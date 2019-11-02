معاقبة بيريز بالانطلاق من خطّ الحظائر لعدم توقّفه في منطقة الوزن

أخفق سائق ريسينغ بوينت في ملاحظة الأضواء التي تستدعيه للفحص، لكنّه توقّف لبرهة وسط خطّ الحظائر عندما أخبره فريقه بذلك. لكن بعد التساؤل حول ما عليه فعله، أمره الفريق بالعودة إلى المرآب قبل أن يتدرّب على وقفة صيانة ويتمّ دفع سيارته إلى الخلف إلى منطقة الوزن.

لكنّ القوانين الرياضيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد تنصّ بشكلٍ صارم على أنّه في أيّ حالة يُخفق فيها سائقٌ في التوجّه إلى منطقة الوزن ويتمّ العمل على سيارته فيجب على ذلك السائق الانطلاق من خطّ الحظائر. وبعد الحديث إلى بيريز وفريقه في أوستن ليلة الجمعة، قالت "فيا" أنّه ليس لديها خيارٌ آخر سوى فرض هكذا عقوبة عليه.

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وجاء في البيان: "راجع المراقبون أدلّة الفيديو واستمعوا إلى سائق السيارة رقم 11 (بيريز) وممثّل الفريق واعتبروا أنّ السائق فشل في التوقّف من أجل الوزن عندما كان يُتطلّب منه ذلك".

وأضاف: "عوضًا عن ذلك قاد وأجرى وقفة صيانة حيث تمّ العمل على السيارة من خلال رفعها وتغيير الإطارات الأربعة وهو ما يُعدّ خرقًا للفقرة أ من المادة 29.1".

وأكمل: "العقوبة المفروضة هي عقوبة إجباريّة محدّدة ضمن القوانين الرياضيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد ويُشير المراقبون إلى أنّهم لا يملكون خيارًا آخر لفرض عقوبة بديلة".