمرة الأولى منذ 2013.
مع ذلك، تمكن راسل من تسجيل النقاط في 15 سباقًا في السباقات الـ 16 الأولى، بينما كانت نتائج هاميلتون أقل ثباتًا بينما اختبر نطاقًا واسعًا من التغييرات على الإعدادات في محاولة للتأقلم بشكل أفضل مع سيارة دبليو 13 صعبة المراس.
وأشار شوفلين أن خبرة راسل في قيادة سيارات تفتقر إلى الأداء الأقصى لذلك الذي تتمتع به سيارات الصدارة قد منحه دفعة في المراحل الأولى من موسم 2022 في ظل سعي مرسيدس لفهم مكامن الخطأ لديها مع سيارتها ومحاولة معالجة الوضع.
فقال: "اتخذ لويس وجورج سبيلين مختلفين للغاية في موسم 2022. حيث أرى بأن لويس واجه فترة تأقلم مفاجئة من سيارة كان يعرفها جيدًا إلى ويعلم إذا ما قدم الأداء المطلوب فسينافس عليها على الفوز في أي سباق".
وأضاف: "جورج في المقابل يأتي من ويليامز، حيث أرى بأن خبرته هناك ربما وضعته في موقع جيد للتعامل مع السيارة التي كانت لدينا في بداية الموسم".
وتابع: "أعتقد بأنه كان هنالك جانب من جورج كان يتمنى أن تكون تجربته مختلفة بعض الشيء مما اعتاد عليه، لكنه كان جيدًا جدًا في التأقلم مع التحديات التي كانت أمامه".
وأكمل: "لذلك وبصراحة، أعتقد أنه في القسم الأول من الموسم كان من الأسهل على جورج التأقلم مع السيارة من لويس".
واختتم: "لكن ما كان رائعًا هو رؤيتهما على الفور يعملان سويًا من أجل وضع الفريق في موقع أفضل".
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