معارك الزملاء في تصفيات الفورمولا 1: جائزة كندا الكبرى

بعد كل حصّة تجارب تأهيليّة في الفورمولا 1، يقوم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بنشر سجل كل فريق في المواجهات بين زملاء الفريق في التصفيات.

يعتمد هذا السجل حصريًا على نتائج التصفيات حتى لا تؤثر عقوبات شبكة الانطلاق على الإحصائيات.

وعندما لا يتمكن السائق من تسجيل زمن لفة تمثيلي بسبب مشكلة تقنيّة أو حادث، سيتم ذكر ذلك في الجدول.

ريد بُل

ماكس فيرستابن 11-0 (9-0 من دون السباقات القصيرة) سيرجيو بيريز 1 البحرين 5 (+0.358s في القسم 3) 1 السعوديّة 3 (+0.335s في القسم 3) 1 أستراليا 3 (+0.359s في القسم 3) 1 اليابان 2 (+0.066s في القسم 3) 4 الصين (السباق القصير) 6 (+0.347s في القسم 3 - أمطار) 1 الصين 2 (+0.322s في القسم 3) 1 ميامي (السباق القصير) 3 (+0.235s في القسم 3) 1 ميامي 4 (+0.219s في القسم 3) 1 إيمولا 11 (+0.530s في القسم 2) 6 موناكو 18 (+0.349s في القسم 1) 2 كندا 16 (+0.966s في القسم 1)

مرسيدس

لويس هاميلتون 2-9 (1-8 من دون السباقات القصيرة) جورج راسل 9 (+0.225s في القسم 3) البحرين 3 8 (+0.144s في القسم 3) السعوديّة 7 11 (+0.059s في القسم 2) أستراليا 7 7 اليابان 9 (+0.242s في القسم 3) 2 الصين (السباق القصير) 11 (+0.058s في القسم 2) 18 (+0.489s في القسم 1) الصين 8 12 (+0.028s في القسم 2) ميامي (السباق القصير) 11 8 (+0.040s في القسم 3) ميامي 7 8 (+0.270s في القسم 3) إيمولا 6 7 (+0.078s في القسم 3) موناكو 5 7 (+0.280s في القسم 3) كندا 1

شارل لوكلير 7-3 (6-2 من دون السباقات القصيرة) كارلوس ساينز 2 البحرين 4 (+0.100s في القسم 3) 5 (+0.250s في القسم 3) أستراليا 2 8 (+0.104s في القسم 3) اليابان 4 7 (+0.352s في القسم 3 - أمطار) الصين (السباق القصير) 5 6 الصين 7 (+0.008s في القسم 3) 2 ميامي (السباق القصير) 5 (+0.354s في القسم 3) 2 ميامي 3 (+0.073s في القسم 3) 4 إيمولا 5 (+0.263s في القسم 3) 1 موناكو 3 (+0.248s في القسم 3) 11 كندا 12 (+0.037s في القسم 2)

شارل لوكلير 1-0 أوليفر بيرمان 2 السعوديّة 11 (+0.530s في القسم 2)

لاندو نوريس 7-4 (6-3 من دون السباقات القصيرة) أوسكار بياستري 7 البحرين 8 (+0.069s في القسم 3) 6 (+0.043s في القسم 3) السعوديّة 5 4 أستراليا 6 (+0.257s في القسم 3) 3 اليابان 6 (+0.271s في القسم 3) 1 الصين (السباق القصير) 8

(+3.050s في القسم 3 - أمطار) 4 الصين 5 (+0.108s في القسم 3) 9 (+0.311s في القسم 3) ميامي (السباق القصير) 6 5 ميامي 6 (+0.081s في القسم 3) 3 (+0.017s في القسم 3) إيمولا 2 4 (+0.118s في القسم 3) موناكو 2 3 كندا 4 (+0.082s في القسم 3)

أستون مارتن



فرناندو ألونسو 6-5 (5-4 من دون السباقات القصيرة) لانس سترول 6 البحرين 12 (+0.399s في القسم 2) 4 السعوديّة 10 (+0.726s في القسم 3) 10 (+0.480s في القسم 3) أستراليا 9 5 اليابان 16 (+0.770s في القسم 1) 3 الصين (السباق القصير) 15 (+0.558s في القسم 2) 3 الصين 11 (+0.186s في القسم 2) 8 (+0.044s في القسم 3) ميامي (السباق القصير) 7 15 (+0.205s في القسم 2) ميامي 11 19 (+0.459s في القسم 1 - خرج عن المسار) إيمولا 13 16 (+0.291s في القسم 1) موناكو 14 6 كندا 9 (+0.473s في القسم 3)

بيير غاسلي 4-7 (3-6 من دون السباقات القصيرة) إستيبان أوكون 20 (+0.155s في القسم 1) البحرين 19 18 (+0.004s في القسم 1) السعوديّة 17 17 (+0.365s في القسم 1) أستراليا 15 17 (+0.308s في القسم 1) اليابان 15 16 الصين (السباق القصير) 17 (+0.088s في القسم 1) 15 (+0.240s في القسم 2) الصين 13 16 (+0.312s في القسم 1) ميامي (السباق القصير) 13 12 ميامي 13 (+0.047s في القسم 2) 15 (+0.475s في القسم 2) إيمولا 12 10 موناكو 11 (+0.389s في القسم 2) 15 كندا 18 (+0.146s في القسم 1)

أليكسندر ألبون 9-1 (8-0 من دون السباقات القصيرة) لوغان سارجنت 13 البحرين 18 (+0.373s في القسم 1) 12 السعوديّة 19 (+0.419s في القسم 1) 12 أستراليا لم ينطلق 14 اليابان 19 (+0.176s في القسم 1) 18 الصين (السباق القصير) 20 (+0.111s في القسم 1) 14 الصين 20 (+0.974s في القسم 1 - انزلق) 20 (+0.307s في القسم 1) ميامي (السباق القصير) 19 14 ميامي 17 (+0.144s في القسم 1) 14 إيمولا - (لا زمن - حدود المسار) 9 موناكو 17 (+0.397s في القسم 1) 10 كندا 13 (+0.251s في القسم 2)

يوكي تسونودا 7-4 (7-2 من دون السباقات القصيرة) دانيال ريكاردو 11 البحرين 14 (+0.149s في القسم 2) 9 السعوديّة 14 (+0.461s في القسم 2) 8 أستراليا 18 (+1.297s في القسم 1) 10 اليابان 11 (+0.055s في القسم 2) 19 (+0.571s في القسم 1) الصين (السباق القصير) 14 19 (+0.303s في القسم 1) الصين 12 15 (لا زمن - حدود المسار) ميامي (السباق القصير) 4 10 ميامي 18 (+0.293s في القسم 1) 7 إيمولا 9 (+0.209s في القسم 3) 8 موناكو 13 (+0.376s في القسم 2) 8 (+0.236s في القسم 3) كندا 5

فالتيري بوتاس 10-1 (9-0 من دون السباقات القصيرة) جو غوانيو 16 البحرين 17 (+0.001s في القسم 1) 16 السعوديّة - (لا زمن – حادث في التجارب الحرّة 3) 13 أستراليا 20 (+0.848s في القسم 1) 13 اليابان 20 (+0.541s في القسم 1) 9 الصين (السباق القصير) 10 (+2.493s في القسم 3 - أمطار) 10 الصين 16 (+0.336s في القسم 1) 18 (+0.093s في القسم 1) ميامي (السباق القصير) 17 16 ميامي 20 (+0.361s في القسم 1) 16 إيمولا 17 (+0.208s في القسم 1) 19 موناكو 20 (+0.516s في القسم 1) 17 كندا 20 (+0.926s في القسم 1)

هاس