معاقبة سترول إثر حادثته مع غاسلي في سباق سوتشي

اصطدم سترول بالقسم الخلفي من سيارة ألفا تاوري التي يقودها غاسلي عند المنعطف الثامن، وذلك بعدما بدأت الأمطار بالهطول على الحلبة، ما جعل المسار زلقًا بشكل كبير على السائقين بينما حاولوا الحفاظ على توازنهم مع الإطارات الملساء.

وقد تسبب ذلك الاصطدام بانزلاق غاسلي والتفاف سيارته 360 درجة، وعليه حصل سترول على عقوبة 10 ثوان أُضيفت إلى توقيته كامل سباقه، كما تلقى الكندي نقطتي عقوبة على رخصته.

وبذلك تصل نقاط عقوبة سترول الحالية إلى 8 - في ظل حرمانه من أحد السباقات إذا ما وصل إلى 12 نقطة.

وجاء في تقرير "فيا" بشأن تلك الحادثة: "سمع المراقبون من سائق السيارة رقم 18 (لانس سترول)، سائق السيارة رقم 10 (بيير غاسلي) وممثلي الفريقين، وراجعوا فيديو الحادثة وخلصوا إلى أنّ سائق السيارة رقم 18 يقع عليه كامل اللوم فيما حدث مع السيارة رقم 10 عند المنعطف الثامن".

وأضاف: "مع ذلك، نشير إلى أنّ دليل سائق السيارة رقم 18 بأن الأجواء كانت زلقة للغاية ولا سيما أنه كان على إطارات هارد قديمة، فإنّ المراقبين رأوا بأن تلك كانت ما تزال مسؤولية السائق أن يضمن أنه وبعد خروجه عن المسار بسبب ذات الظروف، إلّا أنه قاد بشكل جيّد ووضعها في اعتباره بينما عاد وتوجه نحو المنعطف التالي، مع الوضع في الحسبان وجود سيارتين أخرتين على مقربة منه".

وكان سترول قد أكمل السباق على المسار في المركز الـ 11، وذلك بعد تقدمه في البداية إلى المركز الرابع إثر انطلاقته القوية، متجاوزًا دانيال ريكاردو ولويس هاميلتون حينها.