معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

تأهّل أوكون في المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق، بيد أنه سينطلق الآن من المركز الـ 14 بعدما وجدت لجنة الحكام بأنه قام بإعاقة راسل.

وجاء ف البيان "عند الخروج من المنعطف الخامس، كان جيوفينازي في طليعة ثلاث سيارات إذ كان أوكون خلفه على لفة بطيئة وراسل بالخلف على لفة سريعة".

وأضاف "وأثناء اقتراب راسل، حذّر فريق رينو سائقه من تواجد جيوفينازي في الأمام ولكنه لم يعلمه بوجود راسل حتى وقت متأخر جدًا. ومع اقتراب راسل، قام أوكون بالذهاب إلى الجهة اليمنى من أجل تجاوز جيوفينازي وهو ما أعاق راسل الذي كان أسرع بكثير".

وأكمل "لقد اعترف الفريق بأنه لم يُساعد سائقه في هذه الحالة ممّا أدّى إلى حدوث حركة الإعاقة".

ومع خسارة أوكون لثلاثة مراكز، فإنّ فيتيل سينطلق الآن من المركز 11 أمام كارلوس ساينز ورومان غروجان.