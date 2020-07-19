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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / أخبار عاجلة

معاقبة ماغنوسن وغروجان لخرقٍ في لفّة التحمية في المجر

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معاقبة ماغنوسن وغروجان لخرقٍ في لفّة التحمية في المجر
من قبل:
19-07-2020

تلقّى كلٌ من رومان غروجان وكيفن ماغنوسن سائقا هاس عقوبة 10 ثوانٍ لتلقّيهما تعليمات خلال لفّة التحمية ضمن جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد.

طلب فريق هاس من ماغنوسن وغروجان دخول خطّ الحظائر بنهاية اللفّة الافتتاحيّة من أجل الانتقال إلى الإطارات الملساء بعد أن كانا لينطلقا على إطارات الأمطار.

وسمح ذلك القرار الاستراتيجيّ بدفعهما إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي في المرحلة التي دخل فيها بقيّة السائقين لتغيير إطاراتهم، ما مهّد الطريق أمام ماغنوسن للحلول تاسعًا في النهاية.

لكنّ نقاط الفريق الأولى هذا الموسم أصبحت محلّ شكٍ عند إعلان المراقبين تحقيقهم في إمكانيّة خرق السائقَين للقوانين التي تحظر العوامل المساعدة للسائقين.

وتمحور التحقيق حول المادة 27.1 من القوانين الرياضيّة التي تفرض "ضرورة قيادة السائق للسيارة وحده ومن دون مساعدات"، كما تحدّ من التعليمات التي يتلقاها السائق عبر اللاسلكي.

وبعد الاجتماع بممثّلي هاس، اعتبر المراقبون أنّ الفريق خرق تلك القوانين.

ونتيجة لعقوبة الـ 10 ثوانٍ فإنّ ماغنوسن تراجع من المركز التاسع إلى العاشر، ليتقدّم كارلوس ساينز سائق مكلارين إلى المرتبة التاسعة نتيجة لذلك.

 أمّا غروجان فقد تراجع إلى المركز الـ 15 خلف كيمي رايكونن.

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الكاتب مروان الوافي

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