معاقبة فيتيل لخرقه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة في تصفيات البحرين

كان فيتيل بصدد بدء محاولته الأخيرة في القسم الأوّل وبالكاد عبر خطّ البداية قبل نهاية زمن الحصّة، لكنّ الروسي نيكيتا مازيبين فقد السيطرة على سيارته عند المنعطف الأوّل وانزلق.

وبالنظر إلى موقع توقّف سيارته الخطر، فقد تمّ التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة ما يفرض على السائقين الإبطاء بشكلٍ ملحوظ.

ولم يُحسّن الألماني زمنه في النهاية واكتفى بالمركز الـ 18، حيث بدا غاضبًا حيال خسارة فرصته.

وأعلن المراقبون ليلة الأمس استدعاءهم لفيتيل للتحقيق، لكن بالنظر إلى تأخّر الوقت فقد تمّ إرجاء ذلك حتّى اليوم، واعتبروا أنّ الألماني مذنبٌ.

نتيجة لذلك تمّ توجيه عقوبة التراجع 5 مراكز للألماني، ما يعني انطلاقه من المركز الأخير.

فضلًا عن ذلك فقد حصل على 3 نقاط عقوبة على رخصة قيادته.