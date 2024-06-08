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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

معارك الزملاء في تصفيات الفورمولا 1: جائزة كندا الكبرى

إليكم الوضع الحالي للمعارك الداخليّة بين الزملاء في موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1 على إثر تصفيات جائزة كندا الكبرى.

تم التحديث:
أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بعد كل حصّة تجارب تأهيليّة في الفورمولا 1، يقوم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بنشر سجل كل فريق في المواجهات بين زملاء الفريق في التصفيات.

يعتمد هذا السجل حصريًا على نتائج التصفيات حتى لا تؤثر عقوبات شبكة الانطلاق على الإحصائيات.

وعندما لا يتمكن السائق من تسجيل زمن لفة تمثيلي بسبب مشكلة تقنيّة أو حادث، سيتم ذكر ذلك في الجدول.

ريد بُل

ماكس فيرستابن

11-0

(9-0 من دون السباقات القصيرة)

 سيرجيو بيريز
1 Bahrain البحرين

5

(+0.358s في القسم 3)
1 Saudi Arabia السعوديّة

3

(+0.335s في القسم 3)
1 Australia أستراليا

3

(+0.359s في القسم 3)
1 Japan اليابان

2

(+0.066s في القسم 3)
4 China الصين (السباق القصير)

6

(+0.347s في القسم 3 - أمطار)
1 China الصين

2

(+0.322s في القسم 3)
1 United States ميامي (السباق القصير)

3

(+0.235s في القسم 3)
1 United States ميامي

4

(+0.219s في القسم 3)
1 Italy إيمولا

11

(+0.530s في القسم 2)
6 Monaco موناكو

18

(+0.349s في القسم 1)
2 Canada كندا

16

(+0.966s في القسم 1)

مرسيدس

لويس هاميلتون

2-9

(1-8 من دون السباقات القصيرة)

 جورج راسل

9

(+0.225s في القسم 3)

 Bahrain البحرين 3

8

(+0.144s في القسم 3)

 Saudi Arabia السعوديّة 7

11

(+0.059s في القسم 2)

 Australia أستراليا 7

7

 Japan اليابان

9

(+0.242s في القسم 3)

2

 China الصين (السباق القصير)

11

(+0.058s في القسم 2)

18

(+0.489s في القسم 1)

 China الصين

8

12

(+0.028s في القسم 2)

 United States ميامي (السباق القصير)

11

8

(+0.040s في القسم 3)

 United States ميامي

7

8

(+0.270s في القسم 3)

 Italy إيمولا

6

7

(+0.078s في القسم 3)

 Monaco موناكو

5

7

(+0.280s في القسم 3)

 Canada كندا

1

فيراري

شارل لوكلير

7-3

(6-2 من دون السباقات القصيرة)

 كارلوس ساينز
2 Bahrain البحرين

4

(+0.100s في القسم 3)

5

(+0.250s في القسم 3)

 Australia أستراليا

2

8

(+0.104s في القسم 3)

 Japan اليابان

4

7

(+0.352s في القسم 3 - أمطار)

 China الصين (السباق القصير)

5

6

 China الصين

7

(+0.008s في القسم 3)

 2

 United States ميامي (السباق القصير)

5

(+0.354s في القسم 3)

2

 United States ميامي

3

(+0.073s في القسم 3)

4

 Italy إيمولا

5

(+0.263s في القسم 3)

1

 Monaco موناكو

3

(+0.248s في القسم 3)

11

 Canada كندا

12

(+0.037s في القسم 2)
شارل لوكلير 1-0 أوليفر بيرمان
2 Saudi Arabia السعوديّة

11

(+0.530s في القسم 2)

مكلارين

لاندو نوريس

7-4

(6-3 من دون السباقات القصيرة)

 أوسكار بياستري
7 Bahrain البحرين

8

(+0.069s في القسم 3)

6

(+0.043s في القسم 3)

 Saudi Arabia السعوديّة

5

4

 Australia أستراليا

6

(+0.257s في القسم 3)

3

 Japan اليابان

6

(+0.271s في القسم 3)

1

 China الصين (السباق القصير)

8
(+3.050s في القسم 3 - أمطار)

4

 China الصين

5

(+0.108s في القسم 3)

9

(+0.311s في القسم 3)

 United States ميامي (السباق القصير) 6

5

 United States ميامي

6

(+0.081s في القسم 3)

3

(+0.017s في القسم 3)

 Italy إيمولا

2

4

(+0.118s في القسم 3)

 Monaco موناكو

2

3

 Canada كندا

4

(+0.082s في القسم 3)

أستون مارتن

فرناندو ألونسو

6-5

(5-4 من دون السباقات القصيرة)

 لانس سترول
6 Bahrain البحرين

12

(+0.399s في القسم 2)
4 Saudi Arabia السعوديّة

10

(+0.726s في القسم 3)

10

(+0.480s في القسم 3)

 Australia أستراليا

9

5

 Japan اليابان

16

(+0.770s في القسم 1)

3

 China الصين (السباق القصير)

15

(+0.558s في القسم 2)

3

 China الصين

11

(+0.186s في القسم 2)

8

(+0.044s في القسم 3)

 United States ميامي (السباق القصير)

7

15

(+0.205s في القسم 2)

 United States ميامي

11

19

(+0.459s في القسم 1 - خرج عن المسار)

 Italy إيمولا

13

16

(+0.291s في القسم 1)

 Monaco موناكو

14

6

 Canada كندا

9

(+0.473s في القسم 3)

ألبين

بيير غاسلي

4-7

(3-6 من دون السباقات القصيرة)

 إستيبان أوكون

20

(+0.155s في القسم 1)

 Bahrain البحرين 19

18

(+0.004s في القسم 1)

 Saudi Arabia السعوديّة 17

17

(+0.365s في القسم 1)

 Australia أستراليا 15

17

(+0.308s في القسم 1)

 Japan اليابان 15

16

 China الصين (السباق القصير)

17

(+0.088s في القسم 1)

15

(+0.240s في القسم 2)

 China الصين

13

16

(+0.312s في القسم 1)

 United States ميامي (السباق القصير)

13

12

 United States ميامي

13

(+0.047s في القسم 2)

15

(+0.475s في القسم 2)

 Italy إيمولا

12

10

 Monaco موناكو

11

(+0.389s في القسم 2)

15

 Canada كندا

18

(+0.146s في القسم 1)

ويليامز

أليكسندر ألبون

9-1

(8-0 من دون السباقات القصيرة)

 لوغان سارجنت
13 Bahrain البحرين

18

(+0.373s في القسم 1)
12 Saudi Arabia السعوديّة

19

(+0.419s في القسم 1)
12 Australia أستراليا

لم ينطلق
14 Japan اليابان

19

(+0.176s في القسم 1)
18 China الصين (السباق القصير)

20

(+0.111s في القسم 1)
14 China الصين

20

(+0.974s في القسم 1 - انزلق)

20

(+0.307s في القسم 1)

 United States ميامي (السباق القصير)

19

14

 United States ميامي

17

(+0.144s في القسم 1)

14

 Italy إيمولا

-

(لا زمن - حدود المسار)

9

 Monaco موناكو

17

(+0.397s في القسم 1)

10

 Canada كندا

13

(+0.251s في القسم 2)

آربي

يوكي تسونودا

7-4

(7-2 من دون السباقات القصيرة)

 دانيال ريكاردو
11 Bahrain البحرين

14

(+0.149s في القسم 2)
9 Saudi Arabia السعوديّة

14

(+0.461s في القسم 2)
8 Australia أستراليا

18

(+1.297s في القسم 1)
10 Japan اليابان

11

(+0.055s في القسم 2)

19

(+0.571s في القسم 1)

 China الصين (السباق القصير) 14

19

(+0.303s في القسم 1)

 China الصين 12

15

(لا زمن - حدود المسار)

 United States ميامي (السباق القصير) 4

10

 United States ميامي

18

(+0.293s في القسم 1)

7

 Italy إيمولا

9

(+0.209s في القسم 3)

8

 Monaco موناكو

13

(+0.376s في القسم 2)

8

(+0.236s في القسم 3)

 Canada كندا

5

ساوبر

فالتيري بوتاس

10-1

(9-0 من دون السباقات القصيرة)

 جو غوانيو
16 Bahrain البحرين

17

(+0.001s في القسم 1)
16 Saudi Arabia السعوديّة

-

(لا زمن – حادث في التجارب الحرّة 3)
13 Australia أستراليا

20

(+0.848s في القسم 1)
13 Japan اليابان

20

(+0.541s في القسم 1)
9 China الصين (السباق القصير)

10

(+2.493s في القسم 3 - أمطار)
10 China الصين

16

(+0.336s في القسم 1)

18

(+0.093s في القسم 1)

 United States ميامي (السباق القصير)

17

16

 United States ميامي

20

(+0.361s في القسم 1)

16

 Italy إيمولا

17

(+0.208s في القسم 1)

19

 Monaco موناكو

20

(+0.516s في القسم 1)

17

 Canada كندا

20

(+0.926s في القسم 1)

هاس

نيكو هلكنبرغ

7-4

(6-3 من دون السباقات القصيرة)

 كيفن ماغنوسن
10 Bahrain البحرين

15

(+0.678s في القسم 2)

15

(لا زمن – مشكلة تقنيّة)

 Saudi Arabia السعوديّة

13

16

(+0.267s في القسم 1)

 Australia أستراليا

14

12

 Japan اليابان

18

(+0.310s في القسم 1)

13

(+0.005s في القسم 2)

 China الصين (السباق القصير)

12

9

 China الصين

17

(+0.448s في القسم 1)

10

 United States ميامي (السباق القصير)

14

(+0.284s في القسم 2)

9

 United States ميامي

19

(+0.236s في القسم 1)

10

 Italy إيمولا

18

(+1.013s في القسم 1 - تمّ تعطيله)

12

 Monaco موناكو

15

(+0.285s في القسم 2)

19

(+0.761s في القسم 1)

 Canada كندا

14

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