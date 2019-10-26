معاقبة فيرشتابن وثنائي فيراري ينطلق من الصفّ الأوّل في المكسيك
عوقب سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهلّه في سباق جائزة المكسيك الكبرى بتجاهله الأعلام الصفراء، حيث تقدّم ثنائي فيراري إلى المقدمة.
كان فيرشتابن بصدد إتمام لفّة أسرع من لفّته الأولى – التي منحته الصدارة – عندما تعرّض بوتاس لحادثٍ عند الخروج من المنعطف الأخير من الحلبة.
وفي حين أنّ المارشلز لوّحوا بالأعلام الصفراء بشكلٍ فوري – وهو ما دفع سيباستيان فيتيل الذي كان أمامه إلى إبطاء سرعته – إلّا أنّ فيرشتابن واصل الضغط وحسّن زمنه أكثر.
وذكرت إدارة السباق في مرحلة أولى أنّ فيرشتابن "خفّف سرعته في المقطع المصغّر" ولهذا السبب لا يوجد داعٍ لإجراء تحقيق، لكنّ الهولندي اعترف أمام وسائل الإعلام بأنّه لم يُخفّف سرعته.
نتيجة لتلك التعليقات أقدم المراقبون على التحقيق في الواقعة وقاموا باستدعائه لجلسة استماع.
وبعد التحقيق في الحادثة، حصل فيرشتابن على عقوبة تراجع 3 مراكز للخلف ما يعني انطلاقه من المركز الرابع في سباق المكسيك وراء ثنائي فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل وسائق مرسيدس لويس هاميلتون.
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|خضر الراوي
معاقبة فيرشتابن وثنائي فيراري ينطلق من الصفّ الأوّل في المكسيك
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