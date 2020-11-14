معاقبة نوريس لخرقه الأعلام الصفراء في تصفيات تركيا

تأهّل نوريس في المركز الـ 11، لكنّه استُدعي للمثول أمام المراقبين لمراجعة ما حدث.

وقال المراقبون في بيانهم أنّ نوريس تلقّى عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله لفشله في الإبطاء في منطقة الأعلام الصفراء المزدوجة عند المنعطف الثامن بسبب انزلاق سيارة نيكولاس لاتيفي.

فضلًا عن ذلك تلقّى نوريس 3 نقاط عقوبة على رخصة قيادته، ما يرفع رصيده إلى 5 نقاط عقوبة في فترة 12 شهرًا.

وفي حين أنّ المراقبين أدركوا أنّ نوريس أبطأ من سرعته في تلك المنطقة، إلّا أنّه بتحسينه لزمنه فقد خرق القوانين الرياضيّة، وذلك سبب العقوبة.

ونتيجة لهذه العقوبة سيتراجع نوريس إلى المركز الـ 16 على شبكة الانطلاق، ما يعني انطلاقه مباشرة خلف زميله كارلوس ساينز الإبن الذي تلقّى عقوبة بدوره بسبب حجزه سيرجيو بيريز.

ويعمل المراقبون حاليًا على التحقيق في فشل جورج راسل في إبطاء سرعته كذلك، لكنّ البريطاني سينطلق من المركز الأخير في جميع الأحوال لتغييره محرّكه.