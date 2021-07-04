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معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا

تلقّى كلٌ من نيكيتا مازيبين، ونيكولاس لاتيفي وكيمي رايكونن عقوبات زمنيّة إثر سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد، في حين تمّت تبرئة ستّة سائقين آخرين حيال وقائع الأعلام الصفراء.

معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا

تمّ التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة في اللفّة الأخيرة من سباق ريد بُل رينغ نتيجة حادث كيمي رايكونن وسيباستيان فيتيل في المنعطف الخامس.

وتمّ استدعاء عدد من السائقين للمثول أمام المراقبين لفشلهم في الإبطاء بما فيه الكفاية أثناء عبورهم لموقع الحادث.

وشمل التحقيق كارلوس ساينز الإبن، وسيرجيو بيريز، ودانيال ريكاردو، وشارل لوكلير وبيير غاسلي، إلى جانب أنطونيو جيوفينازي، ونيكولاس لاتيفي ونيكيتا مازيبين.

وبعد لقاء جميع السائقين، أعلن المراقبون عن حصول كلٍ من لاتيفي ومازيبين لعقوبة التوقّف 10 ثوانٍ في خطّ الحظائر والتي تمّ تحويلها إلى 30 ثانية في الترتيب النهائيّ.

أمّا السائقون الستّة الآخرون فقد تمّت تبرئتهم.

كما تلقّى مازيبين ولاتيفي ثلاث نقاط عقوبة على رخصتَي قيادتهما، ليرتفع رصيد لاتيفي إلى ست في فترة 12 شهرًا مقابل خمسٍ لمازيبين.

أمّا رايكونن فقد تلقى عقوبة لقاء تسبّبه في الحادث مع فيتيل، واعتبر المراقبون أنّ رايكونن "أغلق الباب" أمام فيتيل، متسبّبا في الحادث.

نتيجة لذلك حصل الفنلندي على عقوبة العبور من خطّ الحظائر والتي تمّ تحويلها إلى 20 ثانية في زمنه، لكنّ سائق ألفا روميو تقدّم إلى المركز الـ 15 في الترتيب النهائي كون لاتيفي تلقى عقوبة أكبر.

بدوره حصل رايكونن كذلك على نقطتَي عقوبة على رخصة قيادته ما رفع رصيده إلى ستّ.

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نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

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