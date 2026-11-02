فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

معاقبة سائقي ألبين بعد السباق تمنح هيراكاوا نقاطًا في ظهوره الأول بالفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى

تلقى سائقا ألبين بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو عقوبتين بعد السباق، ليتراجعا خارج مراكز النقاط، ما أتاح لريو هيراكاوا حصد النقاط في ظهوره الأول بالفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى.

منشور: 02-11-2026

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بيير غاسلي، ألبين وفرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

تلقى كل من بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو عقوبتين بعد السباق، ما أدى إلى تراجعهما خارج مراكز النقاط، ومنح سائق هاس ريو هيراكاوا فرصة حصد النقاط في ظهوره الأول في سباقات الفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى.

وخضع سائقا ألبين لتحقيقين من قبل حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بعد السباق، بسبب عدم تخفيف سرعتيهما تحت الأعلام الصفراء خلال سباق مكسيكو سيتي. وكان كولابينتو قد أنهى السباق في المركز الثامن وفقًا للنتائج المؤقتة، بينما حل زميله غاسلي عاشرًا.

وتلقى غاسلي عقوبة التوقف والانطلاق بسبب عدم تخفيف سرعته بالقدر الكافي تحت الأعلام الصفراء المزدوجة، قبل تحويلها إلى عقوبة زمنية قدرها 30 ثانية بعد السباق. أما كولابينتو، فتلقى عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ بعد السباق، بسبب عدم تخفيف سرعته بالقدر الكافي تحت الأعلام الصفراء المفردة.

وكان السائق الأرجنتيني معرضًا لتلقي العقوبة نفسها التي فُرضت على غاسلي، لكنه بُرّئ من ارتكاب أي مخالفة في المقطع الذي شهد رفع الأعلام الصفراء المزدوجة، إذ أوضح تقرير حكام الاتحاد الدولي للسيارات: "كانت هناك شكوك كافية بشأن ما إذا كان السائق قد تلقى تحذيرًا كافيًا للامتثال للمتطلبات، ولذلك لم نخلص إلى وجود أي مخالفة في ما يتعلق بذلك المقطع".

وأدت العقوبتان في الترتيب النهائي لجائزة المكسيك الكبرى إلى تراجع غاسلي إلى المركز السابع عشر، وكولابينتو إلى المركز الخامس عشر.

وبالاقتران مع العقوبة الزمنية البالغة 10 ثوانٍ التي تلقاها سائق مكلارين أوسكار بياستري بعد السباق، إثر اصطدامه بأرفيد ليندبلاد، خرج السائقون الثلاثة من مراكز النقاط.

وتقدم ليام لاوسون إلى المركز السابع، وهو المركز الذي كان قد احتله بياستري في الأصل، بينما قفز سائق أودي غابرييل بورتوليتو من خارج مراكز النقاط بالكامل إلى المركز الثامن.

وانطبق الأمر نفسه على إسحاق حجار سائق ريد بُل، الذي تقدم من المركز الثاني عشر إلى التاسع، فيما أكمل هيراكاوا ترتيب النقاط بحلوله عاشرًا لصالح هاس.

وكان السائق الياباني قد استُدعي في وقت متأخر لتمثيل الفريق الأمريكي، بعدما قرر الأخير استبعاد إستيبان أوكون من المشاركة مساء الجمعة لأسباب لم يُكشف عنها، مانحًا هيراكاوا فرصة خوض أول سباق له في الفورمولا 1.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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