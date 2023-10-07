معاقبة لوكلير وسترول لخرق حدود المسار في سباق قطر القصير
تلقى كل من شارل لوكلير ولانس سترول سائقا فيراري وأستون مارتن، عقوبة 5 ثوانٍ لكل منهما بسبب خرقهما حدود المسار خلال السباق القصير في قطر.
صباح يوم السبت أعلنت "فيا" عن تعديل حدود المسار في المنعطفين 12 و13 بعد مخاوف من قبل بيريللي تتعلق بإمكانية فشل الإطارات.
كما أقيمت حصة تجارب إضافية من 10 دقائق كي يعتاد السائقون على التغييرات. ورغم ذلك خرج السائقون عدة مرات عن حدود المسار في السباق القصير.
وتلقى لوكلير وسترول عقوبة 5 ثوانٍ لكل منهما، حيث خرج كل منهما عن حدود المسار عدة مرات.
نتيجة لذلك، سيتراجع لوكلير من المركز السابع حتى 13 وسترول من 13 حتى 15.
نتيجة لذلك، ورث أليكسندر ألبون المركز السابع مسجلاً نقطتين لصالح ويليامز، بينما تقدم فرناندو ألونسو للمركز الثامن ليحصل على نقطة واحدة لصالح أستون مارتن.
لانس سترول، أستون مارتن
تصوير: صور موتورسبورت
وبعد السباق القصير سيتم تحليل الإطارات لتقرير إن كانت هناك ضرورة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لسباق الأحد.
وفي حال لم يكن الوضع مطمئناً، فإن "فيا" ستجبر الفرق على استعمال العدد الأقصى المسموح من الإطارات لسباق الأحد بناء على دواعي السلامة.
بالتالي، يجب ألا يتم استعمال الإطارات الجديدة خلال السباق لأكثر من 20 لفة، أو 22 لفة للإطارات المستعملة (20 لفة في السباق و2 لفة أثناء التصفيات الرئيسية).
وسيتم إلزام جميع السائقين القيام بثلاثة توقفات خلال السباق.
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