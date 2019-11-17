معاقبة هاميلتون وساينز يرث منصّة التتويج في إنترلاغوس

احتكّ هاميلتون بألبون في اللفّة ما قبل الأخيرة من عمر السباق ضمن تنافسهما على المركز الثاني، حيث دفع ذلك ألبون إلى التفافة بسيارته بينما تراجع هاميلتون خلف بيير غاسلي.

وعبر البريطاني خطّ النهاية ثالثًا وصعد إلى منصّة التتويج، لكن تعيّن عليه زيارة المراقبين للتحقيق في الواقعة.

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لكنّ المراقبين أكّدوا الآن أنّهم توصّلوا إلى قرارٍ من دون الحاجة لمقابلة هاميلتون، حيث استخدموا "أدلّة الفيديو من عدّة زوايا من الكاميرات على السيارتَين وكاميرات البث وكاميرات المراقبة".

وأضاف القرار: "كانت السيارة رقم 23 (ألبون) تتبع خطّ التسابق الطبيعي. أمّا السيارة 44 (هاميلتون) فقد حاولت التجاوز من الخط ألداخلي ولم تكن قادرة على التقدّم بما فيه الكفاية لإتمام محاولة التجاوز، وبحلول الوقت الذي أدركت فيه ذلك لم تكن هناك مساحة كافية ولم تكن قادرةً على التراجع من الوضع والاحتكاك الذي تلى ذلك".

وأكمل: "اعتبر المراقبون أنّ السيارة 44 يقع عليها أغلب اللوم، نتيجة لذلك تُسلّط عليها عقوبة 5 ثوانٍ".

نتيجة لذلك سيتراجع هاميلتون إلى المركز السابع، بينما ورث ساينز منصّة تتويجه الأولى، ومنصّة تتويج مكلارين الأولى منذ 2014، بينما كسب كلٌ من كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي ودانيال ريكاردو مركزًا لكلٍ منهم.